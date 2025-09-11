Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία - Όλες οι αλλαγές τη νέα χρονιά

Τι αλλάζει στη διδακτέα ύλη και τι είναι το πολλαπλό βιβλίο

Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Παπαδόπουλος)
Με τον αγιασμό η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς / Βίντεο Σκάι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με τον καθιερωμένο αγιασμό αρχίζει σήμερα, Πέμπτη, η νέα σχολική χρονιά, 2025-26 για τους μαθητές και τις μαθήτριες των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της επικράτειας.

Μαθητές κάνουν μάθημα σε κοντέινερ από τον σεισμό του 1999!

Κατά τη νέα σχολική χρονιά, 2025-26, θα εφαρμοστεί το νέο σχέδιο για τη διδακτέα ύλη όλων των τάξεων του δημοτικού και του γυμνασίου. Η ύλη θα διαχωριστεί με βάση δύο κατηγορίες στόχων: τους βασικούς - υποχρεωτικούς (διασφαλίζουν τη θεμελιώδη γνώση και τις αναγκαίες δεξιότητες για όλους τους μαθητές) και τους πρόσθετους - προαιρετικούς (δίνουν στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να επιλέγει τι επιπλέον θα διδάξει και να προσαρμόζει τη διδασκαλία στα ενδιαφέροντα, το επίπεδο και τις ιδιαιτερότητες της τάξης του).

Τεχνητή Νοημοσύνη στα σχολεία: Πώς θα γίνεται μάθημα με το ChatGPT

Τι είναι το πολλαπλό βιβλίο

Ο νέος αυτός σχεδιασμός της διδακτέας ύλης βρίσκεται σε αρμονία με εφαρμογή των νέων προγραμμάτων σπουδών και του συστήματος του πολλαπλού βιβλίου (αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το 2026-27) και οι τελικές ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν στο μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Αν και το πολλαπλό βιβλίο δε θα εφαρμοστεί κατά τη φετινή χρονιά, ωστόσο, από τα τέλη Σεπτεμβρίου αναμένεται να παραδοθούν στους εκπαιδευτικούς, μέσω της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης, τα νέα σχολικά βιβλία για όλες τις τάξεις μέχρι και την Α' λυκείου. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τον απαραίτητο χρόνο για να επιλέξουν τα βιβλία με τα οποία θα δουλέψουν στο πλαίσιο του θεσμού του πολλαπλού βιβλίου και να προετοιμάσουν κατάλληλα τη διδασκαλία τους. Σκοπός είναι, την άνοιξη του 2026 να γίνει η τελική επιλογή των βιβλίων που θα χρησιμοποιήσουν για κάθε μάθημα. Σε έντυπη μορφή, τα νέα βιβλία αναμένεται να διανεμηθούν στα σχολεία τον Σεπτέμβρη του 2026, αντικαθιστώντας τα σημερινά.

Μοναδική εξαίρεση στα παραπάνω αποτελεί το μάθημα των Οικονομικών που εισάγεται από φέτος στην Γ' γυμνασίου.

Πάντως, η «φιλοσοφία» του πολλαπλού βιβλίου θα «έρθει» πιο κοντά στους μαθητές, μέσω των βιβλίων με τα ολοκληρωμένα λογοτεχνικά έργα στο μάθημα της Λογοτεχνίας, αλλά και με την πλατφόρμα eVivlio (https://evivlio.gov.gr/), όπου είναι διαθέσιμα εκπαιδευτικά και λογοτεχνικά βιβλία σε ψηφιακή μορφή για αναπαραγωγή (audiobooks).

Σχολεία: Πόσες νέες προσλήψεις εκπαιδευτικών έχουν γίνει

H νέα σχολική χρονιά «βρίσκει» τα σχολεία με επιπλέον 9.816 διορισμούς και ολοκληρωμένη την πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών.

Αναλυτικότερα, τον περασμένο Αύγουστο πραγματοποιήθηκαν 8.223 διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών: 5.627 εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης και 3.196 εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Παράλληλα, διορίστηκαν 993 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε η πρώτη φάση πρόσληψης 18.566 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και στην Γενική Εκπαίδευση. Ταυτόχρονα, ανακοινώθηκε η πρόσληψη 6.225 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Ακόμη, αξίζει να σημειωθεί, ότι το υπουργείο είχε προχωρήσει από την προηγούμενη σχολική χρονιά στη σύσταση 600 νέων θέσεων ψυχολόγων και 600 νέων θέσεων κοινωνικών λειτουργών, για 3.000 σχολεία.

Από το υπουργείο Παιδείας, έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση και στο κομμάτι των υποδομών, καθώς σε 431 σχολικές μονάδες της επικράτειας, το «πρώτο κουδούνι» θα χτυπήσει ξανά, με εκσυγχρονισμένες υποδομές, μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου». Παράλληλα, «πρεμιέρα» θα κάνουν και τα 12 Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (γυμνάσια και λύκεια) σε Αττική, Μακεδονία και Θράκη.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η νέα σχολική χρονιά θα βρει το δημοτικό σχολείο της Ψέριμου να λειτουργεί ξανά μετά από 27 χρόνια. Επιπλέον, για πρώτη φορά θα χτυπήσει το κουδούνι για το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Δράμας με έδρα την Πετρούσα και για το Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Μηλεών με έδρα τα Καλά Νερά Μαγνησίας, αλλά και στο πρώτο Επαγγελματικό Λύκειο που θα λειτουργήσει σε σωφρονιστικό κατάστημα ενηλίκων, στις φυλακές της Λάρισας.

Όσον αφορά τους πιο μικρούς μαθητές ειδικότερα, σε επιλεγμένα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, θα κάνει «πρεμιέρα» το πρόγραμμα «Λαχανόκηποι στα σχολεία: με κριτική σκέψη και όραμα συνεργαζόμαστε, χαιρόμαστε, δημιουργούμε», με στόχο να συνδυαστεί η βιώσιμη ανάπτυξη με την παιδαγωγική πράξη.

Τέλος, το Ψηφιακό Φροντιστήριο θα λειτουργήσει και φέτος, καθώς από πλευράς υπουργείου Παιδείας εκφράζεται ικανοποίηση για την αποδοχή του κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας από τη μαθητική κοινότητα.

 

ΣΧΟΛΕΙΑ
 |
ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ
 |
ΑΓΙΑΣΜΟΣ
