Πεντανόστιμο κριθαρότο λαχανικών

Mία πεντανόστιμη συνταγή με κριθαράκι διά χειρός Γιώργου Ρήγα

Μία εύκολη και νόστιμη συνταγή για κριθαρότο λαχανικών, έδωσε στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star ο Γιώργος Ρήγας.  Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα και έδειξε βήμα-βήμα τη διαδικασία.

Πεντανόστιμο κριθαρότο λαχανικών

Κριθαρότο λαχανικών 

Υλικά της Συνταγής 

 • 200 γρ. κριθαράκι
• 1 μικρό κρεμμύδι
• 1 καρότο
• 1 κόκκινη πιπεριά
 • 1 κίτρινη/πράσινη πιπεριά 
• 1 κολοκυθάκι
• 100 γρ. μανιτάρια
• 2–3 κ.σ. ελαιόλαδο
• 700–800 ml ζωμό λαχανικών
• 1–2 κ.σ. τυρί παρμεζάνα 
• 2 κ.σ. μαϊντανός
• Αλάτι & φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Πεντανόστιμο κριθαρότο λαχανικών
 

Εκτέλεση της Συνταγής 

1. Σοτάρισμα λαχανικών Σε κατσαρόλα, ζεσταίνεις το ελαιόλαδο και σοτάρεις πρώτα κρεμμύδι και καρότο για 2–3 λεπτά. Προσθέτεις πιπεριές, κολοκυθάκι και μανιτάρια. Σοτάρεις 5 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν λίγο. 2. Κριθαράκι Ρίχνεις το κριθαράκι στην κατσαρόλα και ανακατεύεις για 1–2 λεπτά να πάει παντού το λάδι. 3. Μαγείρεμα με ζωμό Προσθέτεις λίγο λίγο τον ζεστό ζωμό, ανακατεύοντας συνεχώς. Όταν ο ζωμός απορροφηθεί, προσθέτεις άλλο. Συνεχίζεις μέχρι να μαλακώσει το κριθαράκι (περίπου 15–18 λεπτά). 4. Τέλος & σερβίρισμα Αλατοπιπερώνεις, προσθέτεις παρμεζάνα (αν θέλεις) και μαϊντανό. Σερβίρεις ζεστό.

