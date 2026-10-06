Κορυφώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία

Και στα Πανεπιστήμια εξαπλώνεται η διαμαρτυρία

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δεκάδες χιλιάδες μαθητές λυκείου διαδηλώνουν σε όλη τη Γαλλία για περισσότερα χρήματα στην παιδεία.
  • Το κίνημα επεκτείνεται και στα Πανεπιστήμια, με φόβο για νέα επεισόδια.
  • Η γαλλική κυβέρνηση ελπίζει σε αύξηση κονδυλίων για την παιδεία λόγω επικείμενης ψηφοφορίας προϋπολογισμού.
  • Βίαια επεισόδια έχουν προκαλέσει τραυματισμούς σε μαθητές και αστυνομικούς.
  • Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν από υποβαθμισμένα προάστια και εξαπλώθηκαν σε όλη τη χώρα.

Δεκάδες χιλιάδες μαθητές λυκείου διαδηλώνουν ξανά σήμερα σε όλη τη Γαλλία. Είναι ο τρίτος γύρος των διαμαρτυριών καθώς οι μαθητές απαιτούν απαιτώντας περισσότερα χρήματα για την παιδεία. Το κίνημα μάλιστα εξαπλώνεται και στα Πανεπιστήμια της χώρας. 

Χάος στη Γαλλία με τις διαδηλώσεις μαθητών: Βία και 5.000 συλλήψεις

Ο φόβος για νέα εκτεταμένα επεισόδια έχει κινητοποιήσει τη γαλλική κυβέρνηση.

«Ο προϋπολογισμός της Γαλλίας θα τεθεί σύντομα σε ψηφοφορία, οπότε ελπίζουμε να υπάρξει αυξημένο κονδύλι για την παιδεία. Επίσης, ενόψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους, ελπίζουμε σε κάποια αλλαγή, μετά από 10 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από τον Μακρόν» δηλώνει η μαθήτρια Μόνα Φαλλακάρα.  

Γαλλία: Τι συμβαίνει με τις μαθητικές διαδηλώσεις και γιατί κλιμακώνονται

Στο Παρίσι γονείς γίνονται ασπίδα για τα παιδιά τους μπροστά από αστυνομικούς. Δεκάδες αστυνομικοί και μαθητές έχουν τραυματιστεί στα βίαια επεισόδια των τελευταίων ημερών. Μαθητές Λυκείου στέκονται μπροστά στα οδοφράγματα που έχουν φτιάξει από κάδους απορριμμάτων μπροστά από τα σχολεία τους.

Επεισόδια των μαθητών με την αστυνομία στη Γαλλία

Επεισόδια των μαθητών με την αστυνομία στη Γαλλία   

«Νιώθουμε ότι μας περιφρονούν, διότι όταν η απάντηση είναι η βία, αυτό σημαίνει –κατά κάποιον τρόπο– ότι η δημοκρατία δεν λειτουργεί πλέον. Αλλά κυρίως αισθανόμαστε ότι υπάρχει τεράστιο χάσμα ανάμεσα στις ελίτ και εμάς» υποστήριξε ο μαθητής Ούγκο Βέτζελ. 

Γαλλία: Διευθυντής σχολείου περιχύθηκε με βενζίνη - πυρκαγιές σε 2 σχολεία  

Οι διαδηλώσεις έχουν ξεκινήσει εδώ και δύο εβδομάδες από τα υποβαθμισμένα προάστια του Παρισιού προτού εξαπλωθούν σε όλη τη χώρα. Από την Λιλ στη βόρεια Γαλλία μέχρι τη Μασσαλία στη νότια και από το Στρασβούργο στην ανατολική Γαλλία  μέχρι την Νάντ στα δυτικά. 

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