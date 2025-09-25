Αγορές τροφίμων: Κόστος και ασφάλεια τα βασικά κριτήρια στην Ελλάδα

Το κόστος (67%) και η ασφάλεια των τροφίμων (61%) αποτελούν τους κύριους παράγοντες που καθορίζουν τις αγορές τροφίμων των καταναλωτών στην Ελλάδα. Στην υπόλοιπη Ευρώπη, οι σημαντικότεροι παράγοντες είναι το κόστος (60%) και η γεύση (51%).

Τα στοιχεία προέρχονται από το Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 2025 για την ασφάλεια των τροφίμων στην ΕΕ. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με 26.370 συνεντεύξεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, από 26 Μαρτίου έως 22 Απριλίου 2025. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) διεξάγει την έρευνα κάθε τρία χρόνια, αποτυπώνοντας τις καταναλωτικές επιλογές, το ενδιαφέρον και τις ανησυχίες των πολιτών για την ασφάλεια των τροφίμων, καθώς και το επίπεδο εμπιστοσύνης τους στις πηγές πληροφόρησης.

Κύρια ευρήματα για την ΕΕ

Το ποσοστό των Ευρωπαίων που γνωρίζουν το σύστημα ασφάλειας τροφίμων της ΕΕ αυξήθηκε κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες από το 2022. Αυξήθηκε επίσης η ευαισθητοποίηση γύρω από θέματα όπως τα πρόσθετα τροφίμων (71%) και τα φυτοφάρμακα (67%). Σημαντικές αυξήσεις καταγράφηκαν και στην ενημέρωση για τις ασθένειες των ζώων (65%), τα μικροπλαστικά (63%) και τις τροφικές δηλητηριάσεις (62%).

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής της EFSA, Nikolaus Kriz, δήλωσε ότι «τα νέα στοιχεία για την ευαισθητοποίηση των πολιτών είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά για την EFSA και τους εταίρους της σε όλη την Ευρώπη». Η Barbara Gallani, επικεφαλής επικοινωνίας και συνεργασιών στην EFSA, τόνισε ότι «είναι θετικό το γεγονός πως τόσοι πολλοί πολίτες εμπιστεύονται την ασφάλεια των τροφίμων τους».

Τα βασικά συμπεράσματα για την Ελλάδα

Το κόστος παραμένει ο σημαντικότερος παράγοντας για τις διατροφικές επιλογές των Ελλήνων (67%), ακολουθούμενο από την ασφάλεια (61%) και τη γεύση (57%).

Το 98% των Ελλήνων δηλώνει ότι ενδιαφέρεται για την ασφάλεια των τροφίμων, ποσοστό πολύ υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (72%).

Οι μεγαλύτερες ανησυχίες αφορούν τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων (62%), τα πρόσθετα τροφίμων και ποτών (54%), τις τροφικές δηλητηριάσεις (43%) και τα κατάλοιπα αντιβιοτικών ή ορμονών στο κρέας (42%).

Σχεδόν οι μισοί καταναλωτές (49%) ενδιαφέρονται εξίσου για την υγιεινή διατροφή και για τους κινδύνους που κρύβουν τα τρόφιμα.

Η τηλεόραση (62%) είναι η κύρια πηγή πληροφόρησης, ενώ σημαντικό ρόλο έχουν επίσης οι προσωπικές συζητήσεις (60%), το διαδίκτυο (53%) και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (50%).

Οι γιατροί (89%) και οι πανεπιστημιακοί ή επιστήμονες δημόσιων φορέων (87%) απολαμβάνουν την υψηλότερη εμπιστοσύνη ως πηγές πληροφόρησης.



