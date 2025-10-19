«Τα Φαντάσματα»: Έρχονται απόψε στο Star - Τι θα δούμε στο 3ο επεισόδιο;

Συντονιστείτε απόψε στις 21:00 στο Star και απολαύστε το τρίτο επεισόδιο της κωμικής σειράς «Τα Φαντάσματα», που αγαπήθηκε από το πρώτο λεπτό.

Τι θα δούμε στο 3ο επεισόδιο που θα προβληθεί απόψε, Κυριακή 19/10, στις 21:00

Ο Παρασκευάς, το φάντασμα του προσκόπου από τη δεκαετία του ’80, που σκοτώθηκε κατά λάθος σε αγώνες τοξοβολίας, έχει μελαγχολήσει, καθώς προετοιμάζεται για την ετήσια επίσκεψη από τα μέλη της οικογένειάς του, για την επέτειο του θανάτου του. Με τη βοήθεια της Μαρίνας, βλέπει τα πράγματα από άλλη οπτική γωνία και αντιλαμβάνεται κάτι για το παρελθόν του, που τον ταράζει πολύ. Ο Χάρης συνειδητοποιεί ότι τα φαντάσματα μπορούν να παρακολουθούν το ζευγάρι και στις ιδιωτικές του στιγμές και αυτό δεν τού αρέσει καθόλου. Στο μεταξύ, το σπίτι έχει γεμίσει από εργάτες για την ανακαίνιση και τα φαντάσματα παρακολουθούν όλη τη διαδικασία με μεγάλο ενδιαφέρον. Η Μαρίνα προσπαθεί να τα αγνοήσει, αλλά οι κινήσεις που κάνει για να τα αποφύγει, δημιουργούν στους εργάτες της ανακαίνισης την εντύπωση ότι είναι εκκεντρική και αγενής. Το φάντασμα της αρχαίας Ελληνίδας παρθένας Θεοφανίας προσπαθεί να μάθει από πού έρχονται τα μωρά, αλλά οι απαντήσεις που λαμβάνει δεν τη διαφωτίζουν καθόλου.

Συμμετέχουν: Άρης Μπάλης, Στράτος Χρήστου, Δάφνη Κιούρτσογλου, Βασίλης Κουκαλάνι, Ιωσήφ Σκουριάλης και ο μικρός Δημήτρης Μπογδανίδης

Στην εβδομαδιαία κωμική σειρά πρωταγωνιστούν ο χαρισματικός και πολυδιάστατος Ορφέας Αυγουστίδης και η ταλαντούχα και εκφραστική Έλλη Τρίγγου, την οποία απολαμβάνουμε για πρώτη φορά σε τηλεοπτική κωμωδία.

Σε κάθε τους βήμα τους ακολουθούν εννέα ξεκαρδιστικά και ζαβολιάρικα φαντάσματα, που υποδύονται οι ξεχωριστοί: Ναταλία Τσαλίκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Θοδωρής Σκυφτούλης, Άρης Τρουπάκης, Χάρης Φλέουρας, Άλκης Μπακογιάννης, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Νίκος Γιαλελής και ο Στέλιος Ιακωβίδης.

Υπόθεση σειράς

Ο Χάρης (Ορφέας Αυγουστίδης) κι η Μαρίνα (Έλλη Τρίγγου) είναι ένα νεαρό ζευγάρι, που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. Όταν η Μαρίνα ενημερώνεται ότι μία μακρινή της θεία, την ύπαρξη της οποίας αγνοούσε, έφυγε από τη ζωή και της κληροδότησε ένα παλιό αρχοντικό στην Κηφισιά, βλέπει μία λύση στα προβλήματά

τους να αχνοφαίνεται. Μαζί με τον Χάρη μετακομίζουν στο αρχοντικό, αλλά σύντομα θα διαπιστώσουν ότι... δεν είναι μόνοι σε αυτό.

Για την ακρίβεια, το αρχοντικό είναι στοιχειωμένο, και κατοικείται από εννέα θεότρελα φαντάσματα, από κάθε εποχή και στροφή της ιστορίας, αρχαίας και σύγχρονης, τα οποία ενοικούν σε αυτό διά μέσου των αιώνων, ενώ και το υπόγειό του περιλαμβάνει εκπλήξεις... Η άφιξη των απρόσκλητων επισκεπτών δε θα αρέσει καθόλου στους μόνιμους ενοίκους της έπαυλης, οι οποίοι θα βαλθούν να τους ξεφορτωθούν με κάθε τρόπο!

Τα πράγματα, ωστόσο, θα περιπλακούν απροσδόκητα όταν η Μαρίνα, μετά από ένα χτύπημα στο κεφάλι, θα διαπιστώσει ότι... μπορεί να δει, να ακούσει, ακόμη και να συνομιλήσει με τα φαντάσματα του σπιτιού! Ένα σουρεαλιστικό γαϊτανάκι παρεξηγήσεων, συμπτώσεων και ξεκαρδιστικών καταστάσεων θα ξεδιπλωθεί, καθώς θα προσπαθήσει να πείσει τον Χάρη για την ύπαρξη των... ιδιαίτερων συγκατοίκων τους, αλλά και να ανταποκριθούν μαζί στη μεγαλύτερη πρόκληση: πώς θα τα βγάλουν πέρα με… Τα Φαντάσματα;

Η σειρά βασίζεται στην επιτυχημένη βρετανική σειρά παραγωγής BBC “Ghosts”, που έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία και έχει διασκευαστεί σε πολλές χώρες.

Τη διασκευή του σεναρίου έχει αναλάβει ο μετρ της τηλεοπτικής κωμωδίας, ο εξαιρετικός Λευτέρης Παπαπέτρου (Εγκλήματα, Είσαι το ταίρι μου, Κάτω Παρτάλι), αποδίδοντας μια φρέσκια χιουμοριστική προσέγγιση.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει η έμπειρη Αμαλία Γιαννίκου.

Η σειρά θα αποτελείται από 10 επεισόδια και την παραγωγή έχει αναλάβει η Tanweer Productions.