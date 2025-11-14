Ορεστιάδα: Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από σηπτική δεξαμενή

Επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το πρωί της Παρασκευής (14/11) για ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία έπεσε σε σηπτική δεξαμενή στην περιοχή Μεγάλη Δοξιπάρα Ορεστιάδας.

Έβρος: Βρέθηκε απανθρακωμένη σορός μέσα σε ΙΧ

Η γυναίκα ανασύρθηκε δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις της. Σύμφωνα με ενημέρωση, επιχείρησαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

 

