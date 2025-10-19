Δακτύλιος: Από Δευτέρα σε ισχύ - Ποιοι εξαιρούνται

Ωράριο και ημέρες ισχύος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.10.25 , 11:27 IQ 160: Επιστρέφει απόψε στις 22:10 στο Star με νέα συναρπαστικά επεισόδια
19.10.25 , 11:01 Κυριάκος Μητσοτάκης: «Fake news της αντιπολίτευσης η δήθεν 13ωρη εργασία»
19.10.25 , 10:55 Βαρύ πένθος για τον Ευριπίδη Στυλιανίδη - Πέθανε η μητέρα του
19.10.25 , 10:54 «Τα Φαντάσματα»: Έρχονται απόψε στο Star - Τι θα δούμε στο 3ο επεισόδιο;
19.10.25 , 10:42 Eύκολες και διαφορετικές συνταγές για μακαρονάδες
19.10.25 , 10:33 Δακτύλιος: Από Δευτέρα σε ισχύ - Ποιοι εξαιρούνται
19.10.25 , 10:15 Σπυροπούλου: Σαββατιάτικη περιπέτεια με τους γιους της στον ζωολογικό κήπο
19.10.25 , 09:43 Απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν: «Η Ελλάδα δεν ετεροκαθορίζεται»
19.10.25 , 09:27 Μαζωνάκης: «Ο Νίκος Οικονομόπουλος έδωσε τη μόνη σωστή απάντηση για μένα»
19.10.25 , 09:21 Προϋπολογισμός 2026: Πώς ωφελούνται μεσαία τάξη και οι ευάλωτοι
19.10.25 , 09:03 Βάσω Λασκαράκη: Η ηλικία, η κόρη και ο λόγος του διαζυγίου της
19.10.25 , 09:00 Test drive: Στο τιμόνι του νέου MINI Cooper Cabrio S
19.10.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 19 Οκτωβρίου
18.10.25 , 23:49 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Με κουβάδες μαζεύουν τα νερά της βροχής!
18.10.25 , 23:48 Διπλό «χτύπημα» της ΕΛΑΣ σε παράνομα εργαστήρια πλαστών εγγράφων
Μαζωνάκης: «Ο Νίκος Οικονομόπουλος έδωσε τη μόνη σωστή απάντηση για μένα»
Aλλαγή ώρας: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω
Βάσω Λασκαράκη: Η ηλικία, η κόρη και ο λόγος του διαζυγίου της
Kαινούργιου: Το μεσημεριανό της είναι πεντανόστιμο και με λίγες θερμίδες
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ο λόγος που κάλεσε έντρομος ασθενοφόρο - Τι συνέβη;
Σπυροπούλου: Σαββατιάτικη περιπέτεια με τους γιους της στον ζωολογικό κήπο
Οικονομικοί χειμερινοί προορισμοί κοντά στην Αθήνα για την 28η Οκτωβρίου
Πασίγνωστος παρουσιαστής παντρεύεται τη σύντροφό του
Φοινικούντα: Δεν εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας στα ρούχα του «εκτελεστή»
Βαρύ πένθος για τον Ευριπίδη Στυλιανίδη - Πέθανε η μητέρα του
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία: ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI
Δακτύλιος: Από Δευτέρα σε ισχύ - Ποιοι εξαιρούνται
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Επιστρέφει από αύριο Δευτέρα 20 Οκτωβρίου ο δακτύλιος στην Αθήνα. Δημοσιεύτηκε το σχετικό ΦΕΚ και οι ρυθμίσεις του δακτυλίου θα ισχύουν έως και τις 10 Ιουλίου 2026.

Πού εφαρμόζεται ο δακτύλιος

Ο Δακτύλιος εφαρμόζεται στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, που περικλείεται από τις εξής οδούς και λεωφόρους:

Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ, Μεσογείων, Φειδιππίδου, Μιχαλακοπούλου, Σπύρου Μερκούρη, Βρυάξιδος, Υμηττού, Ηλία Ηλιού, Ανδρέα Φραντζή, Συγγρού, Χαμοστέρνας, Πειραιώς, Ιερά Οδός, Κωνσταντινουπόλεως, Αχιλλέως, Πλατεία Καραϊσκάκη, Καρόλου, Μάρνη, Πατησίων (28ης Οκτωβρίου) και Λεωφόρος Αλεξάνδρας.

Ωράριο και ημέρες ισχύος

Δευτέρα έως Πέμπτη: 07:00 – 20:00
Παρασκευή: 07:00 – 15:00
Δεν ισχύει τα Σάββατα, τις Κυριακές, τις επίσημες αργίες, καθώς και σε ημέρες που τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς απεργούν.

Για τα ΙΧ και φορτηγά ιδιωτικής χρήσης επιτρέπεται η εκ περιτροπής κυκλοφορία με βάση το μονό ή ζυγό τελευταίο ψηφίο πινακίδας, για οχήματα μέχρι 2,2 τόνους.

Δακτύλιος: Ποιοι εξαιρούνται

Απαλλαγμένα από τα μέτρα είναι τα οχήματα που διαθέτουν ειδική άδεια από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, σύμφωνα με την ΚΥΑ 195948 (ΦΕΚ Β’ 5627/10.10.2024).

Οι ιδιοκτήτες αυτών των οχημάτων μπορούν να εκδώσουν ειδικό σήμα κυκλοφορίας μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα gov.gr, είτε σε έντυπη μορφή είτε ηλεκτρονικά.

Οι παλαιές άδειες κυκλοφορίας εντός του Δακτυλίου, που είχαν εκδοθεί για τις περιόδους 2023-2024 και 2024-2025, παραμένουν σε ισχύ και για τη φετινή περίοδο.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ
 |
ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ 2025
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top