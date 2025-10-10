Τρίπολη: Μετανιωμένος ο 13χρονος - Τι υποστήριξε στον ανακριτή

Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.10.25 , 22:55 GNTM: Το λάθος που έκανε η Άννα Μαρία στην πασαρέλα
10.10.25 , 22:49 Ένοχος ο πρώην σύντροφος της Γαρυφαλλιάς - 18 χρόνια η ποινή του
10.10.25 , 22:17 Ειδοποίηση σε αυτούς που δεν έχουν ασφαλίσει τα οχήματα τους
10.10.25 , 22:04 Θρίλερ στον Άγιο Παντελεήμονα: «Εισέβαλαν τέσσερις και μας ξυλοκόπησαν»
10.10.25 , 21:55 GNTM: Το «ατύχημα» της Μιχαέλας στην πασαρέλα - Μπήκε στο σπίτι!
10.10.25 , 21:50 GNTM: Η Ζενεβιέβ και η Ηλιάνα ξεσπούν στους διαγωνιζόμενους!
10.10.25 , 21:49 Απελπισμένοι κτηνοτρόφοι εμβολιάζουν μόνοι τους τα ζώα για την ευλογιά
10.10.25 , 21:40 GNTM: Αποκαλύφθηκαν τα ζευγάρια των catwalk battles – Ποιοι κοντράρονται;
10.10.25 , 21:35 Δένδιας: Κρίσιμη η σημασία της συνεργασίας Ελλάδας - Μ. Βρετανίας
10.10.25 , 21:35 GNTM: Catwalk του Δημήτρη Πέτρου – Ποιοι ξεχώρισαν;
10.10.25 , 21:29 Κλήρωση Eurojackpot 10/10: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 46.000.000 ευρώ
10.10.25 , 21:16 Αττικόν: Βίαιος και με την κόρη του ο 43χρονος - Την είχε κουρέψει γουλί
10.10.25 , 21:10 GNTM: «Ιστορικό casting!» - Οι auditions έκλεισαν, ώρα για bootcamp!
10.10.25 , 21:09 ΑΑΔΕ: Έρχονται χιλιάδες ραβασάκια για ανασφάλιστα οχήματα, ΚΤΕΟ, τέλη
10.10.25 , 21:09 Γιώργος Σαμπάνης: Οι Ολυμπιακοί Αγώνες και η δύσκολη απώλεια στη ζωή του
GNTM: Το «ατύχημα» της Μιχαέλας στην πασαρέλα - Μπήκε στο σπίτι!
Δήμητρα Αλεξανδράκη: Αποκαλύπτει πρώτη φορά τον λόγο που χώρισε
Θρίλερ στον Άγιο Παντελεήμονα: «Εισέβαλαν τέσσερις και μας ξυλοκόπησαν»
Αττικόν: Βίαιος και με την κόρη του ο 43χρονος - Την είχε κουρέψει γουλί
Φοινικούντα: «Γράφω αυτή τη διαθήκη σε περίπτωση αιφνιδίου θανάτου μου»
Απεργία στις 14 Οκτωβρίου και στα ΜΜΜ: Πώς θα κινηθούν ΗΣΑΠ, Μετρό και Τραμ
Συγκλονίζει η Καλομοίρα: Η εξομολόγηση για τη μάχη με την κατάθλιψη
Έγκυος η Ευλαμπία Ρέβη: Οι φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλίτσα!
Μουρατίδης: «Οι γιοι μου είναι δύο "ντουλάπες", εγώ ο κοντός που ακολουθεί»
GNTM: Αποκαλύφθηκαν τα ζευγάρια των catwalk battles – Ποιοι κοντράρονται;
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Κ. Τσεγγενέ και Μ. Σωτηρόπουλος μεταφέρουν το ρεπορτάζ για την υπόθεση της Τρίπολης / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων STAR (10/10/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την πόρτα του ανακριτή στην Τρίπολη, πέρασε ο μαθητής που πρωταγωνίστησε σε καυγά μαχαιρώνοντας φίλο του στη μέση του δρόμου. Το βίντεο ντοκουμέντο από το αιματηρό περιστατικό που παρουσίασε χθες (9/10) αποκλειστικά το Star και η Κωνσταντίνα Τσεγγενέ, όχι μόνο κάνει τον γύρο του διαδικτύου, αλλά έχει προκαλέσει αλγεινή εντύπωση σε μαθητές και γονείς. Όλοι απορούν πώς έφτασαν σε αυτό το σημείο 12χρονα παιδιά.

Ο μαθητής γυμνασίου που χτύπησε με μαχαίρι τον φίλο του, απολογήθηκε στην Τρίπολη ενώπιον του ανακριτή για τέσσερις ώρες. Προσπάθησε να εξηγήσει πως ξεκίνησε το αιματηρό επεισόδιο. 

Τρίπολη: Άγρια συμπλοκή ανηλίκων με μαχαίρι - Στην εντατική 12χρονος

Τρίπολη: Μετανιωμένος ζητούσε συγγνώμη - Τι υποστήριξε ο 13χρονος

Τρίπολη: Μετανιωμένος ζητούσε συγγνώμη - Τι υποστήριξε ο 13χρονος

Ο 13χρονος μαθητής δέχθηκε σωρεία ερωτημάτων από τον ανακριτή. Ανέλυσε καρέ καρέ το αιματηρό επεισόδιο, υποστηρίζοντας ότι δεν ξεκίνησε ο ίδιος τον καβγά.

Αντίθετα, είπε ότι αρχικά δέχθηκε λεκτική επίθεση από τον 12χρονο, ο οποίος στη συνέχεια έβγαλε το μαχαίρι, τον τραυμάτισε στο χέρι, και τότε εκείνος το άρπαξε και του επιτέθηκε.

Σήμερα, ζητά συγγνώμη. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του Star, είπε ότι όταν βγει ο συμμαθητής του από το νοσοκομείο, θέλει να γίνουν και πάλι φίλοι.

Αιματηρό επεισόδιο μεταξύ μαθητών - Στον ανακριτή Τρίπολης ο 13χρονος

Τρίπολη: Πώς τραυματίστηκε στο δεξί χέρι - Τι διαπίστωσε ο ιατροδικαστής

Οι αρχές δε μπορούν να διασταυρώσουν τα λεγόμενά του, γιατί ακόμη δεν είναι σε θέση να μιλήσει και να δώσει κατάθεση ο 12χρονος που νοσηλεύεται στην Αθήνα.

Τώρα, όπως φάνηκε και από τις εικόνες, ο 13χρονος φέρει τραύμα στο δεξί του χέρι. Για αυτό το τραύμα, ο ιατροδικαστής δεν μπορεί να αποφανθεί εάν προκλήθηκε από επίθεση ή εάν το προκάλεσε ο ίδιος στον εαυτό του, από τον τρόπο που κρατούσε το μαχαίρι.

Ο ανήλικος μπορεί να εμφανίστηκε μετανιωμένος για το άγριο περιστατικό, όμως εισαγγελέας και ανακριτής αποφάσισαν να τον αφήσουν ελεύθερο με περιοριστικούς όρους. Μάλιστα, του απαγορεύεται πλέον να πλησιάζει τον 12χρονο σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων, γεγονός που σημαίνει ότι ένας από τους δύο μαθητές θα πρέπει να αλλάξει σχολείο.

Τρίπολη: Αισιόδοξοι οι γιατροί στο Παίδων για την υγεία του 12χρονου

Τρίπολη: Αισιόδοξοι οι γιατροί στο Παίδων για την υγεία του 12χρονου 

Τρίπολη: Βίντεο από τη συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων - Σοκάρουν οι κραυγές

Ο 12χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Παίδων, το απόγευμα βγήκε από την μονάδα εντατικής θεραπείας και μεταφέρθηκε στην νευροχειρουργική κλινική. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει συρραφές σε όλο του το σώμα, ενώ τα δύο κυριότερα τραύματα το παιδί τα έχει στο μάτι και στον λαιμό. Το θετικό, όμως, είναι πως οι γιατροί είναι αισιόδοξοι για την επούλωση όλων των τραυμάτων που έχει στο σώμα από τις πολλαπλές μαχαιριές που δέχτηκε από τον συνομήλικο και φίλο του.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΤΡΙΠΟΛΗ
 |
ΑΝΗΛΙΚΟΙ
 |
ΜΑΧΑΙΡΙ
 |
ΚΑΥΓΑΣ
 |
ΒΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top