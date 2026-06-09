H μοναδική BMW M2 εξοπλισμένη με το BMW M Performance Track Kit

Το BMW Group Τσεχίας γιορτάζει την 20ή επέτειo του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.06.26 , 10:28 Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα που «έπεσαν» στα μαθήματα ειδικότητας των ΕΠΑΛ
09.06.26 , 10:14 Άντζελα Δημητρίου: Ετοιμάζει βιβλίο για τη ζωή της - Πότε κυκλοφορεί
09.06.26 , 10:11 Ραφήνα: Λιμενοβραχίονας έσπασε στα δύο μετά από πρόσκρουση πλοίου
09.06.26 , 10:00 Κατερίνα Λιόλιου για το ενδεχόμενο να γίνει μητέρα: «Δεν αποκλείω τίποτα»
09.06.26 , 10:00 «Καλοκαίρι Αλλιώς», η Παυλίνα Βουλγαράκη στην Ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη
09.06.26 , 09:59 «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν» - Πρώτη προβολή για το docudrama
09.06.26 , 09:44 Φίλιπ Βάκος: Ο γιος, η σύζυγος και το εστιατόριό τους στην Αυστραλία
09.06.26 , 09:32 «Ελπίδα για τη Δημοκρατία»: Στην Αιόλου τα κεντρικά γραφεία της Καρυστιανού
09.06.26 , 09:21 Σύλληψη ομογενή: «Έχω ζήσει τρεις απόπειρες δολοφονίας του γιου μου»
09.06.26 , 09:13 APON: «Στον έρωτα ζεις αυτό που φαντάζεσαι, παρά αυτό που βιώνεις»
09.06.26 , 09:10 Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Η cute φωτογραφία με τον νεογέννητο γιο της
09.06.26 , 09:05 H μοναδική BMW M2 εξοπλισμένη με το BMW M Performance Track Kit
09.06.26 , 09:03 Τζόνι Ντεπ: Η βίαιη μητέρα του, οι παθιασμένες σχέσεις και το αλκοόλ
09.06.26 , 08:55 Γιάννης Κολοκυθάς: «Υπάρχει πολλή αγάπη με τη Μαρία Αναστασοπούλου»
09.06.26 , 08:13 Μελέτη: Οι ξέγνοιαστες στιγμές του Μαροσούλη με την κόρη τους στην πισίνα!
Voucher για smartphone: Το ύψος της επιδότησης - Ποιοι το δικαιούνται
Φώτης Σεργουλόπουλος: Η ηλικία, τα ταξίδια, ο γιος και ο σύντροφός του
Μυστήριο τέλος! Αυτή ήταν η αιτία της έντονης οσμής στην Αττική
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Κομψή με Hermès τσάντα χιλιάδων ευρώ!
Θεοδωρίδου: Στην Κωνσταντινούπολη με τον σύντροφό της, Γιάννη Καρυπίδη
«Θα είμαι ο κουμπάρος της Κατερίνας Καινούργιου και είμαι πολύ χαρούμενος»
Γέννησε η Αλεξάνδρα Νίκα: Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός
Αργυρός - Νίκα: Αυτό είναι το όνομα που θα πάρει η κορούλα τους!
Καιρός: Έρχεται νέα ψυχρή αέρια μάζα – Πότε θα επηρεάσει τη χώρα μας
Χοιρινή τηγανιά: Ο ιδανικός μεζές για τα καλοκαιρινά βράδια
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
H μοναδική BMW M2 εξοπλισμένη με το BMW M Performance Track Kit
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών παρουσίας του στην τσεχική αγορά, το BMW Group Τσεχίας δημιούργησε ένα ειδικό όχημα βασισμένο στην BMW M2. Το μοναδικό αυτό project βασίζεται στην BMW M2 και συνδυάζει ιστορικές αναφορές από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό της BMW M με σύγχρονη τεχνολογία για χρήση σε πίστα. Το αυτοκίνητο εξελίχθηκε εξ ολοκλήρου με πρωτοβουλία της τσεχικής θυγατρικής του BMW Group.

H μοναδική BMW M2 εξοπλισμένη με το BMW M Performance Track Kit

Η BMW M2 φέρει ειδικό wrap που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε στην Τσεχία. Αντλεί έμπνευση από τις αγωνιστικές εμφανίσεις της BMW 635 CSi (E24) και της BMW M3 DTM (E30), δύο από τα πιο εμβληματικά αγωνιστικά αυτοκίνητα της μάρκας. Χαρακτηριστικό στοιχείο αποτελεί ο αριθμός 20 στις πόρτες, που συμβολίζει την 20ή επέτειο του BMW Group Τσεχίας.

H μοναδική BMW M2 εξοπλισμένη με το BMW M Performance Track Kit

Τεχνικά, το project βασίζεται σε μία BMW M2 εξοπλισμένη με το BMW M Performance Track Kit. Μόνο τέσσερις αγορές παγκοσμίως είχαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν το Track Kit πριν από το επίσημο λανσάρισμά του: η Τσεχία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το αντίτυπο της Τσεχίας είναι το μοναδικό που διαθέτει τη συγκεκριμένη διαμόρφωση και μοναδικό σχεδιασμό.

H μοναδική BMW M2 εξοπλισμένη με το BMW M Performance Track Kit

Το BMW M Performance Track Kit φέρνει την BMW M2 ακόμη πιο κοντά στον κόσμο του επαγγελματικού μηχανοκίνητου αθλητισμού. Σχεδιασμένο για χρήση σε πίστα, το kit συνδυάζει αεροδυναμικές βελτιώσεις, μια ειδικά διαμορφωμένη ανάρτηση με ρυθμιζόμενη γωνία κάμπερ στους εμπρός τροχούς, καθώς και εξαρτήματα που έχουν εξελιχθεί σε συνεργασία με τη BMW M. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
BMW
 |
BMW M2
 |
BMW M PERFORMANCE TRACK KIT
 |
BMW GROUP ΤΣΕΧΙΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top