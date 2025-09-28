Γυναίκα έβγαλε βόλτα το πόνυ της στο κέντρο της Αθήνας – Βίντεο

Με το στόμα ανοιχτό όσοι τη συνάντησαν

Μπροστά σε ένα πρωτότυπο θέαμα βρέθηκα περαστικοί στο κέντρο της Αθήνας, όταν συνάντησαν μια γυναίκα να έχει βγάλει βόλτα το… πόνυ της. 

Περαστικός κατέγραψε το στιγμιότυπο και η ΕΡΤ μετέδωσε το βίντεο. Σε αυτό φαίνεται η γυναίκα να κρατά από λουρί το πόνυ και να περπατά μαζί του σε πεζοδρόμιο στο κέντρο. 

Το μικρόσωμο αλογάκι φαίνεται να επεξεργάζεται το περιβάλλον, ενώ γλιστρά πάνω στις πλάκες των πεζοδρομίων, αφού οι οπλές του δεν είναι φτιαγμένες για να περπατά πάνω στο τσιμέντο. 

Πολλά κεφάλια γύρισαν στην εικόνα του συμπαθητικού τετράποδου, χαμογελώντας αφού δεν είναι και το πιο συνηθισμένο κάποιος να βγάζει βόλτα ένα πόνυ. 

Η ιδιοκτήτρια πιθανόν να ήταν τουρίστρια, το αλογάκι πάντως έγινε η ατραξιόν του κέντρου της Αθήνας. 
 

