Μαθητές κάνουν μάθημα σε κοντέινερ από τον σεισμό του 1999!

Σχολεία στεγασμένα σε κοντέινερ, πιλοτές πολυκατοικιών ή ακόμα και σε πρώην καταστήματα, χωρίς αυλές και αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, συνθέτουν μια αποκαρδιωτική εικόνα για τη νέα σχολική χρονιά.

Μάλιστα, στην Ανατολική Αττική οι μαθητές κάνουν μάθημα σε λυόμενα επί 26 χρόνια, κατασκευές που τοποθετήθηκαν μετά τον σεισμό του 1999, όταν πολλά κτίρια είχαν κριθεί ακατάλληλα.

Όπως επισημαίνει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, «συνολικά οι 35 από τις 73 σχολικές μονάδες στον Δήμο Αχαρνών έχουν λυόμενες αίθουσες».

Συγκεκριμένα, στα 6ο και 12ο Δημοτικά της περιοχής, περίπου 300 μαθητές συνεχίζουν τα μαθήματά τους σε κοντέινερ, τα οποία σήμερα μάλιστα βρέθηκαν βανδαλισμένα, ενώ το 3ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών στεγάζεται σε κατάστημα, χωρίς προαύλιο, με αποτέλεσμα τα παιδιά να βγαίνουν απευθείας στον δρόμο μετά το μάθημα.

Αντίστοιχη εικόνα και στον Ζωγράφου, όπου 200 μαθητές του 5ου και 6ου Δημοτικού συνεχίζουν από πέρυσι σε προκατασκευασμένες αίθουσες, αφού το κτίριό τους κρίθηκε στατικά επικίνδυνο. Στον ίδιο χώρο, από το 2013, λειτουργούν σε κοντέινερ και το 2ο και 10ο Νηπιαγωγείο.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αν. Αττικής

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αν. Αττικής:

«Εκατοντάδες οι μαθητές που κάνουν μάθημα σε λυόμενες –προκάτ αίθουσες.

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του Συλλόγου μας για το πλήθος των λυόμενων αιθουσών στις οποίες κάνουν μάθημα εκατοντάδες μαθητές:

Αξίζει να τονίσουμε την περίπτωση 3 Νηπιαγωγείων : 1 στεγάζεται σε χώρο που πιο παλιά λειτουργούσε ως μαγαζί, 1 σε πυλωτή πολυκατοικίας και ένα σε ισόγειο σπιτιού.

Συνολικά οι 35 από 73 σχολικές μονάδες (σχεδόν το 50%) έχουν λυόμενες αίθουσες

Συνολικά οι 15 από τις 27 σχολικές μονάδες

Συνολικά οι 23 από τις 32 σχολικές μονάδες

Παρά τις προσπάθειες διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων και υπουργών Παιδείας να δημιουργήσουν εντυπώσεις για την ποιοτική αναβάθμιση της δημόσιας παρεχόμενης εκπαίδευσης και τις συνθήκες στις οποίες αυτή λαμβάνει χώρα, η καθημερινότητα για χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικούς σε σχολεία της χώρας μας, έρχεται να τους διαψεύσει! Οι όποιες κυβερνητικές εξαγγελίες ακούγονται ως κακόγουστο αστείο σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς…

Το αυτονόητο αίτημα για σύγχρονα, ασφαλή σχολικά κτίρια, με την κατάλληλη υλικο-τεχνική υποδομή, που θα διασφαλίζουν τη δημόσια εκπαίδευση στο σύνολο των σχολικών μονάδων, εξακολουθεί να μπαίνει στην ζυγαριά του κόστους – όφελος και να πετιέται στον κυβερνητικό κάλαθο των αχρήστων!

Τα όποια «μερεμέτια» και «ψευτο - φτιασιδώματα» μέσω προγραμμάτων (στις Αχαρνές μία μόνο σχολική μονάδα είχε «την τιμή¨» να μπει στο πρόγραμμα ΄΄Μαριέττα Γιαννάκου΄΄) δεν μπορούν να «μασκάρουν» την πραγματική εικόνα της σχολικής στέγης την τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα στην Ελλάδα!...».