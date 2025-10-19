Γάζα: Σπάει η εκεχειρία – Επίθεση Χαμάς σε ισραηλινά στρατεύματα στη Ράφα

Times of Israel: Τρομοκράτες επιτέθηκαν σε ισραηλινές δυνάμεις στη Ράφα

Σύμφωνα με τους Times of Israel, η Χαμάς ξεκίνησε επιθέσεις κατά των ισραηλινών δυνάμεων στη νότια Ράφα.

Η ίδια πηγή αναφέρει ότι ο IDF έχει στείλει την απάντησή του και έχει προχωρήσει στην πραγματοποίηση αεροπορικών επιδρομών κατά της Χαμάς στο πεδίο.

Η Χαμάς απέρριψε σήμερα ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ στην οποία αυτό επικαλέστηκε «αξιόπιστες πληροφορίες» που δείχνουν επικείμενη παραβίαση από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα της συμφωνίας εκεχειρίας με το Ισραήλ.

Η Χαμάς σημείωσε ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι ψευδείς.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε χθες Σάββατο ότι είχε «αξιόπιστες πληροφορίες που δείχνουν επικείμενη παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χαμάς κατά του λαού της Γάζας», υπογραμμίζοντας πως κάτι τέτοιο θα συνιστούσε «άμεση και σοβαρή παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας».

Το περιστατικό που έγινε σήμερα το πρωί, φαίνεται πώς αποτελεί την πιο πρόσφατη παραβίαση της εκεχειρίας από πλευράς της Χαμάς.

Ο IDF δεν έχει προβεί ακόμη σε επίσημη δήλωση για το περιστατικό.

 

