Νέο παγκόσμιο ρεκόρ για τον CUPRA Ambassador Σπύρο Χρυσικόπουλο

Αντιμετώπισε δύσκολες συνθήκες με έντονη βροχόπτωση

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Νέο παγκόσμιο ρεκόρ για τον CUPRA Ambassador Σπύρο Χρυσικόπουλο
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Ο CUPRA Ambassador Σπύρος Χρυσικόπουλος πέτυχε ένα ακόμη παγκόσμιο ρεκόρ, ολοκληρώνοντας τη μεγαλύτερη τριαθλητική απόσταση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ. Διέσχισε ολόκληρη την ηπειρωτική Ελλάδα από τη Θεσσαλονίκη έως το Ακρωτήριο Ταίναρο, καλύπτοντας συνολικά 750 χιλιόμετρα σε 103 ώρες και 17 λεπτά.

Νέο παγκόσμιο ρεκόρ για τον CUPRA Ambassador Σπύρο Χρυσικόπουλο
Το εγχείρημα, που αποτελούσε προσωπικό του όραμα τα τελευταία εννέα χρόνια, περιλάμβανε 50 χλμ. κολύμβησης από τη Θεσσαλονίκη έως την Ολυμπιακή Ακτή Κατερίνης, 500 χλμ. ποδηλασίας μέχρι το Ναύπλιο και τέλος 200 χλμ. τρεξίματος έως τον φάρο στο Ακρωτήριο Ταίναρο.
Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας, ο Σπύρος αντιμετώπισε δύσκολες συνθήκες με έντονη βροχόπτωση στο κολυμβητικό σκέλος, ακραίες θερμοκρασίες τόσο στο ποδήλατο όσο και στο τρέξιμο, καθώς και επεισόδιο ηλίασης μετά την ανάβαση του Μπράλου. Ωστόσο, μέσα στις δυσκολίες έζησε και πολλές μοναδικές στιγμές, όπως όταν ένα μεγάλο κοπάδι δελφινιών τον συνόδευσε για αρκετή ώρα κατά τη διάρκεια της κολύμβησης, προσφέροντάς του μία από τις πιο ξεχωριστές εμπειρίες του ταξιδιού.

Νέο παγκόσμιο ρεκόρ για τον CUPRA Ambassador Σπύρο Χρυσικόπουλο
Με τη διαρκή υποστήριξη της ομάδας του και παρά τη σωματική καταπόνηση, την έλλειψη ύπνου και τις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, ο Σπύρος ολοκλήρωσε με επιτυχία ένα ακόμα  υπεράνθρωπο εγχείρημα, καταγράφοντας μία παγκόσμια επίδοση και αποδεικνύοντας τη δύναμη της επιμονής, της προετοιμασίας και της ψυχικής αντοχής.

Ο Σπύρος Χρυσικόπουλος διαθέτει ήδη δύο Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες και σημαντικές διακρίσεις σε αγώνες και αποστολές υπεραποστάσεων. Μεταξύ άλλων, έχει τερματίσει στον τελικό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Cross Triathlon XTERRA στη Χαβάη, έχει ολοκληρώσει τον αγώνα επιβίωσης Rovaniemi150 και έχει ποδηλατήσει τη διαδρομή Όλυμπος - Αθήνα (400 χλμ). Με το νέο αυτό παγκόσμιο ρεκόρ, ο Σπύρος Χρυσικόπουλος συνεχίζει να διευρύνει τα όρια της ανθρώπινης αντοχής, παραμένοντας πιστός στη φιλοσοφία που τον χαρακτηρίζει: να μετατρέπει τα πιο φιλόδοξα οράματα σε πραγματικότητα.

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