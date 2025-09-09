Σχολεία: Ποιες είναι οι σχολικές αργίες 2025 - 2026

Λίγες ώρες έμειναν πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, που θα σημάνει την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου.

Οι μαθητές έχουν ξεκινήσει τις προετοιμασίες για τον καθιερωμένο Αγιασμό, ενώ και οι γονείς θα μπορέσουν να τους συνοδεύσουν κάνοντας χρήση της γονικής άδειας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις σχολικές αργίες.

Ποιες είναι οι σχολικές αργίες 2025-2026

Ακολουθεί η λίστα με τις αργίες το σχολικό έτος 2025-2026:

11 Σεπτεμβρίου 2025: Αγιασμός – Έναρξη σχολικής χρονιάς

28 Οκτωβρίου 2025: Παρέλαση – Εθνική Επέτειος

17 Νοεμβρίου 2025: Σχολική γιορτή για την Εξέγερση του Πολυτεχνείου

24 Δεκεμβρίου 2025 – 7 Ιανουαρίου 2026: Διακοπές Χριστουγέννων

23 Φεβρουαρίου 2026: Καθαρά Δευτέρα

25 Μαρτίου 2026: Παρέλαση – Εθνική Επέτειος

5 – 19 Απριλίου 2026: Διακοπές Πάσχα

1 Μαΐου 2026: Πρωτομαγιά

1 Ιουνίου 2026: Αγίου Πνεύματος

Γονική άδεια: Τι ισχύει - Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς

Όλοι οι γονείς, χωρίς εξαίρεση, δικαιούνται άδεια για να παρακολουθούν από κοντά την πρόοδο των παιδιών τους στο σχολείο.

Η άδεια αφορά:

εργαζόμενους γονείς, είτε πλήρους είτε μερικής απασχόλησης

φυσικούς, θετούς ή ανάδοχους γονείς

τεκμαιρόμενες μητέρες που απέκτησαν παιδί μέσω παρένθετης μητρότητας

Καλύπτει κάθε παιδί έως 18 ετών που φοιτά σε δημοτικό, γυμνάσιο ή λύκειο.

Δικαιούνται επίσης και οι γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες, ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σε δομές όπως ΚΔΑΠ ΑμεΑ και Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας.

Οι γονείς μπορούν να απουσιάσουν από την εργασία τους:

έως 4 εργάσιμες ημέρες τον χρόνο

για μερικές ώρες ή και για ολόκληρη ημέρα

χωρίς καμία μείωση αποδοχών

με την έγκριση του εργοδότη

Ο σκοπός της άδειας είναι η ενημέρωση από το σχολείο για την επίδοση, τη φοίτηση, τη συμπεριφορά και τη γενικότερη παρουσία του παιδιού.

Ποια η διαδικασία για τη χορήγηση της γονικής άδειας

Η άδεια χορηγείται με κοινή υπεύθυνη δήλωση των δύο γονέων, όπου δηλώνεται ποιος θα τη χρησιμοποιήσει ή πώς θα μοιραστεί.

Οι εργοδότες υποχρεούνται να παρέχουν σχετική βεβαίωση (Ν. 4808/2021, άρθρο 38).

Η άδεια δεν περιορίζεται μόνο στις κλασικές συναντήσεις με τους δασκάλους. Μπορεί να ληφθεί:

την ημέρα του αγιασμού

σε σχολικές γιορτές και εκδηλώσεις

σε οποιαδήποτε στιγμή ο γονέας κρίνει ότι χρειάζεται ενημέρωση για θέματα λειτουργίας, προγράμματος, προόδου ή ένταξης του παιδιού (Εγκ. 47972/2021).

Σημειώνεται ότι στη στοιχειώδη εκπαίδευση ανήκει και το νηπιαγωγείο.