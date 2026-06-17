«Ας περιμένουμε πρώτα να ανακοινωθεί η Σάσα Σταμάτη στον Γιώργο Λιάγκα»

Οι αποκαλύψεις γνωστού δημοσιογράφου για τις πρωινές εκπομπές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.06.26 , 10:53 Συντάξεις Ιουλίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές - Πότε μπαίνουν τα χρήματα
17.06.26 , 10:40 Σύμη: Καλοκαιρινές διακοπές στο μικρό παράδεισο των Δωδεκανήσων
17.06.26 , 10:40 Αμαλία Κωστοπούλου σε Τζέικ Μέντγουελ: «Τα καλύτερα 3 χρόνια της ζωής μου!»
17.06.26 , 10:32 Ο ευσεβής πόθος της Μαίρης Συνατσάκη
17.06.26 , 10:24 Τι έρχεται στο Lingo; Ο Νίκος Μουτσινάς δίνει μια πρώτη γεύση
17.06.26 , 10:21 Μεσσαροπούλου για Σκορδά: «Υπήρξε μια επαφή. Όχι ραντεβού με τον σταθμό»
17.06.26 , 10:03 Σάσα Μπάστα: Ο γάμος, η κορούλα της και η Γωγώ Μαστροκώστα
17.06.26 , 10:01 Δύσκολες ώρες για τη Μέτε-Μάριτ: Ο Χάακον ακυρώνει υποχρεώσεις
17.06.26 , 10:00 Dacia: Τώρα με έκπτωση έως 2000 ευρώ
17.06.26 , 09:54 Νέα Σμύρνη: Μαχαίρωσαν 13χρονο έξω από δημοτικό σχολείο
17.06.26 , 09:54 Έλενα Τσαγκρινού - Λάμπρος Κωνσταντάρας: Σε πρεμιέρα το ερωτευμένο ζευγάρι
17.06.26 , 09:39 Αλέξης Παππάς: Το Survivor, το Bachelor και η τοξικότητα του Διαδικτύου
17.06.26 , 09:25 Ο διάλογος Χατζίδου και Παύλου στο Breakfast@star: «Θα σε εκθέσω!»
17.06.26 , 09:24 «Ας περιμένουμε πρώτα να ανακοινωθεί η Σάσα Σταμάτη στον Γιώργο Λιάγκα»
17.06.26 , 09:09 Μύκονος: Ποια είναι η 37χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο πριν τον γάμο της
Καινούργιου: Το γλυκό στιγμιότυπο από το babysitting του νονού της Ξένιας
Χριστόφορος Παπακαλιάτης για Maestro: «Ηταν όλη μου η ζωή, 5 χρόνια τώρα»
MasterChef: «Από σήμερα θα γνωρίζουμε τον έναν από τους δύο φιναλίστ»
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Σαλπάρει για Τήνο μαζί με τον γιο του, Πάρη
Μύκονος: Ποια είναι η 37χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο πριν τον γάμο της
Αλλάζει ξανά ο καιρός: Έρχονται μπουρίνια και στην Αττική
Λιάγκας: Το ηπειρώτικο συρτό που χόρεψε στον γάμο- «Με συγκινούν απίστευτα»
MasterChef: Στα ημιτελικά οι «κόκκινοι» μετά από μοιραίο λάθος του Μιχάλη
Δράμα: Θα τον χώριζε αφού ο γιος τους τελείωνε το σχολείο σε έναν χρόνο
Δανάη Μπάρκα: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες φωτογραφίες από τον γάμο της
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από το Breakfast@Star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Άκης Παυλόπουλος δεν ανανέωσε με τον ΣΚΑΪ και μετακομίζει στον ΑΝΤ1 για την εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα.
  • Ο Δημήτρης Οικονόμου αναζητά γυναικεία συνεργάτιδα στον ΣΚΑΪ για τη νέα σεζόν.
  • Η εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα στον ΑΝΤ1 θα έχει αλλαγές, με σταθερά μέλη της ομάδας.
  • Η Σάσα Σταμάτη ενδέχεται να επιστρέψει στην ομάδα του Γιώργου Λιάγκα, αλλά οι πληροφορίες είναι αβέβαιες.
  • Η Φαίη Σκορδά φαίνεται να παραμένει στο MEGA με μακροπρόθεσμο πλάνο, παρά τις φήμες για απομάκρυνση.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο προγραμματισμός των καναλιών για τη νέα σεζόν, με το μεταγραφικό παζάρι να παίρνει φωτιά και να φέρνει ανατροπές που αναμένεται να αλλάξουν τις ισορροπίες στην πρωινή ζώνη.

«Ας περιμένουμε πρώτα να ανακοινωθεί η Σάσα Σταμάτη στον Γιώργο Λιάγκα»

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Αντωνάτο, η μη ανανέωση του συμβολαίου του Άκη Παυλόπουλου με τον ΣΚΑΪ, ανοίγει διάπλατα τον δρόμο για τη μεταγραφή στον ΑΝΤ1. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα απαιτητικό εγχείρημα, καθώς η νέα αυτή τηλεοπτική σύμπραξη θα πραγματοποιηθεί στο πλευρό του Παναγιώτη Στάθη στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα. Την ίδια στιγμή, έντονη είναι η παραφιλολογία γύρω από το μέλλον του Δημήτρη Οικονόμου στον ΣΚΑΪ. Παρά τα σενάρια που τον ήθελαν να παραμένει μόνος του στο τιμόνι της ενημέρωσης, θεωρείται πλέον βέβαιο ότι ο σταθμός αναζητά μια γυναικεία παρουσία που θα βρεθεί δίπλα του ως τηλεοπτικό ταίρι για τη νέα χρονιά.

Μεγάλες αλλαγές, όμως, δρομολογούνται και στην ψυχαγωγική ζώνη του ΑΝΤ1, με την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα να επαναπροσδιορίζει τη δομή της. Οι υπεύθυνοι προσανατολίζονται σε ένα σαφώς πιο ευέλικτο και μικρότερο σχήμα, διατηρώντας ωστόσο βασικά και δοκιμασμένα στελέχη της υπάρχουσας ομάδας. Παρά τις φήμες, η Φωτεινή Πετρογιάννη και ο Τάσος Τεριάκης φαίνεται πως παραμένουν σταθερά στις θέσεις τους. Παράλληλα, έντονα ακούγεται το σενάριο που θέλει τη Σάσα Σταμάτη να επιστρέφει στην ομάδα του παρουσιαστή, αναβιώνοντας μια παλαιότερη επιτυχημένη συνεργασία, αν και στον χώρο των media πολλοί κρατούν μικρό καλάθι, καθώς παρόμοιες πληροφορίες είχαν κυκλοφορήσει και την περασμένη χρονιά χωρίς τελικά να επιβεβαιωθούν. «Να περιμένουμε πρώτα να ανακοινωθεί ότι θα είναι η Σάσα Σταμάτη στον Γιώργο Λιάγκα», είπε ο δημοσιογράφος.

«Ας περιμένουμε πρώτα να ανακοινωθεί η Σάσα Σταμάτη στον Γιώργο Λιάγκα»

Τέλος, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται και το τηλεοπτικό μέλλον της Φαίης Σκορδά, γύρω από το οποίο έχουν αναπτυχθεί διάφορα σενάρια. Οι πληροφορίες που τη θέλουν να μένει εκτός πρωινής ζώνης ή να περιορίζεται σε ένα σύντομο συμβόλαιο δύο ετών με το MEGA χαρακτηρίζονται από καλά γνωρίζοντες τα πράγματα ως κακόβουλες. Η παρουσιάστρια φαίνεται να «κλειδώνει» με τον σταθμό σε ένα μακροπρόθεσμο πλάνο, αποδεικνύοντας ότι οι τελικές αποφάσεις θα παρθούν με γνώμονα τη σταθερότητα και τις επίσημες ανακοινώσεις των καναλιών, οι οποίες και θα βάλουν τέλος στην έντονη παραφιλολογία του καλοκαιριού.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΑΣΑ ΣΤΑΜΑΤΗ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ
 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top