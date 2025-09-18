Oδηγός χτύπησε και απείλησε με όπλο ταξιτζή για τα μάτια μιας γυναίκας

Τους περίμενε στο σημείο αποβίβασης & τον χτύπησε με το κράνος της μηχανής

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.09.25 , 22:23 Αναστασία Παντούση: Εντυπωσιακή σε event που συμμετέχει ο Ιωάννης Παπαζήσης
18.09.25 , 22:22 Σεισμός 7,8 Ρίχτερ στη Ρωσία - Προειδοποίηση για τσουνάμι
18.09.25 , 22:09 Κλήρωση Tζόκερ 18/9/25: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.800.000 ευρώ
18.09.25 , 21:59 Oδηγός χτύπησε και απείλησε με όπλο ταξιτζή για τα μάτια μιας γυναίκας
18.09.25 , 21:55 Δημοσκόπηση Metron Analysis: Μικρή υποχώρηση ΝΔ
18.09.25 , 21:40 Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα της φωτογραφία με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή
18.09.25 , 21:27 Πατέρας δίπλα στον πατέρα: Κι άλλος απεργός πείνας στο πλευρό του Π. Ρούτσι
18.09.25 , 21:19 Στα άδυτα του CERN η Μάρα Ζαχαρέα με την κάμερα του Star
18.09.25 , 21:08 Ζενεβιέβ Μαζαρί: Η total black εμφάνισή της στο 1ο Greek Fashion Festival
18.09.25 , 20:33 Πάτρα: Αποφυλακίστηκαν οι δύο νεαροί που κατηγορήθηκαν για εμπρησμό
18.09.25 , 20:31 Γιώργος Μαζωνάκης: Η αδερφή του Βάσω εξερράγη κατά των δημοσιογράφων
18.09.25 , 19:51 Σωτήρης Τσαφούλιας: «Προσπάθησε να με αποδομήσει με μετριότατα ελληνικά»
18.09.25 , 19:45 Παύλος Φύσσας: «Μας βύθισαν στα τάρταρα. Θα τον κουβαλήσουμε στους ώμους»
18.09.25 , 19:28 Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2.500 ευρώ: Τελευταία ευκαιρία για αιτήσεις
18.09.25 , 19:24 Lynk & Co 08: Επίσημη παρουσίαση στην Ελλάδα-Τιμή
Βασίλης Καλογήρου: «Τον σκότωσαν σε ποιμνιοστάσιο και τον μετέφεραν»
Έλενα Τσαγκρινού: «To μωρό έπεσε από το καρεκλάκι και νοσηλεύτηκε»
Σεισμός 7,8 Ρίχτερ στη Ρωσία - Προειδοποίηση για τσουνάμι
«Φόνισσα»: Σε Α' τηλεοπτική προβολή απόψε στο Star!
Ευχάριστα τα νέα για τον δισεκατομμυριούχο που είχε τραυματιστεί στη Μύκονο
«Ο γιος μας την περιμένει»: Θρήνος για τη Βίκυ που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Oδηγός χτύπησε και απείλησε με όπλο ταξιτζή για τα μάτια μιας γυναίκας
Γιώργος Μαζωνάκης: Η αδερφή του Βάσω εξερράγη κατά των δημοσιογράφων
Πατέρας δίπλα στον πατέρα: Κι άλλος απεργός πείνας στο πλευρό του Π. Ρούτσι
Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα της φωτογραφία με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νταής μοτοσικλετιστής επιτέθηκε με κράνος σε οδηγό ταξί, ενώ τον απείλησε και με το όπλο που είχε κρυμμένο στο τσαντάκι του. Το πιστόλι μάλιστα εκπυρσοκρότησε, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς. Αιτία του επεισοδίου, μια γυναίκα που είχε πάρει κούρσα ο ταξιτζής.

Η κούρσα θρίλερ ξεκίνησε για τον οδηγό του ταξί μετά από διένεξη που είχε με γυναίκα επιβάτη. Εκείνη φαίνεται να κάλεσε τον φίλο της, στον οποίο εξέφρασε τη δυασαρέσκειά της. Εκείνος την περίμενε στο σημείο που θα αποβιβαζόταν και μόλις έφτασε το ταξί, τότε ο οδηγός της μηχανής και φίλος της γυναίκας, άρχισε να του επιτίθεται.

«Φώναζε στον ταξιτζή "Άνοιξε την πόρτα, βγες έξω". Βγαίνει ο ταξιτζής έξω, ο μηχανόβιος τον έβριζε. Σε μια φάση ο ταξιτζής τον σπρώχνει και του ρίχνει με το κράνος ο μηχανόβιος στο κεφάλι. Εκείνη τη στιγμή ο ταξιτζής, αφου είχε χτυπηθεί 2 - 3 φορές ήδη από τον μηχανόβιο, έψαχνε κάτι στο πορτ παγκαζ. Κάτι στο χέρι κράτησε, δεν έκανε κάποια κίνηση εκείνη τη στιγμή», περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας. 

Ο μάρτυρας και ένας διερχόμενος οδηγός μπήκαν στη μέση για να ηρεμήσουν τα πνεύματα, όμως «παγωσαν» όταν είδαν το τσαντάκι του οδηγού της μηχανής.

«Ο μηχανόβιος στο τσαντάκι του είχε ένα όπλο. Εκείνη τη στιγμή έκανα εγώ λίγο πίσω, το παιδί με το αυτοκίνητο που είχε σταματήσει έφυγε και καλά έκανε. Το έβγαλε το όπλο προφανώς για απειλή και εκεί που είχαμε όλοι πλεόναπομακρυνθεί εκπυρσοκρότησε το όπλο του κυρίου», πρόσθεσε. 

Σύμφωνα με πληροφορίες το όπλο ήταν ρέπλικα και δεν τραυματίστηκε κανείς. 

Το επεισόδιο έγινε τα μεσανυχτα της Κυριακής στην οδό Ζησιμοπούλου, έναν από τους κεντρικότερους δρόμους του Παλαιού Φαλήρου. 

Ο οδηγός του ταξί τρομοκρατημένος κάλεσε την αστυνομία, ενώ ο οδηγός της μηχανής απομακρύνθηκε απο το σημείο μαζί με τη γυναίκα.

Ο ταξιτζής κατάφερε να συγκρατήσει την πινακίδα του οδηγού της μηχανής και πλέον τον αναζητά η ασφάλεια.

Δείτε ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΞΙ
 |
ΟΠΛΟ
 |
ΑΠΕΙΛΗ
 |
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top