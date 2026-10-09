Η Citroёn πρωταγωνιστεί στο Σαλόνι Αυτοκινήτου στο Παρίσι

Μας προσκαλεί να ζήσουμε την πιο όμορφη πλευρά της αυτοκίνησης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.10.26 , 13:46 Υπόθεση Μαζωνάκη
09.10.26 , 13:37 Επιταγές βιβλίων ΔΥΠΑ 2026: Πώς εξαργυρώνονται τα voucher των 25 ευρώ
09.10.26 , 13:20 28η Οκτωβρίου: Τι ισχύει για τις απουσίες στη γιορτή και την παρέλαση
09.10.26 , 13:18 Imarhan: Οι πρωτοπόροι του desert blues στην Αθήνα
09.10.26 , 13:00 Δυναμική παρουσία της Ford Pro στην ENERGIA.TEC 2026
09.10.26 , 13:00 «Έλα να σου πω τι έχασα»: Μια μουσική παράσταση της Ζαχαρούλας Κληματσάκη
09.10.26 , 12:56 Νόμπελ Ειρήνης 2026: Στη Νάβι Πιλάι το βραβείο
09.10.26 , 12:55 Cash or Trash: Το αντικείμενο που κρύβει έναν οδυνηρό χωρισμό
09.10.26 , 12:52 Medwatch: Τι Λέει Ο Εμπνευστής Της Εφαρμογής
09.10.26 , 12:45 Σάμος: Συνελήφθησαν 14χρονοι μαθητές επειδή έκαναν κατάληψη!
09.10.26 , 12:44 Σοφία Καρβέλα: Η αινιγματική ανάρτηση εν μέσω της διαμάχης των γονιών της
09.10.26 , 12:32 Ναταλία Τσαλίκη:«Θεωρώ πολύ σημαντικό να πηγαίνεις στη δουλειά σου με χαρά»
09.10.26 , 12:25 Το OpenAI λέει ότι έλυσε ένα άλυτο μαθηματικό πρόβλημα ετών, σε 88 ώρες
09.10.26 , 12:12 Δημήτρης Σκουλός: Υποψήφιος με τη ΝΔ στις εκλογές του 2027
09.10.26 , 12:04 Φαίη Σκορδά: Αυτός είναι ο τίτλος της νέας της εκπομπής! - Πότε ξεκινάει
Αλλάζει ο καιρός: Έρχεται κακοκαιρία με πτώση θερμοκρασίας και χιόνια
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Οι επώνυμοι που πήγαν στην έκθεση φωτογραφίας του
Αρναούτογλου: Με τη σύντροφό του στα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας του
Ο μικρός Αλέξανδρος διαγνώστηκε με λευχαιμία - Η έκκληση της μητέρας του
Σοφία Καρβέλα: Η αινιγματική ανάρτηση εν μέσω της διαμάχης των γονιών της
Φαίη Σκορδά: Αυτός είναι ο τίτλος της νέας της εκπομπής! - Πότε ξεκινάει
Μαρία Ηλιάκη: Το περιστατικό σε εστιατόριο - Απίστευτο σκηνικό
First Dates: Πρεμιέρα την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στο Star!
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Νομίζω είμαι το πιο περίεργο πράγμα στο First Dates»
Μαζωνάκης: «Έκανα κι εγώ πλασμαφαίρεση» - Τι κατέθεσε η κόρη των γιατρών
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Η Citroёn πρωταγωνιστεί στο Σαλόνι Αυτοκινήτου στο Παρίσι
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με αφορμή το Σαλόνι Αυτοκινήτου στο Παρίσι, η Citroën προσκαλεί τα Μέσα Ενημέρωσης και το κοινό να επισκεφθούν το περίπτερό της, έκτασης 930 τ.μ., από τις 12 έως τις 18 Οκτωβρίου, στο Porte de Versailles, Hall 4.Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τις πολλές διαφορετικές πτυχές της γκάμας Citroën, από τα πιο πρόσφατα μοντέλα έως τις ειδικές εκδόσεις της. Ένα από τα κορυφαία σημεία της φετινής διοργάνωσης θα είναι η αποκάλυψη ενός concept car με έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα, που αναμένεται να αφήσει το αποτύπωμά του στην έκθεση και αντλεί άμεση έμπνευση από το πνεύμα του εμβληματικού 2 CV. 

Πέρα από τα οχήματα που θα εκτίθενται, η Citroën φιλοδοξεί να δώσει ζωή στο περίπτερό της καθ’ όλη τη διάρκεια της Έκθεσης, μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων, συναντήσεων και ξεχωριστών δράσεων, σχεδιασμένων για να προσφέρουν μια διαφορετική ματιά στη μάρκα. 

Η Citroёn πρωταγωνιστεί στο Σαλόνι Αυτοκινήτου στο Παρίσι

«Η Citroën είναι στην ευχάριστη θέση να συμμετέχει σε αυτή την μεγάλη γιορτή της αυτοκίνησης.  Με μια πλήρως ανανεωμένη γκάμα, μια νέα γενιά μονοθεσίων Formula E και concept cars που εξερευνούν νέους τρόπους ώστε η ηλεκτρική κινητικότητα να γίνει πιο απλή, πιο προσιτή και πιο επιθυμητή, επιβεβαιώνουμε ένα όραμα που παραμένει πιστό στην ιστορία μας, ενώ ταυτόχρονα κοιτάζει ξεκάθαρα προς το μέλλον. Και επειδή η Citroën είναι, πάνω απ’ όλα, μια δημοφιλής και ζωντανή μάρκα, θέλουμε να μοιραστούμε αυτό το όραμα με το κοινό σε ένα περίπτερο σχεδιασμένο ως έναν πραγματικά ζωντανό χώρο καθ’ όλη την διάρκεια της έκθεσης». 
Xavier Chardon, CEO Citroën 

Τα μοντέλα που θα παρουσιαστούν
2 concept cars: Το πρώτο, που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αναβιώνει ένα εμβληματικό μοντέλο της μάρκας και μεταφέρει το πνεύμα του 2 CV στη σύγχρονη εποχή, με στόχο να κάνει την κινητικότητα πιο απλή, πιο προσιτή, πιο ανθρώπινη και πιο επιθυμητή. Το δεύτερο αποτελεί μια έκπληξη που υπόσχεται να ανεβάσει τους παλμούς των επισκεπτών.

Η Citroёn πρωταγωνιστεί στο Σαλόνι Αυτοκινήτου στο Παρίσι

1 ειδική έκδοση: Για πρώτη φορά παρουσιάζεται στο κοινό το C3 Aircross Marine nationale. Η Citroën γιορτάζει την 400ή επέτειο του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού, αποκαλύπτοντας ένα στιβαρό και περιπετειώδες C3 Aircross, που φέρνει κοντά δύο ιστορικούς γαλλικούς θεσμούς.

Η Citroёn πρωταγωνιστεί στο Σαλόνι Αυτοκινήτου στο Παρίσι

Στο ίδιο πνεύμα περιπέτειας, προσαρμοσμένο στις καθημερινές μετακινήσεις, η Citroën αποκαλύπτει σε παγκόσμια πρεμιέρα τη νέα υπογραφή «Outdoor», η οποία θα ενταχθεί στην γκάμα των μοντέλων Ami, C3 και C3 Aircross.

Η Citroёn πρωταγωνιστεί στο Σαλόνι Αυτοκινήτου στο Παρίσι

Η Citroën γιορτάζει την πρώτη επέτειο του C5 Aircross παρουσιάζοντας το C5 Aircross Emeraude, μια πρόσκληση για ταξίδι με απόλυτη άνεση.

Η Formula E περνά στο επόμενο επίπεδο. Πιο ισχυρό και ταχύτερο, το GEN4 παρουσιάζεται από τη Citroën με μια ολοκαίνουργια αγωνιστική εμφάνιση και θα βρεθεί στη γραμμή εκκίνησης της 13ης σεζόν του FIA ABB Formula E Championship.

Η ειδική σειρά Collection προσθέτει μια επιπλέον πινελιά στυλ και συνδεσιμότητας στα C3, C3 Aircross και C4. 

3. Ένα περίπτερο γεμάτο εμπειρίες και δράσεις για το κοινό 
Πέρα από τις πρεμιέρες και τα νέα μοντέλα, η Citroën δημιουργεί στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού έναν ζωντανό, φιλόξενο και διαδραστικό χώρο, προσφέροντας στους επισκέπτες ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης. Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του ημιώροφου, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν:Με αυτό το πολυδιάστατο πρόγραμμα, η Citroën μετατρέπει την παρουσία της στην έκθεση σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία, όπου η αυτοκίνηση συναντά τη μουσική, τη γαστρονομία, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
CITROEN
 |
ΣΑΛΟΝΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Π;ΑΡΙΣΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δυναμική παρουσία της Ford Pro στην ENERGIA.TEC 2026
Αυτοκινητο
Δυναμική παρουσία της Ford Pro στην ENERGIA.TEC 2026
BMW iX4: Τι πρέπει να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο
Αυτοκινητο
BMW iX4: Τι πρέπει να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο
Τα ατού του Renault Captur full hybrid E-Tech 160
Αυτοκινητο
Τα ατού του Renault Captur full hybrid E-Tech 160
Geely MONJARO EM-i: Αυτό είναι το νέο μοντέλο
Αυτοκινητο
Geely MONJARO EM-i: Αυτό είναι το νέο μοντέλο
PEUGEOT: Μοναδικά προνόμια στην Auto Athina 2026
Αυτοκινητο
PEUGEOT: Μοναδικά προνόμια στην Auto Athina 2026
Audi στην Auto Athina 2026: Πανελλαδικές πρεμιέρες
Αυτοκινητο
Audi στην Auto Athina 2026: Πανελλαδικές πρεμιέρες
Dacia Sandero Stepway & Dacia Jogger. Τι Αλλάζει
Αυτοκινητο
Dacia Sandero Stepway & Dacia Jogger. Τι αλλάζει
Η OMODA & JAECOO στην AUTO ATHINA 2026
Αυτοκινητο
Η OMODA & JAECOO στην AUTO ATHINA 2026
Skoda Peaq: 936 χιλιόμετρα με μία φόρτιση και ρεκόρ αυτονομίας
Αυτοκινητο
Skoda Peaq: Έκανε 936 χιλιόμετρα με μία φόρτιση
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top