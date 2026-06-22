DS AUTOMOBILES - FORMULA E - Sanya E-Prix: Τερματισμός στην πεντάδα

Ο Maximilian Günther τερμάτισε πέμπτος και ο Taylor Barnard ένατος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.06.26 , 15:01 Έφη Οικονομάκη: Ένοπλη ληστεία στο σπίτι της – Συνελήφθη συγγενής της
22.06.26 , 14:47 Η Μαρία Τζομπανάκη στην παραλία με τον εγγονό της – Η τρυφερή φωτογραφία
22.06.26 , 14:41 «The King is Back»... ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στον Παναθηναϊκό
22.06.26 , 14:41 Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: «Ήθελε να βεβαιωθεί ότι δε θα επιζήσει»
22.06.26 , 14:39 Σωτήρης Κοντιζάς: H καταγωγή, η σύζυγος και η ομοιότητα με τον αδελφό του
22.06.26 , 14:00 5 δεξιότητες που μου έμαθε ο θεραπευτής και με βοήθησε να σώσω τη σχέση μου
22.06.26 , 13:54 Παγκόσμια Ημέρα Yoga: χιλιάδες άνθρωποι συμμετειχαν στις εκδηλώσεις
22.06.26 , 13:47 Αναστάσης Ροϊλός: Η τρυφερή αγκαλιά με τον «Βίκτωρα» στην παραλία
22.06.26 , 13:40 MasterChef: Πάνος και Τάσος στη Βαρκελώνη - «Πάμε, ρε φίλε, για ένα battle»
22.06.26 , 13:39 Μπήλιου: Οι τρεις αστρολογικές όψεις της εβδομάδας πριν τον ανάδρομο Ερμή
22.06.26 , 13:31 Θάνατος 27χρονου στρατιώτη: Στο εδώλιο 12 γιατροί και νοσηλευτές του 424
22.06.26 , 13:24 Παιδί & Διαδίκτυο: Ένας σύντομος οδηγός για γονείς από το Μαζί για το Παιδί
22.06.26 , 12:48 Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: «Είμαι ανοιχτή σε έναν νέο έρωτα»
22.06.26 , 12:45 Cs2 case battles online: Τι είναι, πώς παίζεται και τι ισχύει στην Ελλάδα
22.06.26 , 12:32 Μάρω Κοντού: Στο νοσοκομείο για 8η ημέρα – Οι τελευταίες πληροφορίες
Πού υπάρχουν μωβ μέδουσες: Δείτε τον χάρτη με τις περιοχές που εντοπίζονται
Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: «Ήθελε να βεβαιωθεί ότι δε θα επιζήσει»
Αλεξάνδρα Νίκα: Σπάνια φωτογραφία του Κωνσταντίνου Αργυρού με τον γιο τους
Τα λόγια του γιου του που έκαναν τον Δημήτρη Αλεξάνδρου να «λιώσει»
Θρήνος για γνωστό δημοσιογράφο: Πνίγηκε ο αδελφός σε παραλία στα Χανιά
«Ο Λιάγκας έχει δηλώσει ότι είναι άφιλος. Άδικη η αποχώρηση του Κατσαρίδη»
Βασίλης Κικίλιας: Οι ευχές από την Τζένη Μπαλατσινού και τον γιο τους
Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο: Πέθανε ο ηθοποιός Παύλος Κουρτίδης
Η Μαρία Τζομπανάκη στην παραλία με τον εγγονό της – Η τρυφερή φωτογραφία
Δανάη Μπάρκα για τη Γιορτή του Πατέρα: «Μεγάλωσα με 2 μπαμπάδες»
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
DS AUTOMOBILES - FORMULA E - Sanya E-Prix: Τερματισμός στην πεντάδα
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για πρώτη φορά από το 2019, όπου η DS Automobiles είχε κερδίσει τον αγώνα στην Κίνα, οι οδηγοί του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ABB FIA Formula E βρέθηκαν ξανά στους δρόμους της Sanya. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, η πίστα Haitang Bay φιλοξένησε τον 11ο γύρο αυτής της σεζόν, με αποτέλεσμα μερικούς πολύτιμους βαθμούς για τους Maximilian Günther και Taylor Barnard. Όπως ακριβώς συνέβαινε και πριν από επτά χρόνια, το E-Prix στη Σάνια ήταν γεμάτο δράση. Ο αγώνας χαρακτηρίστηκε από αρκετά περιστατικά, ένα εκ των οποίων έφερε τις κόκκινες σημαίες στα μισά του αγώνα πριν από την επανεκκίνηση.

DS AUTOMOBILES - FORMULA E - Sanya E-Prix: Τερματισμός στην πεντάδα

Οι δύο οδηγοί της DS PENSKE αξιοποίησαν στο έπακρο τη δεύτερη φάση του αγώνα για να ανέβουν στην κατάταξη, χάρη σε μια έξυπνη στρατηγική και εξαιρετική διαχείριση ενέργειας. Ο Maximilian Günther, 14ος στην επανεκκίνηση, χρησιμοποίησε στο έπακρο τη Λειτουργία Επίθεσής του (Attack Mode) για να πάρει τελικά την καρό σημαία στην έκτη θέση. Μια ποινή για έναν από τους αντιπάλους του σήμαινε ότι ο Γερμανός τελικά κατατάχθηκε στην πρώτη πεντάδα, έχοντας ξεκινήσει από την 19η θέση στην εκκίνηση ως αποτέλεσμα μιας άλλης ποινής.

DS AUTOMOBILES - FORMULA E - Sanya E-Prix: Τερματισμός στην πεντάδα

Ο Taylor Barnard δεν είχε την ίδια επιτυχία με τον teammate του, και στερήθηκε τη λειτουργία Attack Mode για αρκετά λεπτά λόγω κίτρινης σημαίας, διαδικασία Full Course Yellow. Ο νεαρός Άγγλος τιμωρήθηκε επίσης μετά τις κατατακτήριες, αλλά κατάφερε να τερματίσει ένατος από την 15η θέση στην εκκίνηση.Με αμφότερα τα αυτοκίνητα DS E-TENSE FE25 να καταλαμβάνουν θέσεις στη βαθμολογία, η DS Automobiles και η PENSKE AUTOSPORT υπογράμμισαν την αδιάκοπη προσπάθειά τους για κορυφαία αποτελέσματα. 

DS AUTOMOBILES - FORMULA E - Sanya E-Prix: Τερματισμός στην πεντάδα

Όλη η ομάδα είναι πλέον πλήρως συγκεντρωμένη στους επόμενους δύο γύρους του πρωταθλήματος, από τις 4 έως τις 5 Ιουλίου στη Σαγκάη.Βασικά στοιχεία από την είσοδο της DS Automobiles στη Formula E:

⦁    148 αγώνες
⦁    4 τίτλοι πρωταθλήματος
⦁    18 νίκες
⦁    55 βάθρα
⦁    26 pole positions
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
DS AUTOMOBILES
 |
FORMULA E
 |
SANYA E-PRIX
 |
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΑΔΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top