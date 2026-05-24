Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 24 Μαΐου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

24.05.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 24 Μαΐου
Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Κυριακή 24 Μαΐου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίου Μελετίου και συν αυτώ Μαρτύρων.

Μαρτύρησαν στα χρόνια του αυτοκράτορα Ηλιογάβαλου (218 - 222 μ.Χ.). Ο Άγιος Μελέτιος, ο αρχηγός ας πούμε της μαρτυρικής αυτής σειράς, υπηρετούσε στρατιώτης μαζί με δύο άλλους Αγίους τον Στέφανο και τον Ιωάννη. Καταγγέλθηκαν ότι πίστευαν στο Χριστό και διατάχτηκαν να τον αρνηθούν. Επειδή όμως δεν το έπραξαν, υποβλήθηκαν σε φρικτά βασανιστήρια. Τελικά τον μεν Μελέτιο απαγχόνισαν, τους δε Στέφανο και Ιωάννη αποκεφάλισαν.

Αλλά ο Σεραπίων ο ειδωλολάτρης, όταν είδε τον Άγιο Μελέτιο με την προσευχή του να συντρίβει τα είδωλα του ναού, πίστεψε. Επίσης ο Καλλίνικος ο μάγος, όταν είδε και αυτός ότι ο Μελέτιος δεν έπαθε τίποτα από το θανατηφόρο δηλητήριο πού του είχαν ποτίσει, πίστεψε και αυτός. Και οι δύο αφού ομολόγησαν σταθερά το Χριστό, αποκεφαλίστηκαν. Όμως, στη θέα του μαρτυρίου τους, πίστεψαν και έδωσαν τη ζωή τους για το Χριστό, δώδεκα κόμιτες και Τριβούνοι, τρεις γυναίκες, η Μαρκιανή, η Παλλαδία και η Σωσάννη, δύο νήπια, ο Κυριάκος και ο Χριστιανός, και ακολούθησε ένα πλήθος μαρτύρων πού ο αριθμός τους φτάνει έντεκα χιλιάδες διακόσιοι οκτώ Μάρτυρες 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Παλλαδία, Παλαδία, Παλλάδα, Παλάδα
  • Μαρκιανή, Μαρκιάνα
  • Φωτεινή, Φώτω, Φώφη, Φωτούλα, Φαίη, Φωφώ *
  • Χριστιανός
  • Χριστιανή

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:08 και θα δύσει στις 20:35. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 28 λεπτά.

Σελήνη 8.3 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Ιχθυομετανάστευσης

Κάθε χρόνο στις 24 Μαΐου, με πρωτοβουλία οικολογικών οργανώσεων (WWF Ολλανδίας, The Nature Conservancy κ.ά.), διοργανώνεται η Παγκόσμια Ημέρα Ιχθυομετανάστευσης (World Fish Migration Day), με στόχο την ενημέρωση του κοινού για τα προβλήματα που δημιουργούνται στους πληθυσμούς των ψαριών, όταν αυτά εγκλωβίζονται από ανθρώπινες επεμβάσεις, όπως τα φράγματα και δεν μπορούν να μεταναστεύσουν για την αναπαραγωγή τους. Η ανεμπόδιστη μετανάστευση των ψαριών είναι κομβικής σημασίας για την ύπαρξη υγιών ιχθυοαποθεμάτων.

