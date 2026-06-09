Cash or Trash: Ο Μαρίνης διαπραγματεύεται σκληρά για το φλίπερ

Κατάφερε η Γκέλυ να πουλήσει το φλιπεράκι;

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Γκέλυ επιστρέφει στο Cash or Trash με ένα τραπεζάκι φλίπερ.
  • Η επίσκεψη της Γκέλυ σχετίζεται με την επιθυμία της 93χρονης θείας της να τη δει στην τηλεόραση.
  • Ο Θάνος Λούδος εκτίμησε την αξία του φλίπερ στα 400 ευρώ.
  • Οι υποψήφιοι αγοραστές ενθουσιάστηκαν με το αντικείμενο.
  • Ο Θάνος Μαρίνης διαπραγματεύτηκε σκληρά για την απόκτηση του φλίπερ.

H Γκέλυ ήρθε στο Cash or Trash για δεύτερη φορά και δήλωσε ευτυχισμένη καθώς έφερε ένα τραπεζάκι φλίπερ!

Cash or Trash: Μαρίνης ή Ρογδάκη - Ποιος πήρε τις πολυθρόνες της Σάννυ;

Η Γκέλυ ήρθε στην εκπομπή που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα μετά από την επιθυμία που εξέφρασε η θεία της που είναι 93 χρονών πως θέλει να τη δει στην τηλεόραση. 

Η Γκέλυ δείχνει το φλιπεράκι στον Θάνο Λούδο και τη  Δέσποινα Μοιραράκη

Η Γκέλυ δείχνει το φλιπεράκι στον Θάνο Λούδο και τη  Δέσποινα Μοιραράκη

Ο Θάνος Λούδος εκτίμησε πως το αντικείμενο είναι αξίας 400 ευρώ.  Oι υποψήφιοι αγοραστές ενθουσιάστηκαν με το φλίπερ και ο Θάνος Μαρίνης διαπραγματεύτηκε σκληρά με την Γκέλυ προκειμένου να το αποκτήσει.

Κατάφερε τελικά η Γκέλυ να δώσει το τραπεζάκι φλίπερ; 
 

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