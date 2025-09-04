Φωτιά τώρα στην Πυλαία Θεσσαλονίκης - Μήνυμα από το 112

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 4/9 σε δασική έκταση στην περιοχή της Πυλαίας Θεσσαλονίκης, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική. Ισχυρή δύναμη έσπευσε στο σημείο για να ξεκινήσει η επιχείρηση κατάσβεσης.
Στο σημείο επιχειρούν 49 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, εθελοντές, 4 αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
Φωτιά στην Πυλαία: Ήχησε το 112
Μήνυμα του 112 καλεί όσους είναι στην περιοχή του Χορτιάτη να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
