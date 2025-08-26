Παλαιό Φάληρο: Ξυλοκόπησαν άγρια διανομέα φαγητού και τον λήστεψαν

«Ζω από τύχη», λέει στο STAR και στον Βαγγέλη Γκούμα το θύμα

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (26/8/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε διανομέας φαγητού όταν δέχθηκε άγρια επίθεση μέσα σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο. Οι δυο δράστες, την ώρα που παρέδιδε την παραγγελία, τον χτύπησαν με σφυρί και ένα τραπέζι και στη συνέχεια τον λήστεψαν. Το θύμα, με εμφανή τα σημάδια από τα άγρια χτυπήματα σε όλο του το σώμα, περιέγραψε αποκλειστικά στην κάμερα του Star και τον Βαγγέλη Γκούμα τις στιγμές τρόμου που έζησε.  

«Τα σημάδια εδώ στα πλευρά είναι από το σφυρί που δεχόμουνα από τον έναν χτυπήματα εκ δεξιών. Στο κεφάλι επάνω είναι το πρώτο χτύπημα, το οποίο μου ήρθε από αριστερά από τραπεζάκι ξύλινο που με περίμεναν μόλις μπήκα μέσα. Τα χέρια, τα πόδια εδώ όλα είναι που αμυνόμουνα από την λύσσα που είχε πάνω μου», λέει το θύμα. 

Παλαιό Φάληρο: Στις φυλακές Κορυδαλλού η 32χρονη - Ζητάει τα παιδιά της

Ήταν το μεροκάματο του τρόμου για τον διανομέα φαγητού ο οποίος πήγε να παραδώσει μια παραγγελία σε διαμέρισμα πέμπτου ορόφου στο Παλαιό Φάληρο.

Παλαιό Φάληρο: «Ζω από τύχη, τρέχανε τα αίματα και προσπαθούσα να σωθώ»

Παλαιό Φάληρο: «Ζω από τύχη, τρέχανε τα αίματα και προσπαθούσα να σωθώ»

«Ζω από τύχη... Τρέχανε τα αίματα και το μόνο που προσπαθούσα ήταν να αμυνθώ και να βρω μια διέξοδο να φύγω από το διαμέρισμα μέσα να σωθώ». 

Ο άνδρας που παρήγγειλε με το όνομά του ζήτησε να ανέβει στον τελευταίο όροφο της πολυκατοικίας για να του παραδώσει το φαγητό. Τον έπεισε να μπει στο εσωτερικό.

«Μου προσποιήθηκε ένας ότι του έχουν πέσει τα χρήματα κάτω γιατί είχε χτυπήσει το πόδι του. Με το που κάνω ένα βήμα και βλέπω τα χρήματα κάτω, μου έρχεται ένα τραπέζι από αριστερά στο κεφάλι».

Παλαιό Φάληρο: «Η Τζένα ήταν άρρωστη και χτυπημένη 9 μέρες πριν πεθάνει»

Παλαιό Φάληρο: «Με χτυπούσε ο ένας με καρέκλα και ο άλλος με σφυρί»

Παλαιό Φάληρο: «Με χτυπούσε ο ένας με καρέκλα και ο άλλος με σφυρί»

«Όπως ήταν το τραπέζι μου το ανεβοκατέβαζε λυσσασμένα πάνω μου. Εγώ με το πόδι και με τα χέρια μου αμυνόμουνα όσο μπορούσα για να προφυλαχτώ και ο άλλος ερχόταν από δεξιά με σφυρί και με χτύπαγε από τη δεξιά πλευρά». 

Οι δράστες άρπαξαν το κινητό τηλέφωνο του αιμόφυρτου άνδρα, ο οποίος φώναζε απεγνωσμένα βοήθεια 

«Φώναζα βοήθεια είμαι διανομέας, με έχουν χτυπήσει στον πέμπτο όροφο, σας παρακαλώ ανοίξτε».

Τι είπε η μητέρα στον ανακριτή πριν ακούσει ότι προφυλακίζεται

Τελικά ένας ένοικος ειδοποίησε την αστυνομία. Το θύμα αιμόφυρτο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ οι δράστες οι οποίοι έχουν απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν συνελήφθησαν. 

 

