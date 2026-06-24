MasterChef: Το απρόοπτο στην κουζίνα και η επέτειος γάμου του Φίλιπ

«Πιστεύω θα με συγχωρήσει ό,τι και να γίνει» - Δείτε sneak preview

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πάνος μαγειρεύει για τους προηγούμενους MasterChefs με τη βοήθεια του Γιώργου και του Φίλιπ.
  • Ο Φίλιπ γιορτάζει την επέτειο γάμου του, 9 χρόνια μαζί με τη σύζυγό του.
  • Ο Φίλιπ αισθάνεται τιμή και ευθύνη να βοηθήσει τον Πάνο στη μαγειρική του προσπάθεια.
  • Στο sneak preview, ο Φίλιπ αναφέρει ότι επικοινώνησε με τη σύζυγό του το πρωί.
  • Συμβαίνει ένα μικρό ατύχημα στην κουζίνα που τρομάζει τους sous chef.

Έφτασε η σειρά του Πάνου να μαγειρέψει για τους οκτώ προηγούμενους MasterChefs. Στο πλευρό του θα βρίσκονται ο Γιώργος Δημητριάδης και ο Φίλιπ Βάκος.

MasterChef: Η σειρά του Πάνου στον μεγάλο τελικό!

Η μέρα είναι ιδιαίτερη για τον Φίλιπ, καθώς γιορτάζει την επέτειο γάμου του με τη σύζυγό του. Το ευτυχές γεγονός, όμως, δεν τον εμπόδισε να έρθει ξανά στο MasterChef, αυτή τη φορά για να βοηθήσει τον φίλο του.

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Στο sneak preview που εξασφάλισε η εκπομπή Breakfast@Star, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ρωτάει τον διαγωνιζόμενο: «Θες να στείλεις κάποιο μήνυμα στη σύζυγο;», με τον ίδιο να απαντά: «Επέτειος γάμου σήμερα. Εννιά χρόνια μαζί. Πιστεύω θα με συγχωρήσει ό,τι και να γίνει».

Αμέσως μετά, ο Σωτήρης Κοντιζάς σχολίασε με χιούμορ: «Δε λες πάλι καλά που το θυμήθηκες και την πήρες και τηλέφωνο;». «Την πήρα το πρωί, εντάξει», αποκρίθηκε ο 42χρονος σεφ. 

Ο ίδιος νιώθει τιμή που ο Πάνος τον επέλεξε να μαγειρέψει μαζί του, αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίζει τη μεγάλη ευθύνη που φέρει: «Δε θέλω κάτι να πάει στραβά και να είμαι εγώ υπεύθυνος για το να μην κερδίσει ο Πάνος», δήλωσε, με τον Γιώργο να προσθέτει: «Φαντάζεσαι;» και τον Φίλιπ να μη θέλει να το σκέφτεται.

Στη συνέχεια του αποκλειστικού αποσπάσματος βλέπουμε να συμβαίνει ένα μικρό ατύχημα που λαχτάρησε τους sous chef.

MasterChef: Το απρόοπτο στην κουζίνα και η επέτειος γάμου του Φίλιπ

«Δεν μπορείς να φανταστείς τι τρομάρα πήρα όταν το είδα», εξομολογήθηκε ο Γιώργος. «Άσπρισα στα μούτρα», συμπλήρωσε ο Φίλιπ.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef 2026

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

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