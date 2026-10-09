Η Citroёn πρωταγωνιστεί στο Σαλόνι Αυτοκινήτου στο Παρίσι

Με αφορμή το Σαλόνι Αυτοκινήτου στο Παρίσι, η Citroën προσκαλεί τα Μέσα Ενημέρωσης και το κοινό να επισκεφθούν το περίπτερό της, έκτασης 930 τ.μ., από τις 12 έως τις 18 Οκτωβρίου, στο Porte de Versailles, Hall 4.Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τις πολλές διαφορετικές πτυχές της γκάμας Citroën, από τα πιο πρόσφατα μοντέλα έως τις ειδικές εκδόσεις της. Ένα από τα κορυφαία σημεία της φετινής διοργάνωσης θα είναι η αποκάλυψη ενός concept car με έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα, που αναμένεται να αφήσει το αποτύπωμά του στην έκθεση και αντλεί άμεση έμπνευση από το πνεύμα του εμβληματικού 2 CV.

Πέρα από τα οχήματα που θα εκτίθενται, η Citroën φιλοδοξεί να δώσει ζωή στο περίπτερό της καθ’ όλη τη διάρκεια της Έκθεσης, μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων, συναντήσεων και ξεχωριστών δράσεων, σχεδιασμένων για να προσφέρουν μια διαφορετική ματιά στη μάρκα.

«Η Citroën είναι στην ευχάριστη θέση να συμμετέχει σε αυτή την μεγάλη γιορτή της αυτοκίνησης. Με μια πλήρως ανανεωμένη γκάμα, μια νέα γενιά μονοθεσίων Formula E και concept cars που εξερευνούν νέους τρόπους ώστε η ηλεκτρική κινητικότητα να γίνει πιο απλή, πιο προσιτή και πιο επιθυμητή, επιβεβαιώνουμε ένα όραμα που παραμένει πιστό στην ιστορία μας, ενώ ταυτόχρονα κοιτάζει ξεκάθαρα προς το μέλλον. Και επειδή η Citroën είναι, πάνω απ’ όλα, μια δημοφιλής και ζωντανή μάρκα, θέλουμε να μοιραστούμε αυτό το όραμα με το κοινό σε ένα περίπτερο σχεδιασμένο ως έναν πραγματικά ζωντανό χώρο καθ’ όλη την διάρκεια της έκθεσης».

Xavier Chardon, CEO Citroën

Τα μοντέλα που θα παρουσιαστούν

2 concept cars: Το πρώτο, που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αναβιώνει ένα εμβληματικό μοντέλο της μάρκας και μεταφέρει το πνεύμα του 2 CV στη σύγχρονη εποχή, με στόχο να κάνει την κινητικότητα πιο απλή, πιο προσιτή, πιο ανθρώπινη και πιο επιθυμητή. Το δεύτερο αποτελεί μια έκπληξη που υπόσχεται να ανεβάσει τους παλμούς των επισκεπτών.

1 ειδική έκδοση: Για πρώτη φορά παρουσιάζεται στο κοινό το C3 Aircross Marine nationale. Η Citroën γιορτάζει την 400ή επέτειο του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού, αποκαλύπτοντας ένα στιβαρό και περιπετειώδες C3 Aircross, που φέρνει κοντά δύο ιστορικούς γαλλικούς θεσμούς.

Στο ίδιο πνεύμα περιπέτειας, προσαρμοσμένο στις καθημερινές μετακινήσεις, η Citroën αποκαλύπτει σε παγκόσμια πρεμιέρα τη νέα υπογραφή «Outdoor», η οποία θα ενταχθεί στην γκάμα των μοντέλων Ami, C3 και C3 Aircross.

Η Citroën γιορτάζει την πρώτη επέτειο του C5 Aircross παρουσιάζοντας το C5 Aircross Emeraude, μια πρόσκληση για ταξίδι με απόλυτη άνεση.

Η Formula E περνά στο επόμενο επίπεδο. Πιο ισχυρό και ταχύτερο, το GEN4 παρουσιάζεται από τη Citroën με μια ολοκαίνουργια αγωνιστική εμφάνιση και θα βρεθεί στη γραμμή εκκίνησης της 13ης σεζόν του FIA ABB Formula E Championship.

Η ειδική σειρά Collection προσθέτει μια επιπλέον πινελιά στυλ και συνδεσιμότητας στα C3, C3 Aircross και C4.

3. Ένα περίπτερο γεμάτο εμπειρίες και δράσεις για το κοινό

Πέρα από τις πρεμιέρες και τα νέα μοντέλα, η Citroën δημιουργεί στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού έναν ζωντανό, φιλόξενο και διαδραστικό χώρο, προσφέροντας στους επισκέπτες ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης. Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του ημιώροφου, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν:Με αυτό το πολυδιάστατο πρόγραμμα, η Citroën μετατρέπει την παρουσία της στην έκθεση σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία, όπου η αυτοκίνηση συναντά τη μουσική, τη γαστρονομία, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία.

