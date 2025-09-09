Σχολεία: Ποιες είναι οι σχολικές αργίες 2025 - 2026

Λίγες ώρες έμειναν πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, που θα σημάνει την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου.
Γονική άδεια: Πόσες ημέρες δικαιούνται οι εργαζόμενοι γονείς - Η διαδικασία
Οι μαθητές έχουν ξεκινήσει τις προετοιμασίες για τον καθιερωμένο Αγιασμό, ενώ και οι γονείς θα μπορέσουν να τους συνοδεύσουν κάνοντας χρήση της γονικής άδειας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις σχολικές αργίες.
Άνοιγμα σχολείων: Πότε ξεκινά το ολοήμερο σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά
Ποιες είναι οι σχολικές αργίες 2025-2026
Ακολουθεί η λίστα με τις αργίες το σχολικό έτος 2025-2026:
- 11 Σεπτεμβρίου 2025: Αγιασμός – Έναρξη σχολικής χρονιάς
- 28 Οκτωβρίου 2025: Παρέλαση – Εθνική Επέτειος
- 17 Νοεμβρίου 2025: Σχολική γιορτή για την Εξέγερση του Πολυτεχνείου
- 24 Δεκεμβρίου 2025 – 7 Ιανουαρίου 2026: Διακοπές Χριστουγέννων
- 23 Φεβρουαρίου 2026: Καθαρά Δευτέρα
- 25 Μαρτίου 2026: Παρέλαση – Εθνική Επέτειος
- 5 – 19 Απριλίου 2026: Διακοπές Πάσχα
- 1 Μαΐου 2026: Πρωτομαγιά
- 1 Ιουνίου 2026: Αγίου Πνεύματος
Γονική άδεια: Τι ισχύει - Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς
Όλοι οι γονείς, χωρίς εξαίρεση, δικαιούνται άδεια για να παρακολουθούν από κοντά την πρόοδο των παιδιών τους στο σχολείο.
Η άδεια αφορά:
- εργαζόμενους γονείς, είτε πλήρους είτε μερικής απασχόλησης
- φυσικούς, θετούς ή ανάδοχους γονείς
- τεκμαιρόμενες μητέρες που απέκτησαν παιδί μέσω παρένθετης μητρότητας
Καλύπτει κάθε παιδί έως 18 ετών που φοιτά σε δημοτικό, γυμνάσιο ή λύκειο.
Δικαιούνται επίσης και οι γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες, ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σε δομές όπως ΚΔΑΠ ΑμεΑ και Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας.
Οι γονείς μπορούν να απουσιάσουν από την εργασία τους:
- έως 4 εργάσιμες ημέρες τον χρόνο
- για μερικές ώρες ή και για ολόκληρη ημέρα
- χωρίς καμία μείωση αποδοχών
- με την έγκριση του εργοδότη
Ο σκοπός της άδειας είναι η ενημέρωση από το σχολείο για την επίδοση, τη φοίτηση, τη συμπεριφορά και τη γενικότερη παρουσία του παιδιού.
Ποια η διαδικασία για τη χορήγηση της γονικής άδειας
Η άδεια χορηγείται με κοινή υπεύθυνη δήλωση των δύο γονέων, όπου δηλώνεται ποιος θα τη χρησιμοποιήσει ή πώς θα μοιραστεί.
Οι εργοδότες υποχρεούνται να παρέχουν σχετική βεβαίωση (Ν. 4808/2021, άρθρο 38).
Η άδεια δεν περιορίζεται μόνο στις κλασικές συναντήσεις με τους δασκάλους. Μπορεί να ληφθεί:
- την ημέρα του αγιασμού
- σε σχολικές γιορτές και εκδηλώσεις
- σε οποιαδήποτε στιγμή ο γονέας κρίνει ότι χρειάζεται ενημέρωση για θέματα λειτουργίας, προγράμματος, προόδου ή ένταξης του παιδιού (Εγκ. 47972/2021).
Σημειώνεται ότι στη στοιχειώδη εκπαίδευση ανήκει και το νηπιαγωγείο.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.