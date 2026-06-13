Leapmotor Β05: Τι ξεχωριστό έχει το νέο μοντέλο

Με το Β05 η Leapmotor συνεχίζει τη σταθερή ανάπτυξη της γκάμας της, παρουσιάζοντας ένα ολοκαίνουργιο C-Hatchback. Μέσα από την εντυπωσιακή σχεδίαση, την υψηλή τεχνολογία και την κορυφαία οδηγική δυναμική, το νέο Leapmotor B05 αποτελεί μια νέα προσέγγιση στην ηλεκτροκίνηση, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η καθημερινή ευχρηστία δεν σημαίνει έλλειψη οδηγικής απόλαυσης.

Με το B05 η Leapmotor συνεχίζει την παγκόσμια ισχυρή της ανάπτυξη, ισχυροποιώντας ταυτόχρονα τη φιλοδοξία της για καινοτόμα και προσιτή ηλεκτρική μετακίνηση.Ουσιαστικό στοιχείο είναι και οι ζάντες 19” που συντελούν στον κορυφαίο συντελεστή αεροδυναμικής οπισθέλκουσας 0,26.



Η καμπίνα του Leapmotor B05 είναι σχεδιασμένη για μέγιστη άνεση και ευχρηστία. Τα υλικά είναι κορυφαίας ποιότητας, με επενδύσεις οικολογικού δέρματος που ακολουθούν το πρότυπο ΟΕΚΟ-ΤΕΧ. Την παρουσία τους δηλώνουν επίσης η πανοραμική ηλιοροφή με ηλεκτρικό σκιάδιο, τα θερμαινόμενα καθίσματα και οι πολλοί αποθηκευτικοί χώροι για μικροπράγματα. Στο ταμπλό ξεχωρίζουν οι δύο οθόνες, εκ των οποίων εκείνη του infotainment έχει διαγώνιο 14,6” και εκείνη του πίνακα οργάνων 8,8”. Αμφότερες συνεργάζονται με το πλέον σύγχρονο λειτουργικό σύστημα της Leapmotor, ενώ την εμπειρία χρήσης ολοκληρώνει το Leapmotor app που δίνει πρόσβαση σε πολλές πληροφορίες για την κατάσταση του αυτοκινήτου καθώς και σε βασικά πεδία χειρισμού.



Με πολύ πλούσιο επίπεδο εξοπλισμού άνεσης και ψηφιακής τεχνολογίας, το Leapmotor B05 έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στον οδηγό, τους επιβάτες αλλά όλους τους χρήστες του δρόμου τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Για να το επιτύχει χρησιμοποιεί αφενός μια ομπρέλα συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης (ADAS) με 21 λειτουργίες, 14 κάμερες και αισθητήρες, αφετέρου ένα αμάξωμα με εξαιρετικά στιβαρή δομή. Η αντοχή στη στρέψη αγγίζει τα 34.500 Nm/μοίρα.Με μήκος 4.430, πλάτος 1.880 και ύψος 1.520 mm, το B05 είναι ξεκάθαρα ένα C-Hatchback. Έχει πολύ μεγάλο μεταξόνιο 2.735 mm και γενναιόδωρο χώρο για τους επιβάτες, με 345 lt χώρου αποσκευών.

Ο ηλεκτρικός κινητήρας αποδίδει 218 HP και 240 Nm με τρόπο πλήρως ελεγχόμενο από τον οδηγό. Η επιτάχυνση 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε μόλις 6,7”, με την αρωγή συστήματος Launch Control. Η μπαταρία υιοθετεί την κορυφαία τεχνολογία Cell To Chassis (CTC) και είναι ενσωματωμένη στο πάτωμα του αυτοκινήτου, αυξάνοντας την ακαμψία, την αποδοτικότητα και την ευρυχωρία, μειώνοντας ταυτόχρονα το βάρος.Από πλευράς ενεργειακής χωρητικότητας υπάρχουν δύο επιλογές: Η πρώτη είναι 56,2 kWh με αυτονομία 401 km στον κύκλο WLTP, ενώ η δεύτερη 67,1 kWh με 482 km. Η φόρτιση μπορεί να υποστηρίξει έως 168 kW σε DC παροχή, κάτι που σημαίνει αναπλήρωση από το 30-80% σε μόλις 17’. Στο εναλλασσόμενο ρεύμα AC η μέγιστη ισχύς είναι 11 kW.



Με την ανάρτηση να έχει ρυθμιστεί σε συνεργασία με την ειδική ομάδα της Stellantis, βασικό χαρακτηριστικό είναι ο τρόπος που συνδυάζει την άνεση με τα σπορ δυναμικά χαρακτηριστικά, μέσω της πισωκίνητης αρχιτεκτονικής και της ιδανικής κατανομής μάζας (50:50 εμπρός πίσω) του πλαισίου. Εξαιρετικά σημαντική είναι και η εξελιγμένη ανάρτηση που αποτελείται από γόνατα MacPherson στο εμπρός και ανεξάρτητη διάταξη πολλαπλών συνδέσμων στο πίσω σύστημα.Στην Ελλάδα οι παραγγελίες αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στον Ιούλιο.