Η Lynk & Co για πρώτη φορά στο Paris Motor Show

Η Lynk & Co θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στο Paris Motor Show (Mondial de l’Auto Paris 2026), σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στην ευρωπαϊκή της ανάπτυξη και παρουσιάζοντας τη διευρυμένη γκάμα εξηλεκτρισμένων μοντέλων της σε μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ως μία από τις πλέον καταξιωμένες διεθνείς εκθέσεις στον χώρο του αυτοκινήτου, το Paris Motor Show συγκεντρώνει κορυφαίους κατασκευαστές, εταιρείες τεχνολογίας, εκπροσώπους των ΜΜΕ και επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Για τη Lynk & Co, η διοργάνωση αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία να αναδείξει τη συνεχώς διευρυνόμενη παρουσία της στην Ευρώπη και να έρθει πιο κοντά στο κοινό μιας αγοράς που εξακολουθεί να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στα αναπτυξιακά της σχέδια.

Η Γαλλία αποτελεί στρατηγικής σημασίας αγορά για τη Lynk & Co. Καθώς η μάρκα συνεχίζει να διευρύνει το δίκτυο λιανικής και την προϊοντική της γκάμα στην ευρύτερη περιοχή, η συμμετοχή της Paris Motor Show επιβεβαιώνει τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή της τόσο στη γαλλική όσο και στην ευρωπαϊκή αγορά.

Στο Hall 5.1, η Lynk & Co θα παρουσιάσει την τρέχουσα ευρωπαϊκή γκάμα της, η οποία περιλαμβάνει το δημοφιλές plug-in hybrid Lynk & Co 01, το αμιγώς ηλεκτρικό Lynk & Co 02 και το plug-in hybrid με μεγάλη ηλεκτρική αυτονομία Lynk & Co 08, αναδεικνύοντας την προσέγγιση της μάρκας στην εξηλεκτρισμένη κινητικότητα μέσα από αμιγώς ηλεκτρικά και plug-in hybrid μοντέλα.Παράλληλα με την παρουσίαση της υφιστάμενης γκάμας της, η Lynk & Co θα αξιοποιήσει το Paris Motor Show ως σκηνή για αποκλειστικές ανακοινώσεις και την ευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου, για το οποίο περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν όσο πλησιάζει η διοργάνωση.