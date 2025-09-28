Κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας – Κλειστό και το Μετρό στο Σύνταγμα

Σε ισχύ βρίσκονται από νωρίς το πρωί οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου και περιπάτου «Greece Race for the Cure 2025» και του 43ου ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ.

Συγκεκριμένα από τις 07:00–13:00 θα ισχύσει πλήρης διακοπή σε όλο το μήκος της Λεωφόρου Βασ. Αμαλίας και στα δύο ρεύματα.

Κλειστό είναι το κέντρο της Αθήνας για τη διεξαγωγή του αγώνα δρόμου «Greece Race for the Cure 2025» - Eurokinissi

Επίσης για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων, έχει κλείσει και ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της τροχαίας

Σταδιακή διακοπή στην Λ. Βασ. Αμαλίας, από την οδό Σουρή έως τη Λ. Βασ. Σοφίας, από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 27-9-2025, και πλήρης διακοπή σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα από τις 07:00 έως τις 13:00 την Κυριακή 28-9-2025.

Σταδιακή διακοπή την Κυριακή 28-9-2025 (00:00–13:00):

Λ. Συγγρού, από Αθ. Διάκου έως Λ. Βασ. Αμαλίας, προς Πλ. Συντάγματος.

Λ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος και τις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.

Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος προς Λ. Συγγρού.

Κλειστός είναι και ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου «Greece Race for the Cure 2025» - Eurokinissi

Κλειστοί δρόμοι

Λ. Βασ. Σοφίας, από Λ. Βασ. Αμαλίας έως οδό Ζαχάρωφ, και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη.

Λ. Βασ. Κων/νου:

Σε όλο το μήκος προς Αρδηττού, με καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.

Από Σπ. Μερκούρη έως Λ. Βασ. Σοφίας, στο ανερχόμενο ρεύμα, με καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.

Ηρ. Αττικού, σε όλο το μήκος με καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.

Βασ. Γεωργίου Β΄, σε όλο το μήκος με καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.

Μελεάγρου, από Ησιόδου έως Λ. Βασ. Κων/νου.

Αραβαντινού, από Ησιόδου έως Λ. Βασ. Κων/νου.

Κλεάνθους, από Βασ. Γεωργίου Β΄ έως Λ. Βασ. Κων/νου.

Ακαδημίας, από Χαρ. Τρικούπη έως Λ. Βασ. Σοφίας, με καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.

Επιπλέον, απαγορεύεται η κάθετη διέλευση οχημάτων κατά μήκος της διαδρομής, εκτός από τους ελεγχόμενους κόμβους:

Λ. Βασ. Σοφίας – Ρηγίλλης.

Λ. Βασ. Κων/νου – Βασ. Γεωργίου Β΄.

Η Τροχαία ζητά από τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν την σήμανση και τις υποδείξεις των αστυνομικών για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων.