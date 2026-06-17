Μεσσαροπούλου για Σκορδά: «Υπήρξε μια επαφή. Όχι ραντεβού με τον σταθμό»

Οι αλλαγές στην εκπομπή της τη νέα τηλεοπτική σεζόν

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Η Τίνα Μεσσαροπούλου μίλησε για τις εξελίξεις της συνέχισης της συνεργασίας της Φαίης Σκορδά με το Mega/ Buongiorno

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Η Τίνα Μεσσαροπούλου μίλησε σήμερα για τη ανανεώση του συμβολαίου της Φαίης Σκορδά, τις εξελίξεις σχετικά με τη συνέχιση της συνεργασίας της με το Mega και τις αλλαγές στην εκπομπή της την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. 

Φαίη Σκορδά για τον γάμο της: «Δε θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι»

Όπως εξήγησε η δημοσιογράφος στο Happy Day, δεν έχει υπάρξει κάποια ανακοίνωση από το Mega αλλά ούτε και ραντεβού της παρουσιάστριας με τον σταθμό, μέχρι πριν μερικές μέρες.

Μεσσαροπούλου για Σκορδά: «Υπήρξε μια επαφή. Όχι ραντεβού με τον σταθμό»

«Η Φαίη έπρεπε να γνωρίζει μέχρι τις 31 Μαΐου τι γίνεται με το Συν 1, εάν συνεχίσει, γιατί όλοι έχουν μέσα στο συμβόλαιο έναν όρο που λέει μέχρι τότε πρέπει να ξέρω για να κινηθώ και αναλόγως. Λοιπόν, μέχρι πριν από λίγες μέρες, για να είμαι ακριβής, δεν είχε συμβεί ραντεβού με τον σταθμό», είπε αρχικά η Τίνα Μεσσαροπούλου, επισημαίνοντας ωστόσο ότι:

«Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι υπήρξε μια επαφή σε ανώτατο επίπεδο για τη συνέχιση της συνεργασίας. Δε θεωρώ ότι θα έχουμε κάποια ανατροπή εδώ».

Η ίδια πρόσθεσε πως δεν ξέρει τι γίνεται με τα οικονομικά, «γιατί γενικότερα υπάρχει μια δυστοκία».

Στην ομάδα της Φαίης Σκορδά θα υπάρξουν αλλαγές, όπως είπε η Τίνα Μεσσαροπούλου. «Το συμβόλαιο του Δημήτρη Ουγγαρέζου ολοκληρώνεται και επίσης ο άνθρωπος έχει υποστεί και μια μεγάλη μείωση, έτσι; Διότι δεν έχουν συμβεί και κάποια πράγματα με εκπομπή που ενδεχομένως ήταν να παρουσιάσει που δεν έγιναν, οπότε του έγινε μείωση», κατέληξε. 
 

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