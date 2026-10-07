Το πιο δυνατό πάρτι της Αθήνας μόλις ξεκίνησε στο Theama

Μελίνα Ασλανίδου, Χρήστος Μενιδιάτης και Παναγιώτης Μαύρος έκαναν πρεμιέρα

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Εξοδος
Μενιδιάτης Ασλανίδου στο Theama
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Με δυο μεγάλα sold-out πάρτι, πολύ τραγούδι, χορό και ασταμάτητο κέφι έκανε πρεμιέρα το THEAMA.

Το πιο δυνατό πάρτι της Αθήνας μόλις ξεκίνησε στο Theama

Η Μελίνα Ασλανίδου, ο Χρήστος Μενιδιάτης  και ο Παναγιώτης Μαύρος ανέβηκαν στη σκηνή και παρέσυραν το κοινό σε ένα μουσικό ταξίδι που είχε όλα αυτά τα στοιχεία που χρειάζεται μια νέα πρόταση διασκέδασης, για να ξεχωρίσει από την πρώτη της κιόλας βραδιά.

Το πιο δυνατό πάρτι της Αθήνας μόλις ξεκίνησε στο Theama

Οι τρεις καλλιτέχνες ένωσαν τις διαφορετικές μουσικές τους ταυτότητες και δημιούργησαν ένα πολύπλευρο πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, αγαπημένες επιτυχίες, λαϊκό τραγούδι, συναίσθημα και, κυρίως, διάθεση για ένα αυθεντικό πάρτι.

Ο Χρήστος Μενιδιάτης με την αυθεντική λαϊκή του ενέργεια, η Μελίνα Ασλανίδου με τη χαρακτηριστική φωνή της και ο Παναγιώτης Μαύρος με τη φρεσκάδα της νέας γενιάς καλλιτεχνών απέδειξαν επί σκηνής πως η συγκεκριμένη συνύπαρξη έχει όλα τα στοιχεία για να γίνει ένα από τα πιο συζητημένα μουσικά ραντεβού της φετινής σεζόν.

Το πιο δυνατό πάρτι της Αθήνας μόλις ξεκίνησε στο Theama

Ήδη, από τις πρώτες δύο μέρες, τα social media γέμισαν με βίντεο από τις εμφανίσεις των τριών ερμηνευτών, με τα στιγμιότυπα να αποτυπώνουν το κλίμα του μεγάλου πάρτι που στήθηκε στο THEAMA.

Τη μουσική παρέα συμπλήρωσαν η Εύα Μαντά, η Μαρίλια και ο Χρήστος Χαραλαμπίδης, προσθέτοντας τη δική τους ξεχωριστή ενέργεια.

Το πιο δυνατό πάρτι της Αθήνας μόλις ξεκίνησε στο Theama

Η πρεμιέρα έδωσε από νωρίς το στίγμα: το THEAMA είναι το νέο στέκι της νυχτερινής Αθήνας, με τις Παρασκευές και τα Σάββατα να αποκτούν πλέον τον δικό τους προορισμό στα Βόρεια.

Η Μελίνα Ασλανίδου, ο Χρήστος Μενιδιάτης και ο Παναγιώτης Μαύρος δίνουν ραντεβού κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο THEAMA, για βραδιές γεμάτες μουσική, χορό, συγκίνηση και ατέλειωτο κέφι.

Το πιο δυνατό πάρτι της Αθήνας μόλις ξεκίνησε στο Theama

Εσύ θα λείπεις από το πιο δυνατό ραντεβού στα Βόρεια;
 

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ΘΕΑΜΑ
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ΜΕΛΙΝΑ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΝΙΔΙΑΤΗΣ
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