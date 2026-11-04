Η Βίλλυ Ραζή ανεβαίνει στη σκηνή της «Οδού Λυσίου»

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Βίλλυ Ραζή
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Μια ξεχωριστή λαϊκή φωνή, με σημαντικές συνεργασίες και μεγάλη αγάπη για το ελληνικό τραγούδι, έρχεται να δώσει τον δικό της στίγμα στις Πέμπτες της Αθήνας!

Η Βίλλυ Ραζή ανεβαίνει στη σκηνή της ιστορικής «Οδού Λυσίου», στην καρδιά της Πλάκας, και μας προσκαλεί την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, και κάθε Πέμπτη βράδυ, σ’ ένα υπέροχο μουσικό ταξίδι.

Με τη χαρακτηριστική φωνή και τη δυναμική σκηνική παρουσία της, η αγαπημένη ερμηνεύτρια παρουσιάζει ένα αυθεντικό λαϊκό πρόγραμμα, στο οποίο οι διαχρονικές επιτυχίες συναντούν τις σύγχρονες μουσικές δημιουργίες, σε μια ωραία ατμόσφαιρα.

Σπουδαίες συνεργασίες

Για τη Βίλλυ Ραζή, η μουσική δεν ήταν απλώς μια επαγγελματική επιλογή, αλλά κομμάτι της ζωής της από τα πρώτα της χρόνια.

Μεγαλωμένη σε μια οικογένεια όπου η μουσική είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, με πατέρα δάσκαλο μουσικής και κιθαρίστα και μητέρα πρώην τραγουδίστρια, ήρθε από πολύ μικρή σε επαφή με τον κόσμο του τραγουδιού, παρακολουθώντας μαθήματα ορθοφωνίας και φωνητικής.

Η Βίλλυ Ραζή ανεβαίνει στη σκηνή της «Οδού Λυσίου»

Το 2009 άρχισε την επαγγελματική της πορεία στη Θεσσαλονίκη, την πόλη όπου ζει μέχρι σήμερα με τις δύο κόρες της, χτίζοντας σταδιακά τη δική της διαδρομή στον χώρο της λαϊκής μουσικής.

Στην πορεία της έχει συνεργαστεί με σημαντικά ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου, όπως ο Γιάννης Πλούταρχος, ο Λευτέρης Πανταζής, ο Χρήστος Χολίδης και ο αξέχαστος Παντελής Παντελίδης, αποκτώντας πολύτιμες μουσικές εμπειρίες και διαμορφώνοντας τη δική της ερμηνευτική ταυτότητα.

Νέο τραγούδι και μια μουσική έκπληξη στην «Οδό Λυσίου»

Αυτή την περίοδο, η Βίλλυ Ραζή ετοιμάζει το νέο της τραγούδι, το οποίο πρόκειται να παρουσιάσει στην «Οδό Λυσίου», προσθέτοντας μια ξεχωριστή νότα στις εμφανίσεις της.

Με σεβασμό στο καλό λαϊκό τραγούδι, αλλά και διάθεση να δώσει τη δική της σύγχρονη μουσική σφραγίδα, υπόσχεται βραδιές που θα συνδυάζουν τη νοσταλγία με τον παλμό του σήμερα.

Κάθε Πέμπτη, η «Οδός Λυσίου» γίνεται το σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν το αυθεντικό λαϊκό τραγούδι!

Συμμετέχουν οι:

Γιάννης Μιχελής, Μιχάλης Νάκος, Ελένη Στρατή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Βίλλυ Ραζή – Live στην «Οδό Λυσίου»

Χώρος: «Οδός Λυσίου» Διεύθυνση: Λυσίου & Μνησικλέους 22, Πλάκα, Αθήνα

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