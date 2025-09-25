Αγορές τροφίμων: Κόστος και ασφάλεια τα βασικά κριτήρια στην Ελλάδα

Τι δείχνει το Ευρωβαρόμετρο για τις αγορές τροφίμων στην Ε.Ε.

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.09.25 , 19:54 PEUGEOT 3008: Η τεράστια επιτυχία του νέου μοντέλου με αποδείξεις
25.09.25 , 19:48 Τροχός της Τύχης: Ούτε 1'' δε χρειάστηκε για τη λύση του γρίφου
25.09.25 , 19:26 Ευγενία Μανωλίδου: Chic στο πλευρό του συζύγου της, Άδωνη Γεωργιάδη
25.09.25 , 19:21 Continental: Δίπλα στον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
25.09.25 , 19:13 Τραμπ σε Ερντογάν: Θα άρω τις κυρώσεις για F-35 αν πάει καλά η συζήτηση
25.09.25 , 18:57 Σεισμοί Σαντορίνη: Τι συνέβη πραγματικά με τις 28.000 δονήσεις στο νησί
25.09.25 , 18:54 Αγορές τροφίμων: Κόστος και ασφάλεια τα βασικά κριτήρια στην Ελλάδα
25.09.25 , 18:43 Ευγενία Σαμαρά: Με στιλάτο φθινοπωρινό look σε κινηματογραφική πρεμιέρα
25.09.25 , 18:42 Τσαγκρινού - DJ Stephan: Βάφτισαν τον γιο τους - Ο εντυπωσιακός στολισμός
25.09.25 , 18:30 Ένα εντυπωσιακό τσαγιερό δημοπρατήθηκε στο Cash or Trash
25.09.25 , 18:00 Cash or Trash: Ο Παγώνης έδωσε σκληρή μάχη για τις πολυθρόνες Cassina
25.09.25 , 17:56 Σαμπαντζί: Ο Τούρκος επιχειρηματίας δώρισε 115.000€ στο νοσοκομείο Λέρου
25.09.25 , 17:40 Δημοσκόπηση του Star και της GPO στο Κεντρικό Δελτίο με τη Μάρα Ζαχαρέα
25.09.25 , 17:37 «Σέρρες»: Οι πρωταγωνιστές της σειράς γιόρτασαν την πρεμιέρα του Β' κύκλου
25.09.25 , 17:32 Clean eating: Είναι τελικά σωστή μία διατροφή χωρίς ζάχαρη και γλουτένη;
Ηγουμενίτσα: «Ο 11χρονος σκοτώθηκε έξω από το μαγαζί των γονιών του»
Blue Star Chios: «Αντέχω, μπορώ» - Βίντεο από τη στιγμή του δυστυχήματος
Χρυσές λίρες: Πού πωλούνται στην Ελλάδα - Δείτε πώς μπορείτε να αγοράσετε
Καιρός: Έρχεται «φθινόπωρο διαρκείας» - Φόβοι για πλημμυρικά φαινόμενα
«Ο Νίκος Σεργιανόπουλος πέθανε στα 16 του, απλώς τον θάψαμε 40 χρόνια μετά»
Γιώργος Λιάγκας: Η on air εξομολόγηση για την εγκατάλειψη απ' τη μητέρα του
Ιωάννα Τούνη: «Χρειαζόταν δύο γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άνδρας»
Στα «ύψη» η χρυσή λίρα: Ξεπέρασε τα 850 ευρώ και αξίζει όσο ένας μισθός
Πωλείται το ξενοδοχείο του Γιάννη Πουλόπουλου: Τιμή που κόβει την ανάσα
Ετεοκλής: «Κοιμάμαι στον καναπέ, μία φορά την εβδομάδα πάω στο κρεβάτι»
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
σούπερ μάρκετ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το κόστος (67%) και η ασφάλεια των τροφίμων (61%) αποτελούν τους κύριους παράγοντες που καθορίζουν τις αγορές τροφίμων των καταναλωτών στην Ελλάδα. Στην υπόλοιπη Ευρώπη, οι σημαντικότεροι παράγοντες είναι το κόστος (60%) και η γεύση (51%).

Τα στοιχεία προέρχονται από το Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 2025 για την ασφάλεια των τροφίμων στην ΕΕ. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με 26.370 συνεντεύξεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, από 26 Μαρτίου έως 22 Απριλίου 2025. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) διεξάγει την έρευνα κάθε τρία χρόνια, αποτυπώνοντας τις καταναλωτικές επιλογές, το ενδιαφέρον και τις ανησυχίες των πολιτών για την ασφάλεια των τροφίμων, καθώς και το επίπεδο εμπιστοσύνης τους στις πηγές πληροφόρησης.

Σούπερ Μάρκετ: Ποια τρόφιμα είναι πιο ακριβά στην Ελλάδα σε σχέση με την ΕΕ

Κύρια ευρήματα για την ΕΕ

Το ποσοστό των Ευρωπαίων που γνωρίζουν το σύστημα ασφάλειας τροφίμων της ΕΕ αυξήθηκε κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες από το 2022. Αυξήθηκε επίσης η ευαισθητοποίηση γύρω από θέματα όπως τα πρόσθετα τροφίμων (71%) και τα φυτοφάρμακα (67%). Σημαντικές αυξήσεις καταγράφηκαν και στην ενημέρωση για τις ασθένειες των ζώων (65%), τα μικροπλαστικά (63%) και τις τροφικές δηλητηριάσεις (62%).

Ευρωβαρόμετρο: Επιπτώσεις από την ενοικίαση Airbnb στις τοπικές κοινωνίες

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής της EFSA, Nikolaus Kriz, δήλωσε ότι «τα νέα στοιχεία για την ευαισθητοποίηση των πολιτών είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά για την EFSA και τους εταίρους της σε όλη την Ευρώπη». Η Barbara Gallani, επικεφαλής επικοινωνίας και συνεργασιών στην EFSA, τόνισε ότι «είναι θετικό το γεγονός πως τόσοι πολλοί πολίτες εμπιστεύονται την ασφάλεια των τροφίμων τους».

Ετικέτες τροφίμων: Αντί να ενημερώνουν, παραπλανούν

Τα βασικά συμπεράσματα για την Ελλάδα

Το κόστος παραμένει ο σημαντικότερος παράγοντας για τις διατροφικές επιλογές των Ελλήνων (67%), ακολουθούμενο από την ασφάλεια (61%) και τη γεύση (57%).

Το 98% των Ελλήνων δηλώνει ότι ενδιαφέρεται για την ασφάλεια των τροφίμων, ποσοστό πολύ υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (72%).

Οι μεγαλύτερες ανησυχίες αφορούν τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων (62%), τα πρόσθετα τροφίμων και ποτών (54%), τις τροφικές δηλητηριάσεις (43%) και τα κατάλοιπα αντιβιοτικών ή ορμονών στο κρέας (42%).

Σχεδόν οι μισοί καταναλωτές (49%) ενδιαφέρονται εξίσου για την υγιεινή διατροφή και για τους κινδύνους που κρύβουν τα τρόφιμα.

Η τηλεόραση (62%) είναι η κύρια πηγή πληροφόρησης, ενώ σημαντικό ρόλο έχουν επίσης οι προσωπικές συζητήσεις (60%), το διαδίκτυο (53%) και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (50%).

Οι γιατροί (89%) και οι πανεπιστημιακοί ή επιστήμονες δημόσιων φορέων (87%) απολαμβάνουν την υψηλότερη εμπιστοσύνη ως πηγές πληροφόρησης.

   
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΦΙΜΑ
 |
ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 |
ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top