Απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν: «Η Ελλάδα δεν ετεροκαθορίζεται»

«Καμία συζήτηση σε θέματα εθνικού συμφέροντος»

Πολιτικη
Πηγή: ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Απάντηση στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, έδωσε η Αθήνα, μέσω του Έλληνα ΥΠΕΞ, Γιώργου Γεραπετρίτη.

«Η Ελλάδα ασκεί ενεργητική και συνεπή εξωτερική πολιτική, που στηρίζεται στις οικουμενικές αξίες του διεθνούς δικαίου και δεν ετεροκαθορίζεται», τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης, σημειώνοντας πως η χώρα μας δεν πρόκειται να αποστεί από τις αρχές της.

Ο ίδιος πρόσθεσε με νόημα ότι «όποιος ενοχλείται από αυτή τη στάση, οφείλει να το αποδεχθεί», υπογραμμίζοντας πως «υποδείξεις και μομφές δεν είναι αποδεκτές». Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει εμπράκτως την ειρήνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας, ωστόσο «σε θέματα εθνικού συμφέροντος δεν μπορεί να υπάρξει καμία συζήτηση».

Οι δηλώσεις Φιντάν και η αιχμή για την Ελλάδα

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, σε δηλώσεις του την Παρασκευή, άσκησε κριτική στην Αθήνα με αφορμή το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE, αφήνοντας αιχμές για τη στάση της Ελλάδας σε ζητήματα ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Ο Φιντάν υποστήριξε ότι «στην ελληνική πολιτική ευδοκιμεί το αντιτουρκικό αίσθημα», ενώ επεσήμανε πως «η Τουρκία παρακολουθεί στενά την Ελλάδα» και ότι «αυτή η ρητορική δεν βοηθά στη βελτίωση των σχέσεων, αλλά προκαλεί περιττή ένταση στην περιοχή».

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα SAFE της ΕΕ, ο Τούρκος ΥΠΕΞ σχολίασε με αιχμή τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος είχε ξεκαθαρίσει ότι η Τουρκία δεν θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα για τη διασφάλιση της ευρωπαϊκής άμυνας.

«Οι αποφάσεις που αφορούν την ασφάλεια της Ευρώπης δεν πρέπει να εξυπηρετούν τα συμφέροντα μόνο μιας χώρας, αλλά να προάγουν τη συλλογική σταθερότητα», είπε ο Φιντάν, ζητώντας «στρατηγική ωριμότητα» από την Ελλάδα.

Επόμενος σταθμός: το Συμβούλιο ΥΠΕΞ της ΕΕ στο Λουξεμβούργο

Ο Τούρκος υπουργός ανακοίνωσε ότι θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ τη Δευτέρα στο Λουξεμβούργο, όπου αναμένεται να συναντηθεί και με τον Γιώργο Γεραπετρίτη.

Παρά τις επιθέσεις του, ο Φιντάν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης του διαλόγου, σημειώνοντας ότι η Τουρκία «παραμένει ανοιχτή στη συνεργασία για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή».

