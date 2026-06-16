Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 16 Ιουνίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

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Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com

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Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Μνημονίου και Τύχωνος επισκόπων Αμαθούντος των θαυματουργών.

Χριστιανός ιερωμένος, που έζησε τον 4ο αιώνα. Η μνήμη του εορτάζεται κάθε χρόνο στις 16 Ιουνίου.

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 16 Ιουνίου

Ο Άγιος Μνημόνιος

Ο Όσιος Μνημόνιος υπήρξε επίσκοπος Αμαθούντος Κύπρου και χειροτόνησε διάκονο τον Όσιο Τύχωνα (η μνήμη του εορτάζεται, επίσης, στις 16 Ιουνίου), ο οποίος τον διαδέχθηκε στην Επισκοπή Αμαθούντος (σήμερα υπάγεται εκκλησιαστικά στην Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού). Περισσότερα για τη ζωή του Οσίου Μνημονίου δεν γνωρίζουμε.

Ένα από τα περίεργα της ιστορίας είναι ότι στις 16 Ιουνίου έχει γενέθλια ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Α. Παπανδρέου (1952), ο αρχιτέκτονας της υπογραφής του πρώτου μνημονίου με την «τρόικα» το 2010.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Μνημόνιος
  • Τύχων, Τίχων

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:02 και θα δύσει στις 20:49. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 48 λεπτά.

Σελήνη 1.5 ημερών

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