H Γκέλυ ήρθε στο Cash or Trash για δεύτερη φορά και δήλωσε ευτυχισμένη καθώς έφερε ένα τραπεζάκι φλίπερ!

Η Γκέλυ ήρθε στην εκπομπή που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα μετά από την επιθυμία που εξέφρασε η θεία της που είναι 93 χρονών πως θέλει να τη δει στην τηλεόραση.

Η Γκέλυ δείχνει το φλιπεράκι στον Θάνο Λούδο και τη Δέσποινα Μοιραράκη

Ο Θάνος Λούδος εκτίμησε πως το αντικείμενο είναι αξίας 400 ευρώ. Oι υποψήφιοι αγοραστές ενθουσιάστηκαν με το φλίπερ και ο Θάνος Μαρίνης διαπραγματεύτηκε σκληρά με την Γκέλυ προκειμένου να το αποκτήσει.

Κατάφερε τελικά η Γκέλυ να δώσει το τραπεζάκι φλίπερ;

