Ελένη Βουλγαράκη για Παπανώτα: «Με πήρε για να μου πει ότι στεναχωρήθηκε»

«Δεν συμφωνώ με τις απόψεις του», είπε στην εκπομπή του φάνη λαμπρόπουλου

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Δείτε απόσπασμα από τη συνέντευξη της Ελένης Βουλγαράκη στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» / Βίντεο ΣΚΑΪ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Βουλγαράκη μίλησε για την αποχώρησή της από την εκπομπή "Κουνάβια" και την στεναχώρια της για αυτήν την απόφαση.
  • Αναφέρθηκε στη φιλία της με τον Φάνη Λαμπρόπουλο και τη δυσκολία να αποχωρήσει από την εκπομπή που παρουσίαζε για έξι χρόνια.
  • Η Βουλγαράκη μοιράζει τη ζωή της μεταξύ Ελλάδας και Πορτογαλίας λόγω του συντρόφου της, Φώτη Ιωαννίδη.
  • Σχολίασε την κόντρα της με τον Δημήτρη Παπανώτα και το τηλεφώνημα που της έκανε για να της δώσει εξηγήσεις.
  • Εξέφρασε ότι οι διαφωνίες τους δεν επηρεάζουν τη δυνατότητα συνεργασίας στο μέλλον.

Στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» με τον Φάνη Λαμπρόπουλο φιλοξενήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (12/6) η Ελένη Βουλγαράκη, σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση. 

Η Ελένη Βουλγαράκη δεν έκρυψε τη στεναχώρια της για την αποχώρησή της από τα «Κουνάβια», τη ραδιοφωνική εκπομπή που παρουσίαζε επί σειρά ετών με τον παρουσιαστή του late night show, με τον οποίο πλέον τη συνδέουν στενοί δεσμοί φιλίας.

Η Ελένη Βουλγαράκη μιλά για την αποχώρησή της από τα «Κουνάβια»

Η Ελένη Βουλγαράκη μιλά για την αποχώρησή της από τα «Κουνάβια»

«Μου έλειψες! Τι εξηγήσεις να δώσω; Έξι χρόνια μαζί να βλεπόμαστε θέλουμε δεν θέλουμε. Θέλοντας και μη αγαπηθήκαμε! Ο ένας θα είναι στην ζωή του άλλου αναγκαστικά και για πάντα», είπε αρχικά στον Φάνη Λαμπρόπουλο, επιβεβαιώνοντας ότι η συνεργασία τους ήταν κάτι παραπάνω από επαγγελματική.

Ελένη Βουλγαράκη: Έβαλε τα κλάματα στην τελευταία ραδιοφωνική της εκπομπή

Και συνέχισε για τη δύσκολη αποχώρησή της: 

«Με πόνεσε πολύ! Ζορίζομαι πολύ ακόμη… Ήταν κάτι που δικό μου τα “Κουνάβια”. Τώρα που δεν το έχω, μου λείπει πολύ. Μου λείπετε εσείς αλλά όταν έφυγα σου είπα ότι πιστεύω ότι δεν έχει τελειώσει…».

Τον τελευταίο χρόνο, η ραδιοφωνική παραγωγός μοιράζει τη ζωή της ανάμεσα στην Ελλάδα και την Πορτογαλία, όπου αγωνίζεται ο σύντροφός της, Φώτης Ιωαννίδης, με τη φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Η συνθήκη αυτή δεν της επέτρεπε να είναι συνεπής στις ραδιοφωνικές της υποχρεώσεις, γεγονός που την οδήγησε στην απόφαση να αποχωρήσει από τα «Κουνάβια» έπειτα από έξι χρόνια.

Το τηλεφώνη που δέχτηκε η Ελένη Βουλγαράκη από τον Δημήτρη Παπανώτα

Το τηλεφώνη που δέχτηκε η Ελένη Βουλγαράκη από τον Δημήτρη Παπανώτα

Η Ελένη Βουλγαράκη αναφέρθηκε και στην «κόντρα» της με τον Δημήτρη Παπανώτα, αποκαλύπτοντας το τηλεφώνημα που της έκανε, προκειμένου να της δώσει εξηγήσεις για όσα είπε στον αέρα του Happy Day για τη σχέση της με τον ποδοσφαιριστή.

«Η Σταματίνα ήταν καθηγήτρια μου στη σχολή δημοσιογραφίας και έχω τέλεια σχέση μαζί της. Δεν ξέρω τώρα πως θα ήταν να συνυπάρχουμε τηλεοπτικά, αν και δεν θεωρώ ότι είναι και το πρώτο πρόβλημα του κόσμου αυτά τα πράγματα. Δεν είναι και το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μας επειδή έγινε αυτός ο τσακωμός, που δεν ήταν και τσακωμός.

Τσιμτσιλή: H συγγνώμη στη Βουλγαράκη & το μήνυμα προς τις άλλες εκπομπές

Δεν συμφωνώ με τις απόψεις του Δημήτρη Παπανώτα. Αυτός δεν συμφωνεί με πράγματα που κάνω εγώ στη ζωή μου. Τι να γίνει τώρα; Μιλήσαμε, με πήρε τηλέφωνο για να μου πει ότι δεν το έθεσε έτσι. Δεν νομίζω ότι το έχει πει και ο ίδιος. Με πήρε για να μου πει ότι στεναχωρήθηκε που με στεναχώρησε, γιατί έχει μάθει ότι είμαι καλό παιδί.

Αλλά σέβομαι ότι μπορεί να έχει κάποιες τέτοιες απόψεις. Εγώ δεν μπορώ να αλλάξω τις δικές του, του Δημήτρη Παπανώτα, οποιουδήποτε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ξέσπασε η Ελένη Βουλγαράκη κατά του Δημήτρη Παπανώτα

Άμα τα φέρει η ζωή έτσι και συνεργαστούμε, δεν ξέρω πως θα είναι αυτή η συνθήκη. Ποτέ μη λες ποτέ, προφανώς, αλλά δεν νομίζω ότι δεν μπορούμε και να συνυπάρξουμε κιόλας. Ότι δηλαδή θα βρεθούμε και θα αηδιάσουμε, δεν είναι τόσο τεταμένο το κλίμα. Δεν πιστεύω ότι θα υπήρχε και πρόβλημα. Δεν ξέρω άμα με συμπαθεί ο άνθρωπος, απλά διαφέρουν οι απόψεις μας», απάντησε στο ενδεχόμενο να βρεθεί κάποια στιγμή κάτω από την ίδια τηλεοπτική στέγη μαζί του.

 

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