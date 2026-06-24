Ο ισχυρός επιχειρηματίας Βαγγέλης Μαρινάκης προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για συκοφαντική επίθεση που δέχθηκε το 2018 και δικαιώθηκε.
Με μία απόφαση σταθμό το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε την Eλληνική Δημοκρατία για παράνομες πρακτικές της τότε κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα και των τότε υπουργών Πάνου Καμμένου και Σταύρου Κοντονή, εκτιμώντας ότι ο κύριος Μαρινάκης το 2018, υπέστη οργανωμένη εκστρατεία δολοφονίας χαρακτήρα, ενώ παραβιάστηκε το τεκμήριο αθωότητας.
Αναγνωρίζεται σκοπός να επηρεαστεί εναντίον του κυρίου Μαρινάκη η Δικαιοσύνη και να περιοριστεί η ανεξαρτησία των μέσων που ο ίδιος κατέχει.
Η απόφαση καταδίκασε τις ψευδείς συκοφαντικές κατηγορίες περί NOOR1 κ.λπ., για τις οποίες ο κύριος Μαρινάκης έχει αμετάκλητα αθωωθεί.
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