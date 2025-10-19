 Test drive: Στο τιμόνι του νέου MINI Cooper Cabrio S

“Always Open. Αυτό είναι το παραδοσιακό μότο ενός μοντέλου που σε κάνει να αισθάνεσαι ότι το καλοκαίρι συνεχίζεται. Είναι ένα αυτοκίνητο ιδανικό για την χώρα μας όπου έχουμε ηλιοφάνεια και ζέστη τις περισσότερες ημέρες του χρόνου.

Είναι το αυτοκίνητο και μάλιστα η έκδοση της δοκιμής μας S με τα 204 άλογα, το οποίο σου ανεβάζει ακόμη περισσότερο την διάθεση όταν κινείσαι στην παραλιακή λεωφόρο, αν και για να πουμε την αλήθεια ήμασταν ιδιαίτερα προσεκτικοί στο πάτημα του δεξιού πεντάλ.



Η κλασική εμφάνιση ενός MINI Cooper με υφασμάτινη οροφή. Μπροστά τα στρογγυλά φωτιστικά σώματα τεχνολογίας led είναι το σήμα κατατεθέν της μάρκας .Ανάμεσα τους είναι η χαρακτηριστική τραπεζοειδής μάσκα στην οποία δεσπόζει το διακριτικό «S» για την έκδοση της δοκιμής μας. Οι μεγάλοι προφυλακτήρες έχουν βαφτεί στο χρώμα του αμαξώματος.

Στο πίσω μέρος τα φωτιστικά σώματα όπως και τα μπροστινά μπορούν να διαμορφωθούν με τρία διαφορετικά μοτίβα κάτι που δεν έχουμε δει στον ανταγωνισμό και μιλάμε γενικά και όχι μόνο στην cabrio κατηγορία.

Να τονίσουμε ότι το MINI της δοκιμής μας «πατάει» σε μια βελτιωμένη εκδοχή της πλατφόρμας UKL πάνω στην οποία βασίζονται και άλλα μοντέλα με βενζινοκινητήρες τόσο της μάρκας όσο και της «μαμάς» BMW.

Οι διαστάσεις είναι μήκος 3.879 x πλάτος 1.744 x ύψος 1.431 mm. «Συμμαζεμένο» και απόλυτα διαχρονικό σε εμφάνιση, μας περίμενε να ανοίξουμε την πόρτα και να περάσουμε στον πολυτελή θάλαμο επιβατών.



Ο μινιμαλισμός «βασιλεύει» στο εσωτερικό του νέου MINI Cooper Cabrio...

το οποίο διαθέτει ταμπλό ίδιο με αυτό της κλειστής έκδοσης, κατασκευασμένο με «πλεκτά» ανακυκλώσιμα υλικά. Υψηλή ποιότητα κατασκευής που γίνεται αντιληπτή όχι μόνο με την αφή, αλλά απλά με την πρώτη ματιά, ειδικά στον τομέα της συναρμογής.

Μπροστά μας είχαμε το σπορ τιμόνι, την μεγάλη στρογγυλή κεντρική οθόνη OLED με την κλασική από κάτω, πρόσφατα σχεδιασμένη, μπάρα διακοπτών. Το νέο κεντρικό όργανο στο cockpit του MINI Cooper Cabrio συνδυάζει καινοτόμες τεχνολογίες σε μια εξαιρετικά επίπεδη σχεδίαση.

Η υψηλής ποιότητας γυάλινη επιφάνεια με ...

διάμετρο 240 mm (9,5 ιντσών) επιτρέπει στον οδηγό και τον συνοδηγό να χειρίζονται όλες τις λειτουργίες του οχήματος άνετα μέσω αφής ή με φωνητικές εντολές.Το καινοτόμο MINI Operating System 9 απλοποιείτη συνδεσιμότητα και μεταφέρει εφαρμογές και ψηφιακό περιεχόμενο από το smartphone στην οθόνη.

Στην κάτω περιοχή της οθόνης OLED, τα στοιχεία μενού Navigation, Media, Telephone και Climate μπορούν να επιλεγούν απευθείας ανά πάσα στιγμή. Τα MINI Experience Modes δημιουργούν άλλη ατμόσφαιρα στο εσωτερικό.

Μπορείς να αλλάξεις επτά MINI Experience Mode τα οποία αναδεικνύουν διαφορετικές πτυχές του MINI Cooper Cabrio, ακόμη και όταν έχεις την οροφή ανοιχτή. Την ίδια στιγμή έχεις διαφορετικές παραμετροποιήσεις και στην οθόνη OLED εστιάζοντας σε ειδικά σχεδιασμένες εμπειρίες οδήγησης. Έτσι στη λειτουργία Go-Kart Mode τα πάντα γίνονται πιο σκληρά και άμνεσα στην ανταπόκριση εστιάζοντας στο αγωνιστικό DNA της MINI.

Σε αυτή την περίπτωση, στην οθόνη, όπως και στο ταμπλό και τα εσωτερικά πάνελ των θυρών, κυριαρχεί το ανθρακί και το κόκκινο. Υπάρχει και το οικονομικό πρόγραμμα οδήγησης που συνεισφέρει στην μειωμένη κατανάλωση καυσίμου κάνοντας λίγο πιο «χλιαρές» τις αντιδράσεις στο πάτημα του δεξιού πεντάλ.



Χάρη σε δώδεκα αισθητήρες υπερήχων και τέσσερις κάμερες Surround View, το Parking Assistant Professional στο MINI Cooper Cabrio μπορεί να εντοπίζει ελεύθερες θέσεις στάθμευσης και να ξεκινά αυτόματα ελιγμούς στάθμευσης όταν ο χώρος είναι περιορισμένος. Η λειτουργία Panorama View επιτρέπει καλύτερη ορατότητα του περιβάλλοντος χώρου όταν αυτή παρεμποδίζεται από άλλα οχήματα. Για καλύτερο έλεγχο του MINI, το Remote 3D View επιτρέπει τη μεταφορά εικόνων σε μια κινητή συσκευή.



Οι αναβαθμίσεις MINI Connected επιτρέπουν την ευέλικτη ενεργοποίηση πρόσθετων λειτουργιών οδήγησης ανά πάσα στιγμή, συμπεριλαμβανομένης μιας προαιρετικής λειτουργίας επαυξημένης πραγματικότητας που μπορεί να οπτικοποιήσει πολύπλοκα σενάρια σε στροφές, ρεαλιστικά και σε τρισδιάστατη απεικόνιση, για παράδειγμα.

Σε συνδυασμό με το προαιρετικό MINI Connected Package, το ψηφιακό κατάστημα MINI Connected Store παρέχει πρόσβαση σε μια συνεχώς εξελισσόμενη ποικιλία πρακτικών και ψυχαγωγικών εφαρμογών, μεταξύ άλλων στους τομείς του gaming, της μουσικής και της ροής βίντεο.



Πάμε όμως στην πιο σημαντική λειτουργία της ανοιχτής έκδοσης...

που δεν είναι άλλη από την υφασμάτινη μαλακή οροφή η οποία διατίθεται σε μαύρο χρώμα και προαιρετικά σε γκρι Union Jack, αποτελώντας μια σαφή αναφορά στις βρετανικές καταβολές της μάρκας. Σημαντική είναι η ταχύτητα λειτουργίας της καθώς η αναδιπλούμενη οροφή ανοίγει αυτόματα σε μόλις 18 δευτερόλεπτα για να μπορείς ο οδηγός να έχεις ανά πάσα στιγμή την άμεση επαφή με τον ήλιο και τον αέρα. Μάλιστα στην οθόνη OLED του κεντρικού οργάνου καταμετρά το χρόνο οδήγησης με την οροφή ανοιχτή με ακρίβεια λεπτού.

Η πλήρως αυτόματη μαλακή οροφή ενεργοποιείται απλά πτώντας μόνο ένα μπουτόν

Με το πάτημα του αναδιπλώνεται πλήρως με το αυτοκίνητο να κινείται με ταχύτητα έως και 30 χλμ./ώρα Όταν η οροφή είναι κλειστή, η λειτουργία ηλιοροφής είναι πάντα διαθέσιμη, με μήκος ανοίγματος έως και 40 εκατοστά.

Το αλεξινέμιο πίσω από τα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού μπορεί εύκολα να ασφαλίσει στη θέση του μειώνοντας τον θόρυβο που προκαλεί ο άνεμος και τις ανεπιθύμητες αναταράξεις κατά την οδήγηση με ανοιχτή οροφή..Η μαλακή οροφή κλείνει σε 15 δευτερόλεπτα με το πάτημα ενός κουμπιού.

Για άμεση επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον...

η ηλιοροφή μπορεί να ανοίξει σε μήκος 40 εκατοστών, ανεξάρτητα από την ταχύτητα κίνησης του οχήματος. Κρυμμένο πίσω από τα προσκέφαλα στο πίσω μέρος του MINI Cooper Cabrio, είναι το ενσωματωμένο σύστημα προστασίας από ανατροπή. Η ενεργοποίηση του γίνεται αυτόματα την στιγμή που τα κεντρικά ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας ανιχνεύσουν κίνδυνο ανατροπής.Και κάτι ακόμη βασικό. Η εφαρμογή της κουκούλας όταν είναι κλειστή είναι τόσο καλή ώστε έχουμε απόλυτη προστασία από τις καιρικές συνθήκες και πολύ καλή ηχομόνωση ακόμη και σε υψηλές ταχύτητες.



Οι χώροι επιβατών είναι άνετοι για τους δυο μπροστινούς...

οδηγό και συνοδηγό που κάθονται χαμηλά.και έχουν καλή οαρτότητα στο σχεδόν κάθετο μπροστινό παρμπρίζ. Οι δυο πίσω έχουν περιορισμένο χώρο για τα πόδια τους. Αυτό είναι γνώριμα των ανοιχτών εκδόσεων ακόμη και των τετραθέσιων, καθώς δύσκολα θα βρεις μοντέλο ανοιχτό που να έχει άνετους χώρους στα πίσω καθίσματα, εκτός και αν είναι «Αμερικανιά» με σαλόνι για...βόλτες.



Όταν η μαλακή οροφή είναι ανοιχτή, ο χώρος αποσκευών...

του MINI Cooper Cabrio έχει διαθέσιμα 160 λίτρα χωρητικότητας . χάρη σε ένα σύστημα αναδίπλωσης το οποίο εξοικονομεί χώρο. Όταν η οροφή είναι κλειστή η χωρητικότητα του πόρτμπαγκάζ αυξάνεται στα 215 λίτρα. Για τη μεγιστοποίηση του ύψους φόρτωσης του χώρου αποσκευών, ο αποθηκευτικός χώρος πίσω από τα πίσω καθίσματα μπορεί να ανυψωθεί χρησιμοποιώντας τους δύο μοχλούς ασφάλισης.

Με την πλήρη αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων τα 665 λίτρα φόρτωσης είναι αρκετά για να πάρει ένα ζευγάρι όλες τις αποσκευές; του. Μας; άρεσε ο τρόπος που ανοίγει η πίσω πόρτα του πόρτμπαγκάζ προς τα κάτω, παραπέμποντας στον τρόπο που ανοίγει η πόρτα ενός pick up, διευκολύνοντας αφάνταστα τη φόρτωση.



Το αγωνιστικό dna της μάρκας αποτυπώνεται ...

στην «καρδιά» του MINI Cooper Cabrio S που είναι ένα προηγμένο θερμικό σύνολο με δίλιτρο βενζινοκινητήρα TwinTurbo με απόδοση 204 ίππους σ τις 5.000 σ.α.λ. -6000 σ.α.λ,. με την ροπή των 300 Nm να εμφανίζεται στις 1.450-4.500 σ.α.λ.. Ο συνδυασμός με το νέο διπλοσύμπλεκτο 7άρι σασμάν DKG7, το οποίο αντικατέστησε το 7DCT της Getrag είναι εκρηκτικός .

Έχεις δύναμη από χαμηλά πατώντας το δεξί πεντάλ αλλά και σε όλο το εύρος της λειτουργίας του με τον ήχο από την εξάτμιση η οποία θυμίζει άλλες εποχές με την σπορτίβικη χροιά της.Οι επιδόσεις είναι εντυπωσιακές καθώς τα 0-100 χλμ./ώρα έρχονται σε 6,9 δευτερολεπτα ενώ η ονομαστική τελική ταχύτητα είναι στα 237 χλμ./ώρα .

Μόνο που δεν είχαμε την ευκαιρία να τα«πιάσουμε» καθιώς ο δρόμος δεν είναι... πίστα. Όμως από τον τρόπο απου ανεβάζει ρυθμούς το MINI Cooper Cabrio S είμαστε σίγουροι ειδκά στο πρόγραμμα Go-Kart Mode ότι τα φτάνει με άνεση. Θα θέλαμε πάντως να υπήρχαν και paddles πίσω από το τιμόνι για τις χειροκίνητες αλλαγές για να είχαμε μεγαλύτερη συμμετοχή στην οδήγηση.

Όσον αφορά την μέση κατανάλωση καυσίμου στο οικονομικό mode Green και με αμυντική οδήγηση μπορείς να πετύχεις τιμή καατανάλωσης γύρω στα 6,6 λίτρα /100 χλμ. αν και στην πραγματικότητα αγγίξαμε τα 9,8 λίτρα /100 χλμ. καθώς θέλαμε να ξεδιπλώσουμε τις αρετές του τουρμπάτου βενζινοκινητήρα.Εκπομπές CO2:148 γρμ./χλμ.



Στον δρόμο εκτιμάς την στοβαρότητα της κατασκευής...

χάρη στο άκαμπτο πλαίσιο .Η ενίσχυση σε σχήμα V στο κάτω μέροςέχουν κάνει την ανοιχτή έκδοση πιο «δεμένη» από την κλειστή.Το σύστημα διεύθυνσης είναι διαβήτης με άμεση πληροφόρηση και εντυπωσιακή αντίδραση στις εντολές που του δίναμε.

Η πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων με την σφιχτή ρύθμιση δίνουν το MINI Cooper Cabrio S οδική συμπεριφορά καρτ. Μηδαμινές κλίσεις στις στροφές και μεγάλα περιθώρια πρόσφυσης.Το μόνο πάντως που χαλάει την όλη εικόνα είναι οι «ξερές» αντιδράσεις σε εγκάρσιες ανωμαλίες του οδοστρώματος .

Όμως πέρα από τις σπορ επιδόσεις χαίρεσαι να το οδηγείς ειδικά στην παραλιακή λεωφόρο ξεσκέπαστο Σε μέτριες ταχυτήτες το απογευματινό αεράκι , ο ουρανός η μυρωδιά της θάλασσας είναι ένας απίστευτος συνδυασμός που σε κάνει να χάιρεσαι την οδήγηση πίσω από το τιμόνι με την παχιά δερμάτινη στεφάνη.

Χαμηλή μουσική, γουργούρισμα από το μοτέρ και η διάθεση σου φτιάχνει ως δια μαγείας. Είναι οι βασικοί λόγοι για να προχωρήσεις στην αγορά του πέρα από το γεγονός ότι τα κεφάλια γυρνούν στο πέρασμα του.Στον ανοιχτό δρόμο είναι ευθύβολο με υποδειγματική σταθερότητα και ποιότητα κύλισης . Τα φρένα άμεσα και δυνατά ακολουθούν την εντυπωσιακή οδική συμπεριφορά



Και όταν τα πράγματα «ξεφύγουν»...

τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης αυξάνουν την ασφάλεια. Μιλάμε για το πακέτο Driving Assistant Plus το οποίο παρέχει στο MINI Cooper Cabrio μία πρόσθετη λειτουργία Steering & Lane Assistant για καθοδήγηση του οχήματος κατά τον εγκάρσιο άξονα.

Το προσαρμοζόμενο και συνεργατικό αυτό σύστημα διεύθυνσης βοηθά τον οδηγό να παραμείνει στην πορεία του, ενώ ταυτόχρονα τον απαλλάσσει από μονότονες και λιγότερο απαιτητικές πτυχές της οδήγησης. Η καθαρή και απέριττη σχεδίαση των ενδείξεων και των χειριστηρίων καθώς και οι εύληπτες λειτουργίες συμβάλλουν στην υψηλή αξιοπιστία του συστήματος.



Mini Cooper cabrio S λοιπόν με ρετρό εμφάνιση, μοτέρ που«φυσάει», πλούσιο εξποπλισμό και οδηγική απόλαυση. Για να τα αποκτήσετε όλα αυτά χρειάζεστε 37.500 ευρώ για την έκδοση S της δοκιμής ενώ με 32.050 ευρώ παίρνετε την αρχική έκδοση C με τον τρικύλινδρο τουρμάτο βενζινοκινητήρα.Τιμές που σου δίνουν ένα αυτοκίνητο με όνομα, και πλούσιο ένδοξο παρελθόν.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ