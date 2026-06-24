Έφτασε η σειρά του Πάνου να μαγειρέψει για τους οκτώ προηγούμενους MasterChefs. Στο πλευρό του θα βρίσκονται ο Γιώργος Δημητριάδης και ο Φίλιπ Βάκος.

Η μέρα είναι ιδιαίτερη για τον Φίλιπ, καθώς γιορτάζει την επέτειο γάμου του με τη σύζυγό του. Το ευτυχές γεγονός, όμως, δεν τον εμπόδισε να έρθει ξανά στο MasterChef, αυτή τη φορά για να βοηθήσει τον φίλο του.

Στο sneak preview που εξασφάλισε η εκπομπή Breakfast@Star, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ρωτάει τον διαγωνιζόμενο: «Θες να στείλεις κάποιο μήνυμα στη σύζυγο;», με τον ίδιο να απαντά: «Επέτειος γάμου σήμερα. Εννιά χρόνια μαζί. Πιστεύω θα με συγχωρήσει ό,τι και να γίνει».

Αμέσως μετά, ο Σωτήρης Κοντιζάς σχολίασε με χιούμορ: «Δε λες πάλι καλά που το θυμήθηκες και την πήρες και τηλέφωνο;». «Την πήρα το πρωί, εντάξει», αποκρίθηκε ο 42χρονος σεφ.

Ο ίδιος νιώθει τιμή που ο Πάνος τον επέλεξε να μαγειρέψει μαζί του, αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίζει τη μεγάλη ευθύνη που φέρει: «Δε θέλω κάτι να πάει στραβά και να είμαι εγώ υπεύθυνος για το να μην κερδίσει ο Πάνος», δήλωσε, με τον Γιώργο να προσθέτει: «Φαντάζεσαι;» και τον Φίλιπ να μη θέλει να το σκέφτεται.

Στη συνέχεια του αποκλειστικού αποσπάσματος βλέπουμε να συμβαίνει ένα μικρό ατύχημα που λαχτάρησε τους sous chef.

«Δεν μπορείς να φανταστείς τι τρομάρα πήρα όταν το είδα», εξομολογήθηκε ο Γιώργος. «Άσπρισα στα μούτρα», συμπλήρωσε ο Φίλιπ.

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