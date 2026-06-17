Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο προγραμματισμός των καναλιών για τη νέα σεζόν, με το μεταγραφικό παζάρι να παίρνει φωτιά και να φέρνει ανατροπές που αναμένεται να αλλάξουν τις ισορροπίες στην πρωινή ζώνη.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Αντωνάτο, η μη ανανέωση του συμβολαίου του Άκη Παυλόπουλου με τον ΣΚΑΪ, ανοίγει διάπλατα τον δρόμο για τη μεταγραφή στον ΑΝΤ1. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα απαιτητικό εγχείρημα, καθώς η νέα αυτή τηλεοπτική σύμπραξη θα πραγματοποιηθεί στο πλευρό του Παναγιώτη Στάθη στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα. Την ίδια στιγμή, έντονη είναι η παραφιλολογία γύρω από το μέλλον του Δημήτρη Οικονόμου στον ΣΚΑΪ. Παρά τα σενάρια που τον ήθελαν να παραμένει μόνος του στο τιμόνι της ενημέρωσης, θεωρείται πλέον βέβαιο ότι ο σταθμός αναζητά μια γυναικεία παρουσία που θα βρεθεί δίπλα του ως τηλεοπτικό ταίρι για τη νέα χρονιά.

Μεγάλες αλλαγές, όμως, δρομολογούνται και στην ψυχαγωγική ζώνη του ΑΝΤ1, με την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα να επαναπροσδιορίζει τη δομή της. Οι υπεύθυνοι προσανατολίζονται σε ένα σαφώς πιο ευέλικτο και μικρότερο σχήμα, διατηρώντας ωστόσο βασικά και δοκιμασμένα στελέχη της υπάρχουσας ομάδας. Παρά τις φήμες, η Φωτεινή Πετρογιάννη και ο Τάσος Τεριάκης φαίνεται πως παραμένουν σταθερά στις θέσεις τους. Παράλληλα, έντονα ακούγεται το σενάριο που θέλει τη Σάσα Σταμάτη να επιστρέφει στην ομάδα του παρουσιαστή, αναβιώνοντας μια παλαιότερη επιτυχημένη συνεργασία, αν και στον χώρο των media πολλοί κρατούν μικρό καλάθι, καθώς παρόμοιες πληροφορίες είχαν κυκλοφορήσει και την περασμένη χρονιά χωρίς τελικά να επιβεβαιωθούν. «Να περιμένουμε πρώτα να ανακοινωθεί ότι θα είναι η Σάσα Σταμάτη στον Γιώργο Λιάγκα», είπε ο δημοσιογράφος.

Τέλος, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται και το τηλεοπτικό μέλλον της Φαίης Σκορδά, γύρω από το οποίο έχουν αναπτυχθεί διάφορα σενάρια. Οι πληροφορίες που τη θέλουν να μένει εκτός πρωινής ζώνης ή να περιορίζεται σε ένα σύντομο συμβόλαιο δύο ετών με το MEGA χαρακτηρίζονται από καλά γνωρίζοντες τα πράγματα ως κακόβουλες. Η παρουσιάστρια φαίνεται να «κλειδώνει» με τον σταθμό σε ένα μακροπρόθεσμο πλάνο, αποδεικνύοντας ότι οι τελικές αποφάσεις θα παρθούν με γνώμονα τη σταθερότητα και τις επίσημες ανακοινώσεις των καναλιών, οι οποίες και θα βάλουν τέλος στην έντονη παραφιλολογία του καλοκαιριού.

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