Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 18 Ιουνίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

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Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com

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Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Πέμπτη 18 Ιουνίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Οσίου Εράσμου, Αγίου Λεοντίου μάρτυρος εξ Αιγίνης και Αγίας Αλίνας.

Ο Έρασμος έζησε κατά τους χρόνους των αυτοκρατόρων Διοκλητιανού (284-305) και Μαξιμιανού (285-305) και καταγόταν από την Αντιόχεια της Συρίας. Εμφορούμενος από αποστολικό ζήλο περιερχόταν τη Μακεδονία και τη Θράκη, κηρύσσοντας το Ευαγγέλιο και προσελκύοντας πολλούς ειδωλολάτρες στο χριστιανισμό.

Ο Άγιος Έρασμος

Ο Άγιος Έρασμος

Για τη δράση του καταγγέλθηκε στον Μαξιμιανό, που βρισκόταν στην περιοχή του Ιλλυρικού (Δυτικά Βαλκάνια σήμερα), και αφού αρνήθηκε να θυσιάσει στα είδωλα βασανίσθηκε και κλείσθηκε στη φυλακή. Όταν ο αυτοκράτορας κάλεσε και πάλι τον Έρασμο ενώπιόν του, τον ρώτησε ποιος είναι ο Θεός του και γιατί τον προσκυνά. Ο Έρασμος, όμως, σιωπούσε. Ο Μαξιμιανός οργίσθηκε και διέταξε να τον κτυπήσουν. Αυτός ρώτησε τον αυτοκράτορα, γιατί τον κτυπούν. Ο Μαξιμιανός του αποκρίθηκε ότι τον κτύπησε, γιατί δεν θυσιάζει στους θεούς. Τότε, ο Έρασμος ζήτησε να του υποδείξει  ποιους θεούς να προσκυνήσει.

Ο αυτοκράτορας τότε νόμισε ότι ο Έρασμος ήθελε να θυσιάσει στα είδωλα και τον οδήγησε στο ναό του Δία, δείχνοντάς του το άγαλμά του, το οποίο ήταν χάλκινο, δώδεκα μέτρα ύψος κι έξι μέτρα πλάτος. Τότε ο Έρασμος έστρεψε προς αυτό βλοσυρό το βλέμμα του και ω του θαύματος, το άγαλμα αμέσως έπεσε κι έγινε κομμάτια. Από το είδωλο, λέγει το Συναξάρι, βγήκε ένας δράκος. Ο αυτοκράτορας φοβήθηκε και το πλήθος έπεσε στα πόδια του Έρασμου και πολλοί πίστεψαν στον Χριστό. 20.000 έσπευσαν να βαπτιστούν, αναφέρει το Συναξάρι.

Ύστερα από αυτό το περιστατικό, οι στρατιώτες συνέλαβαν και πάλι τον Έρασμο και τον οδήγησαν ενώπιον του αυτοκράτορα μαζί με τους πιστούς που βαπτίσθηκαν. Ο Μαξιμίνος έδωσε εντολή και οι 20.000 Χριστιανοί που πίστεψαν στον Χριστό να αποκεφαλισθούν και ο Έρασμος να ενδυθεί με πυρακτωμένο χαλκό. Όμως, η Χάρη του Θεού μετέβαλε τον πυρακτωμένο χαλκό σε ψυχρό μέταλλο κι ένας άγγελος τον ελευθέρωσε και τον οδήγησε στην Καμπανία της Ιταλίας, στην περιοχή Φόρμια, για να κηρύξει εκεί τον λόγο του Ευαγγελίου. Κοιμήθηκε εν ειρήνη το 303 και ανακηρύχθηκε Άγιος από τη Χριστιανική Εκκλησία.

Ο Άγιος Έρασμος θεωρείται προστάτης όσων πάσχουν από στομαχικές ασθένειες και κολικό.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Έρασμος
  • Λεόντιος
  • Λεοντία, Λεοντίνα, Λεοντίτσα
  • Αλίνα, Αλένα

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:02 και θα δύσει στις 20:50. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 48 λεπτά.

Σελήνη 3.7 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών

Η Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών (World Ocean Day) γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 1992. Θεσμοθετήθηκε στις 8 Ιουνίου της ίδιας χρονιάς, κατά τη διάρκεια της Συνόδου για την Γη στο Ρίο Ντε Ζανέιρο, όπου 150 ηγέτες απ' όλο τον κόσμο υπέγραψαν τη Συνθήκη για την Βιοποικιλότητα, σε μια προσπάθεια να εμποδίσουν την εξαφάνιση σπανίων ειδών από το ζωικό και φυτικό βασίλειο. Από το 2009,η Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών τελεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Οι ωκεανοί καταλαμβάνουν πάνω από το 70% της επιφάνειας της Γης και έχουν συνδεθεί από αρχαιοτάτων χρόνων με την ανθρώπινη εξέλιξη. Ο τζίρος των οικονομικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τους ωκεανούς ξεπερνά τα 500 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Η θαλάσσια ζωή και η βιοποικιλότητα στους ωκεανούς απειλούνται στις μέρες μας από την υπεραλίευση, τη μόλυνση και πρόσφατα από το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αν και η χώρα μας δεν περιβάλλεται από ωκεανούς, είναι εν τούτοις δεμένη με το θαλάσσιο στοιχείο.

  • Το 76 % των ψαριών στον κόσμο κινδυνεύει άμεσα από την εντατική αλιεία.
  • Το 90% των μεγάλων ψαριών, όπως ο τόνος, ο ξιφίας και ο μπακαλιάρος, αλιεύονται πέρα από τα ασφαλή όρια για την επιβίωσή τους.
  • Το 2002 οι συνολικές αλιεύσιμες ποσότητες των ψαριών με μεγάλη εμπορική αξία, όπως οι μπακαλιάροι του Ατλαντικού και της Μεσογείου, ήταν στα χαμηλότερα επίπεδα από το 1967, εξαιτίας της υπεραλίευσης.
  • 300 τράτες βυθού οργώνουν καθημερινά με τα δίχτυα τους μια έκταση μεγέθους 1.500 τετραγωνικών χιλιομέτρων, καταστρέφοντας μερικά από τα πιο ποικιλόμορφα και ευαίσθητα οικοσυστήματα του πλανήτη.
  • 300.000 κητώδη (φάλαινες, δελφίνια και φώκαινες) πεθαίνουν κάθε χρόνο παγιδευμένα σε δίχτυα.
  • 6,8 εκατομμύρια ως 27 εκατομμύρια τόνοι ψαριών απορρίπτονται στη θάλασσα ετησίως, αμέσως μετά την αλίευσή τους, επειδή δεν έχουν επαρκή εμπορική αξία.
  • 800 χιλιόμετρα αφρόδιχτων κατασχέθηκαν από την iταλική αστυνομία το 2005. Χιλιάδες χιλιόμετρα αφρόδιχτων, όμως, συνεχίζουν να σκορπίζουν τον θάνατο στη Μεσόγειο.
  • 4 δισ. δολάρια κερδίζει η πειρατική αλιεία κάθε χρόνο εις βάρος φτωχών κρατών.
  • 300 εκατομμύρια δολάρια στερείται κάθε χρόνο η Σομαλία από τους πειρατές.
  • 12.000 τόνοι ερυθρού τόνου, 37% περισσότερο από το επιτρεπόμενο όριο, αλιεύονται παράνομα στη Μεσόγειο και τον Ανατολικό Ατλαντικό.

Η ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση της θάλασσας πρέπει να σταματήσει. Η Greenpeace ζητά από τις κυβερνήσεις των κρατών να προχωρήσουν αμέσως στην προστασία των ωκεανών του πλανήτη μέσα από τη δημιουργία ενός δικτύου θαλάσσιων καταφυγίων. Ο καθορισμός των θαλάσσιων καταφυγίων είναι ένα απαραίτητο βήμα για πλούσιες και υγιείς θάλασσες.

 

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