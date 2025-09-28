Κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας – Κλειστό και το Μετρό στο Σύνταγμα

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω του 43ου Σπάρταθλον

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.09.25 , 13:49 Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 29/09/2025 – 05/10/2025
28.09.25 , 13:31 Μητσοτάκης: «Η πολιτεία στέκεται με ευαισθησία στους ανθρώπους που πονούν»
28.09.25 , 12:59 Γκόμεζ - Μπλάνκο: Ο παραμυθένιος γάμος τους και οι λαμπεροί καλεσμένοι
28.09.25 , 12:56 Θεσσαλονίκη: ΙΧ παρέσυρε γυναίκα στο κέντρο της πόλης
28.09.25 , 12:43 Τέμπη: «Ο Ασλανίδης πήρε οχτώ κομμάτια, τρία είναι του γιου του»
28.09.25 , 12:00 Βερύκιος: «Έπαθε εγκεφαλικό και πέθανε μπροστά στα μάτια της μάνας μας»
28.09.25 , 11:49 Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Μέχρι πότε θα διαρκέσει η κακοκαιρία
28.09.25 , 11:34 Τα Φαντάσματα: Πρεμιέρα απόψε στις 21:00 στο Star!
28.09.25 , 11:30 Ουκρανία: Άγριο σφυροκόπημα στο Κίεβο εξαπέλυσε η Ρωσία – 4 νεκροί
28.09.25 , 11:02 Φωτεινή Αθερίδου: Γενέθλια στο γήπεδο για τον γιο της - Η τούρτα Ρονάλντο
28.09.25 , 10:16 Χρυσός ο Στέφανος Ντούσκος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας
28.09.25 , 10:10 Εριέττα Κούρκουλου - Βύρων Βασιλειάδης: Οικογενειακή εκδρομή στη Μάνη
28.09.25 , 10:10 Κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας – Κλειστό και το Μετρό στο Σύνταγμα
28.09.25 , 09:31 Τατόι: Μητέρα και το παιδί της έπαθαν ηλεκτροπληξία από γυμνά καλώδια
28.09.25 , 09:03 Κώστας Κεντέρης: Πώς είναι και τι κάνει σήμερα ο χρυσός Ολυμπιονίκης
Ηγουμενίτσα: Βίντεο δείχνει την οδηγό να επιταχύνει & να σκοτώνει το παιδί
24ωρη πανελλαδική απεργία 1/10: Τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ
Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
Τέμπη: «Ο Ασλανίδης πήρε οχτώ κομμάτια, τρία είναι του γιου του»
Βόλος: «Μαμά, πρέπει να έχει πέσει» - Πώς κατέληξε στον φωταγωγό ο Ιάσονας
Τατόι: Μητέρα και το παιδί της έπαθαν ηλεκτροπληξία από γυμνά καλώδια
Η απόλυτη χλιδή! Το καλύτερο πολυτελές ξενοδοχείο του κόσμου για το 2025
Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Μέχρι πότε θα διαρκέσει η κακοκαιρία
Κώστας Κεντέρης: Πώς είναι και τι κάνει σήμερα ο χρυσός Ολυμπιονίκης
ΔΥΠΑ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για επιδοτούμενο πρόγραμμα ανέργων
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε ισχύ βρίσκονται από νωρίς το πρωί οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου και περιπάτου «Greece Race for the Cure 2025» και του 43ου ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ.

Συγκεκριμένα από τις 07:00–13:00 θα ισχύσει πλήρης διακοπή σε όλο το μήκος της Λεωφόρου Βασ. Αμαλίας και στα δύο ρεύματα.

Κλειστό είναι το κέντρο της Αθήνας για τη διεξαγωγή του αγώνα δρόμου  «Greece Race for the Cure 2025» - Eurokinissi

Κλειστό είναι το κέντρο της Αθήνας για τη διεξαγωγή του αγώνα δρόμου  «Greece Race for the Cure 2025» - Eurokinissi

Επίσης για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων, έχει κλείσει και ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της τροχαίας

  • Σταδιακή διακοπή στην Λ. Βασ. Αμαλίας, από την οδό Σουρή έως τη Λ. Βασ. Σοφίας, από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 27-9-2025, και πλήρης διακοπή σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα από τις 07:00 έως τις 13:00 την Κυριακή 28-9-2025.
  • Σταδιακή διακοπή την Κυριακή 28-9-2025 (00:00–13:00):
  • Λ. Συγγρού, από Αθ. Διάκου έως Λ. Βασ. Αμαλίας, προς Πλ. Συντάγματος.
  • Λ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος και τις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.
  • Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος προς Λ. Συγγρού.

Κλειστός είναι και ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου «Greece Race for the Cure 2025» - Eurokinissi

Κλειστός είναι και ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου «Greece Race for the Cure 2025» - Eurokinissi

Κλειστοί δρόμοι

  • Λ. Βασ. Σοφίας, από Λ. Βασ. Αμαλίας έως οδό Ζαχάρωφ, και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη.
  • Λ. Βασ. Κων/νου:
  • Σε όλο το μήκος προς Αρδηττού, με καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.
  • Από Σπ. Μερκούρη έως Λ. Βασ. Σοφίας, στο ανερχόμενο ρεύμα, με καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.
  • Ηρ. Αττικού, σε όλο το μήκος με καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.
  • Βασ. Γεωργίου Β΄, σε όλο το μήκος με καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.
  • Μελεάγρου, από Ησιόδου έως Λ. Βασ. Κων/νου.
  • Αραβαντινού, από Ησιόδου έως Λ. Βασ. Κων/νου.
  • Κλεάνθους, από Βασ. Γεωργίου Β΄ έως Λ. Βασ. Κων/νου.
  • Ακαδημίας, από Χαρ. Τρικούπη έως Λ. Βασ. Σοφίας, με καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.

Επιπλέον, απαγορεύεται η κάθετη διέλευση οχημάτων κατά μήκος της διαδρομής, εκτός από τους ελεγχόμενους κόμβους:

  • Λ. Βασ. Σοφίας – Ρηγίλλης.
  • Λ. Βασ. Κων/νου – Βασ. Γεωργίου Β΄.

Η Τροχαία ζητά από τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν την σήμανση και τις υποδείξεις των αστυνομικών για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΔΡΟΜΟΙ
 |
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
 |
ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top