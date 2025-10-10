Τρίπολη: Μετανιωμένος ο 13χρονος - Τι υποστήριξε στον ανακριτή

Την πόρτα του ανακριτή στην Τρίπολη, πέρασε ο μαθητής που πρωταγωνίστησε σε καυγά μαχαιρώνοντας φίλο του στη μέση του δρόμου. Το βίντεο ντοκουμέντο από το αιματηρό περιστατικό που παρουσίασε χθες (9/10) αποκλειστικά το Star και η Κωνσταντίνα Τσεγγενέ, όχι μόνο κάνει τον γύρο του διαδικτύου, αλλά έχει προκαλέσει αλγεινή εντύπωση σε μαθητές και γονείς. Όλοι απορούν πώς έφτασαν σε αυτό το σημείο 12χρονα παιδιά.

Ο μαθητής γυμνασίου που χτύπησε με μαχαίρι τον φίλο του, απολογήθηκε στην Τρίπολη ενώπιον του ανακριτή για τέσσερις ώρες. Προσπάθησε να εξηγήσει πως ξεκίνησε το αιματηρό επεισόδιο.

Τρίπολη: Μετανιωμένος ζητούσε συγγνώμη - Τι υποστήριξε ο 13χρονος

Ο 13χρονος μαθητής δέχθηκε σωρεία ερωτημάτων από τον ανακριτή. Ανέλυσε καρέ καρέ το αιματηρό επεισόδιο, υποστηρίζοντας ότι δεν ξεκίνησε ο ίδιος τον καβγά.

Αντίθετα, είπε ότι αρχικά δέχθηκε λεκτική επίθεση από τον 12χρονο, ο οποίος στη συνέχεια έβγαλε το μαχαίρι, τον τραυμάτισε στο χέρι, και τότε εκείνος το άρπαξε και του επιτέθηκε.

Σήμερα, ζητά συγγνώμη. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του Star, είπε ότι όταν βγει ο συμμαθητής του από το νοσοκομείο, θέλει να γίνουν και πάλι φίλοι.

Τρίπολη: Πώς τραυματίστηκε στο δεξί χέρι - Τι διαπίστωσε ο ιατροδικαστής

Οι αρχές δε μπορούν να διασταυρώσουν τα λεγόμενά του, γιατί ακόμη δεν είναι σε θέση να μιλήσει και να δώσει κατάθεση ο 12χρονος που νοσηλεύεται στην Αθήνα.

Τώρα, όπως φάνηκε και από τις εικόνες, ο 13χρονος φέρει τραύμα στο δεξί του χέρι. Για αυτό το τραύμα, ο ιατροδικαστής δεν μπορεί να αποφανθεί εάν προκλήθηκε από επίθεση ή εάν το προκάλεσε ο ίδιος στον εαυτό του, από τον τρόπο που κρατούσε το μαχαίρι.

Ο ανήλικος μπορεί να εμφανίστηκε μετανιωμένος για το άγριο περιστατικό, όμως εισαγγελέας και ανακριτής αποφάσισαν να τον αφήσουν ελεύθερο με περιοριστικούς όρους. Μάλιστα, του απαγορεύεται πλέον να πλησιάζει τον 12χρονο σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων, γεγονός που σημαίνει ότι ένας από τους δύο μαθητές θα πρέπει να αλλάξει σχολείο.

Τρίπολη: Αισιόδοξοι οι γιατροί στο Παίδων για την υγεία του 12χρονου

Ο 12χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Παίδων, το απόγευμα βγήκε από την μονάδα εντατικής θεραπείας και μεταφέρθηκε στην νευροχειρουργική κλινική. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει συρραφές σε όλο του το σώμα, ενώ τα δύο κυριότερα τραύματα το παιδί τα έχει στο μάτι και στον λαιμό. Το θετικό, όμως, είναι πως οι γιατροί είναι αισιόδοξοι για την επούλωση όλων των τραυμάτων που έχει στο σώμα από τις πολλαπλές μαχαιριές που δέχτηκε από τον συνομήλικο και φίλο του.

