Σχολεία: Ποιες είναι οι σχολικές αργίες 2025 - 2026

Τι ισχύει με τη γονική άδεια - Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς

STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)
Σχολεία: Ποιες Είναι Οι Σχολικές Αργίες 2025 - 2026
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Λίγες ώρες έμειναν πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, που θα σημάνει την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου.

Γονική άδεια: Πόσες ημέρες δικαιούνται οι εργαζόμενοι γονείς - Η διαδικασία

Οι μαθητές έχουν ξεκινήσει τις προετοιμασίες για τον καθιερωμένο Αγιασμό, ενώ και οι γονείς θα μπορέσουν να τους συνοδεύσουν κάνοντας χρήση της γονικής άδειας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις σχολικές αργίες. 

Άνοιγμα σχολείων: Πότε ξεκινά το ολοήμερο σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά

Ποιες είναι οι σχολικές αργίες 2025-2026 

Ακολουθεί η λίστα με τις αργίες το σχολικό έτος 2025-2026: 

  • 11 Σεπτεμβρίου 2025: Αγιασμός – Έναρξη σχολικής χρονιάς
  • 28 Οκτωβρίου 2025: Παρέλαση – Εθνική Επέτειος
  • 17 Νοεμβρίου 2025: Σχολική γιορτή για την Εξέγερση του Πολυτεχνείου
  • 24 Δεκεμβρίου 2025 – 7 Ιανουαρίου 2026: Διακοπές Χριστουγέννων
  • 23 Φεβρουαρίου 2026: Καθαρά Δευτέρα
  • 25 Μαρτίου 2026: Παρέλαση – Εθνική Επέτειος
  • 5 – 19 Απριλίου 2026: Διακοπές Πάσχα
  • 1 Μαΐου 2026: Πρωτομαγιά
  • 1 Ιουνίου 2026: Αγίου Πνεύματος 

Γονική άδεια: Τι ισχύει - Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς

Όλοι οι γονείς, χωρίς εξαίρεση, δικαιούνται άδεια για να παρακολουθούν από κοντά την πρόοδο των παιδιών τους στο σχολείο.

Η άδεια αφορά:

  • εργαζόμενους γονείς, είτε πλήρους είτε μερικής απασχόλησης
  • φυσικούς, θετούς ή ανάδοχους γονείς
  • τεκμαιρόμενες μητέρες που απέκτησαν παιδί μέσω παρένθετης μητρότητας

Καλύπτει κάθε παιδί έως 18 ετών που φοιτά σε δημοτικό, γυμνάσιο ή λύκειο.

Δικαιούνται επίσης και οι γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες, ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σε δομές όπως ΚΔΑΠ ΑμεΑ και Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας.

Οι γονείς μπορούν να απουσιάσουν από την εργασία τους:

  • έως 4 εργάσιμες ημέρες τον χρόνο
  • για μερικές ώρες ή και για ολόκληρη ημέρα
  • χωρίς καμία μείωση αποδοχών
  • με την έγκριση του εργοδότη

Ο σκοπός της άδειας είναι η ενημέρωση από το σχολείο για την επίδοση, τη φοίτηση, τη συμπεριφορά και τη γενικότερη παρουσία του παιδιού.

Ποια η διαδικασία για τη χορήγηση της γονικής άδειας

Η άδεια χορηγείται με κοινή υπεύθυνη δήλωση των δύο γονέων, όπου δηλώνεται ποιος θα τη χρησιμοποιήσει ή πώς θα μοιραστεί.

Οι εργοδότες υποχρεούνται να παρέχουν σχετική βεβαίωση (Ν. 4808/2021, άρθρο 38).

Η άδεια δεν περιορίζεται μόνο στις κλασικές συναντήσεις με τους δασκάλους. Μπορεί να ληφθεί:

  • την ημέρα του αγιασμού
  • σε σχολικές γιορτές και εκδηλώσεις
  • σε οποιαδήποτε στιγμή ο γονέας κρίνει ότι χρειάζεται ενημέρωση για θέματα λειτουργίας, προγράμματος, προόδου ή ένταξης του παιδιού (Εγκ. 47972/2021).

Σημειώνεται ότι στη στοιχειώδη εκπαίδευση ανήκει και το νηπιαγωγείο.

 

