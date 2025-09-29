Πώς η σωστή διαχείριση τροφίμων προστατεύει το περιβάλλον

Σήμερα είναι η Ημέρα Ενημέρωσης για την Απώλεια & τη Σπατάλη Τροφίμων

Οι τιμές φωτιά στα «ράφια», μεταξύ άλλων, σε γαλακτοκομικά και άλλα τρόφιμα / Βίντεο: Open
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Ενημέρωσης για την Απώλεια και τη Σπατάλη Τροφίμων, στις 29 Σεπτεμβρίου, και καλεί όλους τους καταναλωτές να συμβάλουν για ένα πιο βιώσιμο και δίκαιο σύστημα τροφίμων. Η ημέρα αυτή υπενθυμίζει τη σημασία της διαχείρισης των τροφίμων με υπεύθυνο τρόπο, ώστε να προστατεύσουμε το περιβάλλον, να υποστηρίξουμε την οικονομία και να διασφαλίσουμε την επισιτιστική ασφάλεια.

Με ποια κριτήρια αγοράζουν τρόφιμα οι Έλληνες

Πώς η σωστή διαχείριση τροφίμων προστατεύει το περιβάλλον

Σύμφωνα με τον Food and Agriculture Organization (FAO) των Ηνωμένων Εθνών, για την απώλεια και σπατάλη τροφίμων:

  • Εκτιμάται ότι το 13% των τροφίμων – το ισοδύναμο 1,25 δισεκατομμυρίων τόνων – χάνονται παγκοσμίως μετά τη συγκομιδή και πριν φτάσουν στα ράφια των λιανικών πωλήσεων το 2021.
  • Εκτιμάται ότι το 19% των τροφίμων – το ισοδύναμο 1,05 δισεκατομμυρίων τόνων – σπαταλήθηκε από νοικοκυριά, υπηρεσίες εστίασης και λιανικό εμπόριο το 2022
  • Τα νοικοκυριά ευθύνονται για το 60% της παγκόσμιας σπατάλης τροφίμων
  • Περίπου το 28,9% του παγκόσμιου πληθυσμού – 2,33 δισεκατομμύρια άνθρωποι – αντιμετώπιζαν μέτρια ή σοβαρή επισιτιστική ανασφάλεια το 2023
  • Ένας στους έντεκα ανθρώπους στον κόσμο βρέθηκε αντιμέτωπος με την πείνα το 2023
  • Η απώλεια και η σπατάλη τροφίμων παράγουν το 8 έως 10 τοις εκατό των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Σούπερ Μάρκετ: Ποια τρόφιμα είναι πιο ακριβά στην Ελλάδα σε σχέση με την ΕΕ

Το ζήτημα δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό και οικονομικό αλλά και κοινωνικό και ηθικό:

  • Το 2023, στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 8,5% των πολιτών δεν μπορούσε να αντέξει οικονομικά ένα γεύμα με κρέας, κοτόπουλο, ψάρι (ή ισοδύναμο χορτοφαγικό γεύμα) κάθε δεύτερη μέρα.
  • Στη χώρα μας, κατά το ίδιο έτος, το ποσοστό αυτό αγγίζει το 11,2%, με το 34,4% των φτωχών νοικοκυριών να δηλώνει ότι στερείται διατροφής που περιλαμβάνει κάθε δεύτερη ημέρα κοτόπουλο, κρέας, ψάρι ή λαχανικά ίσης θρεπτικής αξίας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των μη φτωχών νοικοκυριών να ανέρχεται σε 5,6%.

Τι μπορούμε να κάνουμε;

  • Ψωνίζουμε έξυπνα αγοράζοντας μόνο ό,τι χρειαζόμαστε.
  • Αποθηκεύουμε τα τρόφιμα που περισσεύουν και τα διατηρήσουμε στο ψυγείο ή τα καταψύχουμε για μελλοντική χρήση.
  • Εξοικειωνόμαστε με τις ετικέτες ημερομηνιών φαγητού. Η ημερομηνία «ανάλωση έως» αφορά την ασφάλεια των τροφίμων και η ημερομηνία «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από» μας ενημερώνει για την ποιότητα τροφίμων.
  • Δωρίζουμε τρόφιμα που δεν καταναλώνουμε σε τοπικές τράπεζες τροφίμων, οργανώσεις που βοηθούν άτομα σε ανάγκη ή τα μοιραζόμαστε με γείτονες, φίλους, συγγενείς και γνωστούς 

Η πρόσβαση στην τροφή αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να προάγουμε την κοινωνική συνοχή και την αλληλεγγύη ώστε όλοι οι άνθρωποι να έχουν πρόσβαση στην τροφή στην Ελλάδα, την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο.

Περισσότερες πληροφορίες και δράσεις εδώ: Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας

