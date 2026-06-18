MasterChef: Αγωνία για το δεύτερο εισιτήριο του τελικού - Δες sneak preview

Η μάχη που θα κρίνει τον δεύτερο φιναλίστ

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MasterChef: Sneak Preview Από Το Αποψινό Επεισόδιο 18/06

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Λίγες ώρες πριν από το αποψινό επεισόδιο του MasterChef, το Breakfast@Star εξασφάλισε και πρόβαλε ένα αποκλειστικό απόσπασμα από τη δεύτερη και τελευταία ημέρα των ημιτελικών, εκεί όπου θα κριθεί ποιος παίκτης θα καταφέρει να εξασφαλίσει το δεύτερο πολυπόθητο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.

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Οι τρεις διεκδικητές μπαίνουν ξανά στις κουζίνες του διαγωνισμού γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη. Η πίεση είναι μεγάλη, καθώς μία μόνο θέση απομένει για τον τελικό του επετειακού MasterChef.

«Σίγουρα υπάρχει θέληση για να γίνω ο δεύτερος φιναλίστ, αλλά οι μάγειρες που αντιμετωπίζω σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολοι», ακούγεται να λέει o Πάνος, περιγράφοντας το κλίμα έντασης που επικρατεί λίγο πριν από τη δοκιμασία.

Οι κριτές υποδέχονται τους παίκτες στη δεύτερη ημέρα των ημιτελικών, τονίζοντας πως πρόκειται για μία από τις πιο κρίσιμες μαγειρικές μάχες της φετινής σεζόν. «Θα ιδρώσουμε και σήμερα για να δούμε ποιος θα είναι ο φιναλίστ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος προϊδεάζοντας για μια αναμέτρηση με υψηλό βαθμό δυσκολίας.

MasterChef: Αγωνία για το δεύτερο εισιτήριο του τελικού - Δες sneak preview

Το απόσπασμα κορυφώνεται τη στιγμή της ανακοίνωσης του αποτελέσματος, όταν ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος λέει: «Το δεύτερο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό κερδίζει με την προσπάθειά του ο...», αφήνοντας το όνομα του παίκτη που προκρίνεται να αποκαλυφθεί στο αποψινό επεισόδιο.

Η αγωνία χτυπά «κόκκινο» λίγο πριν από τον μεγάλο τελικό, με τους τηλεθεατές να περιμένουν να δουν ποιος θα καταφέρει να κάνει το τελευταίο και πιο σημαντικό βήμα προς τον τίτλο του επόμενου MasterChef.

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