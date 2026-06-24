Στην περιοχή του Ελληνικού, βρέθηκε το απόγευμα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να επιθεωρήσει την ολοκλήρωση της εντυπωσιακής υπερειδικής διαδρομής του φετινού Ράλλυ Ακρόπολις 2026. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες πριν δοθεί η επίσημη εκκίνηση του ιστορικού αγώνα, ο οποίος επιστρέφει για έκτη συνεχόμενη χρονιά στο καλεντάρι του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC).

O πρωθυπουργός αρχικά κάθισε στο τιμόνι ενός GR Yaris 2026 Aero Performance, έχοντας δίπλα του ως συνοδηγό τον έμπειρο εργοστασιακό οδηγό του WRC, Mads Οstberg.

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πέρασε στη θέση του συνοδηγού σε ένα υδρογονοκίνητο Toyota GR Yaris.

Το συγκεκριμένο όχημα αποτελεί την τεχνολογική αιχμή της φετινής διοργάνωσης, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τα μηνύματα της βιώσιμης κινητικότητας και της πράσινης μετάβασης στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Μητσοτάκης: Τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για τους δρόμους

Στις δηλώσεις του ο πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στην οδική ασφάλεια. «Τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για τον δρόμο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Με αφορμή τα στοιχεία του ευρωπαϊκού δείκτη που κατέγραψαν μείωση 22% στους θανάτους από τροχαία στην Ελλάδα το 2025 ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η τάση αυτή συνεχίζεται και μέσα στο 2026.

Υπογράμμισε τη σημασία των αυστηρών ελέγχων αλκοτέστ, ενώ εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στη νέα γενιά, η οποία υιοθετεί μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα υπευθυνότητας, ξεκαθαρίζοντας ότι οι εικόνες του Ράλλι Ακρόπολις προσφέρουν θέαμα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μεταφέρονται στους δημόσιους δρόμους.