Μαθητές κάνουν μάθημα σε κοντέινερ από τον σεισμό του 1999!

Σχολικές αίθουσες στεγάζονται σε κατάστημα και πιλοτές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.09.25 , 11:20 Αργυρός: Η στιγμή που διέκοψε τη συναυλία του για την πρόκριση της Εθνικής
10.09.25 , 11:00 Tips για να αναβαθμίσεις το μαύρο σου παντελόνι
10.09.25 , 10:59 Μαθητές κάνουν μάθημα σε κοντέινερ από τον σεισμό του 1999!
10.09.25 , 10:54 Πάτρα: Τέσσερις ακόμα υποθέσεις κακοποίησης παιδιών στο μικροσκόπιο
10.09.25 , 10:40 Starland: Νέοι ήρωες στην πιο μαγική παρέα!
10.09.25 , 10:34 Ελένη Χατζίδου: Βραδινή έξοδος με φίλες πριν την πρεμιέρα της εκπομπής
10.09.25 , 10:16 Πατέρα: Με εντυπωσιακό φόρεμα με κρόσσια στη βάφτιση του εγγονού της
10.09.25 , 10:04 Γιούλικα Σκαφιδά: Με τον γιο της και τη νονά του Ευδοκία Ρουμελιώτη
10.09.25 , 09:36 Σουηδία: Κατέρρευσε μπροστά στους δημοσιογράφους η υπουργός Υγείας
10.09.25 , 09:34 Βίντεο: Η στιγμή που ο 20χρονος γιος επιχειρηματία παρασέρνει αστυνομικό!
10.09.25 , 09:34 Ζήνα Κουτσελίνη: Η νέα διάρκεια της εκπομπής κι ο... φίλος Πέτρος Κουσουλός
10.09.25 , 09:25 Παντρεύεται η κόρη του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Μαρία Κλάρα
10.09.25 , 09:18 Είδος πολυτελείας το μοσχαρίσιο κρέας - Θα φτάσει τα 20 ευρώ το κιλό
10.09.25 , 09:17 Suzuki SWIFT: Έπιασε δέκα εκατομμύρια πωλήσεις
10.09.25 , 09:15 Αλεξάνδρα Νίκα: Μας δείχνει τα βαπτιστικά του μικρού Βασίλη Αργυρού
Ελένη Χατζίδου: Βραδινή έξοδος με φίλες πριν την πρεμιέρα της εκπομπής
Πατέρα: Με εντυπωσιακό φόρεμα με κρόσσια στη βάφτιση του εγγονού της
Ελένη Βουλγαράκη: Ξεσπά για την «εμετική ηλιθιότητα από μικρόψυχους»
Ιωάννα Μαλέσκου: Το μήνυμα όλο νόημα για τα δημοσιεύματα περί χωρισμού
Σταύρος Ξαρχάκος - Ηρώ Σαΐα: Με τα δίδυμα παιδιά τους στο Ηρώδειο
Πάνος Καλίδης - Λεάννα Μάρκογλου: Ο λαμπερός γάμος τους
Ταύρος: Προστατέψτε την υγεία σας
Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος: Η σπάνια φωτογραφία του γιου του
Παρθένος: Περιορίστε τα έξοδα και αποφύγετε περιττές αγορές
Γιώργος Χρανιώτης: «Μπορεί άθελά μου να συνέβαλα στο να μην είναι στη ζωή»
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Βερβερίδης)
Τι καταγγέλλουν γονείς και εκπαιδευτικοί για την κατάσταση στα σχολεία της Αν. Αττικής / Βίντεο Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σχολεία στεγασμένα σε κοντέινερ, πιλοτές πολυκατοικιών ή ακόμα και σε πρώην καταστήματα, χωρίς αυλές και αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, συνθέτουν μια αποκαρδιωτική εικόνα για τη νέα σχολική χρονιά.

Σχολεία: Ποιες είναι οι σχολικές αργίες 2025 - 2026

Μάλιστα, στην Ανατολική Αττική οι μαθητές κάνουν μάθημα σε λυόμενα επί 26 χρόνια, κατασκευές που τοποθετήθηκαν μετά τον σεισμό του 1999, όταν πολλά κτίρια είχαν κριθεί ακατάλληλα.

Όπως επισημαίνει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, «συνολικά οι 35 από τις 73 σχολικές μονάδες  στον Δήμο Αχαρνών έχουν λυόμενες αίθουσες». 

Συγκεκριμένα, στα 6ο και 12ο Δημοτικά της περιοχής, περίπου 300 μαθητές συνεχίζουν τα μαθήματά τους σε κοντέινερ, τα οποία σήμερα μάλιστα βρέθηκαν βανδαλισμένα, ενώ το 3ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών στεγάζεται σε κατάστημα, χωρίς προαύλιο, με αποτέλεσμα τα παιδιά να βγαίνουν απευθείας στον δρόμο μετά το μάθημα.

Αντίστοιχη εικόνα και στον Ζωγράφου, όπου 200 μαθητές του 5ου και 6ου Δημοτικού συνεχίζουν από πέρυσι σε προκατασκευασμένες αίθουσες, αφού το κτίριό τους κρίθηκε στατικά επικίνδυνο. Στον ίδιο χώρο, από το 2013, λειτουργούν σε κοντέινερ και το 2ο και 10ο Νηπιαγωγείο.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αν. Αττικής

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αν. Αττικής: 

«Εκατοντάδες οι μαθητές που κάνουν μάθημα σε λυόμενες –προκάτ αίθουσες.

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του Συλλόγου μας για το πλήθος των λυόμενων αιθουσών στις οποίες κάνουν μάθημα εκατοντάδες μαθητές:

Μαθητές κάνουν μάθημα σε κοντέινερ από τον σεισμό του 1999!

Αξίζει να τονίσουμε την περίπτωση 3 Νηπιαγωγείων : 1 στεγάζεται σε χώρο που πιο παλιά λειτουργούσε ως μαγαζί, 1 σε πυλωτή πολυκατοικίας και ένα σε ισόγειο σπιτιού.

Συνολικά οι 35 από 73 σχολικές μονάδες (σχεδόν το 50%) έχουν λυόμενες αίθουσες

Μαθητές κάνουν μάθημα σε κοντέινερ από τον σεισμό του 1999!

 

Συνολικά οι 15 από τις 27 σχολικές μονάδες

Μαθητές κάνουν μάθημα σε κοντέινερ από τον σεισμό του 1999!

Συνολικά οι 23 από τις 32 σχολικές μονάδες

Παρά τις προσπάθειες διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων και υπουργών Παιδείας να δημιουργήσουν εντυπώσεις για την ποιοτική αναβάθμιση της δημόσιας παρεχόμενης εκπαίδευσης και τις συνθήκες στις οποίες αυτή λαμβάνει χώρα, η καθημερινότητα για χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικούς σε σχολεία της χώρας μας, έρχεται να τους διαψεύσει!  Οι όποιες κυβερνητικές εξαγγελίες ακούγονται ως κακόγουστο αστείο σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς…

Το αυτονόητο αίτημα για σύγχρονα, ασφαλή σχολικά κτίρια, με την κατάλληλη υλικο-τεχνική υποδομή, που θα διασφαλίζουν τη δημόσια εκπαίδευση στο σύνολο των σχολικών μονάδων, εξακολουθεί να μπαίνει στην ζυγαριά του κόστους – όφελος και να πετιέται στον κυβερνητικό κάλαθο των αχρήστων!

Τα όποια «μερεμέτια» και «ψευτο - φτιασιδώματα» μέσω προγραμμάτων (στις Αχαρνές μία μόνο σχολική μονάδα είχε «την τιμή¨» να μπει στο πρόγραμμα ΄΄Μαριέττα Γιαννάκου΄΄) δεν μπορούν να «μασκάρουν» την πραγματική εικόνα της σχολικής στέγης την τρίτη  δεκαετία του 21ου αιώνα στην Ελλάδα!...».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΧΟΛΕΙΑ
 |
ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ
 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
 |
ΑΧΑΡΝΕΣ
 |
ΜΕΝΙΔΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top