Kερατέα: «Έβαλα τις φωτιές επειδή με νευρίασαν τα παιδιά μου»

Στον ανακριτή θα απολογηθεί την Παρασκευή η γυναίκα που συνελήφθη για τις δύο πυρκαγιές στην Κερατέα, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι… «θόλωσε» επειδή τη νευρίασαν τα παιδιά της.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε για το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star η Κατερίνα Μαστραντωνάκη έχει καταγραφεί η γυναίκα να περπατά προς το οικόπεδο. Στα χέρια της κρατούσε μια χαρτοπετσέτα, στην οποία είχε βάλει φωτιά και την πέταξε στην άκρη του δρόμου. Τα ξερά χόρτα άρπαξαν αμέσως κι εκείνη απομακρύνθηκε.

Ο οδηγός ενός διερχόμενου αυτοκινήτου είδε τις φλόγες, σταμάτησε αμέσως και τις έσβησε. Μόλις 10 λεπτά αργότερα, η 43χρονη έβαλε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μια δεύτερη φωτιά λίγο πιο κάτω, την οποία ευτυχώς περιόρισαν εγκαίρως οι δυνάμεις κατάσβεσης.

Μόλις, όμως, οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Εγκλημάτων Εμπρησμού τη συνέλαβαν και της έδειξαν το βίντεο, λύγισε και ομολόγησε, προβάλλοντας τον απίστευτο ισχυρισμό:

«Όλα έγιναν όταν με νευρίασαν τα παιδιά μου. Όλη μέρα φωνάζουν, είχα θολώσει», φέρεται να είπε.

Στην κατηγορούμενη ασκήθηκε δίωξη για εμπρησμό από πρόθεση.

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