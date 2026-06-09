Με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών παρουσίας του στην τσεχική αγορά, το BMW Group Τσεχίας δημιούργησε ένα ειδικό όχημα βασισμένο στην BMW M2. Το μοναδικό αυτό project βασίζεται στην BMW M2 και συνδυάζει ιστορικές αναφορές από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό της BMW M με σύγχρονη τεχνολογία για χρήση σε πίστα. Το αυτοκίνητο εξελίχθηκε εξ ολοκλήρου με πρωτοβουλία της τσεχικής θυγατρικής του BMW Group.

Η BMW M2 φέρει ειδικό wrap που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε στην Τσεχία. Αντλεί έμπνευση από τις αγωνιστικές εμφανίσεις της BMW 635 CSi (E24) και της BMW M3 DTM (E30), δύο από τα πιο εμβληματικά αγωνιστικά αυτοκίνητα της μάρκας. Χαρακτηριστικό στοιχείο αποτελεί ο αριθμός 20 στις πόρτες, που συμβολίζει την 20ή επέτειο του BMW Group Τσεχίας.

Τεχνικά, το project βασίζεται σε μία BMW M2 εξοπλισμένη με το BMW M Performance Track Kit. Μόνο τέσσερις αγορές παγκοσμίως είχαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν το Track Kit πριν από το επίσημο λανσάρισμά του: η Τσεχία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το αντίτυπο της Τσεχίας είναι το μοναδικό που διαθέτει τη συγκεκριμένη διαμόρφωση και μοναδικό σχεδιασμό.

Το BMW M Performance Track Kit φέρνει την BMW M2 ακόμη πιο κοντά στον κόσμο του επαγγελματικού μηχανοκίνητου αθλητισμού. Σχεδιασμένο για χρήση σε πίστα, το kit συνδυάζει αεροδυναμικές βελτιώσεις, μια ειδικά διαμορφωμένη ανάρτηση με ρυθμιζόμενη γωνία κάμπερ στους εμπρός τροχούς, καθώς και εξαρτήματα που έχουν εξελιχθεί σε συνεργασία με τη BMW M.