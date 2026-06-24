Β. Μαρινάκης: Δικαίωση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Η απόφαση σταθμός

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.06.26 , 23:59 MasterChef 2026: Καλεσμένοι & κριτές βαθμολόγησαν την προσπάθεια του Πάνου
24.06.26 , 23:45 MasterChef 2026: Η πρόταση του Λευτέρη στον Πάνο - Συγκινήθηκε η Μαργαρίτα!
24.06.26 , 23:15 Μελέτης Ηλίας για σύζυγο: «Έτσι θα την αφήσω να βλέπει όποιον θέλει;»
24.06.26 , 23:01 GNTM: «Καλέ τι κάνετε εδώ; Ξεκινάνε οι οντισιόν... ελάτε δίπλα!»
24.06.26 , 22:44 Νάντια Μπουλέ: Με την 4,5 ετών κορούλα της Σεμέλη για διακοπές στη Νάξο
24.06.26 , 22:40 Γκέιτς: «Ο Έπσταϊν σκόπευε να με εκβιάσει για τις εξωσυζυγικές σχέσεις μου»
24.06.26 , 22:40 MasterChef: Το Αστείο Του Σταύρου Βαρθαλίτη Που Κανείς Δε Γέλασε
24.06.26 , 22:35 Β. Μαρινάκης: Δικαίωση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
24.06.26 , 22:11 Μητσοτάκης: Στο τιμόνι αγωνιστικού στην υπερειδική του Ράλλυ Ακρόπολις
24.06.26 , 22:03 Θρίλερ με την εξαφάνιση 12χρονης στα Εξάρχεια - Εντοπίστηκε στην Πάτρα!
24.06.26 , 22:00 MasterChef: Το ατύχημα του Φίλιπ με τον αποχυμωτή
24.06.26 , 21:44 Το Ιράν απειλεί να κλείσει ξανά τα Στενά του Ορμούζ!
24.06.26 , 21:20 MasterChef: Η μεγάλη ημέρα του Πάνου για τον τελικό αρχίζει!
24.06.26 , 21:17 Νέο παγκόσμιο ρεκόρ για τον CUPRA Ambassador Σπύρο Χρυσικόπουλο
24.06.26 , 21:15 Κατάρ: Μαύρο χρήμα και ατέλειωτο λόμπινγκ για τις βίζες
Βικτώρια Δέλλα: Φεύγει για σπουδές Ιατρικής μετά την απώλεια της μαμάς της
Θοδωρής Αθερίδης για χωρισμό: «Δεν είχα μάθει ποτέ μόνος - Είναι τέλειο!»
Άση Μπήλιου: Τι αλλάζει για όλα τα ζώδια μέχρι τον Αύγουστο
Κωνσταντίνος Μαργαρίτης: «Δεν έχω τις πλάτες του πατέρα μου»
Κατρίνα Τσάνταλη για Ανδρέα Βούλγαρη: «Κάναμε τρεις ώρες χειρουργείο»
«Η Ρούλα Κορομηλά επιστρέφει στον ΑΝΤ1»: Οι πληροφορίες της Τζ. Συρίχα
Κορμάρα η Μαρία Αντωνά: Οι πόζες με μαγιό που «κόβουν» την ανάσα
Πότε πληρώνονται έκτακτο επίδομα παιδιού και επιδόματα ΟΠΕΚΑ
MasterChef 2026: Η πρόταση του Λευτέρη στον Πάνο - Συγκινήθηκε η Μαργαρίτα!
MasterChef 2026: Οι μεγάλοι νικητές του διαγωνισμού σε ρόλο τέταρτου κριτή!
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Βαγγέλης Μαρινάκης δικαιώθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για συκοφαντική επίθεση το 2018.
  • Η απόφαση καταδίκασε την Ελληνική Δημοκρατία για παράνομες πρακτικές της κυβέρνησης Τσίπρα.
  • Διαπιστώθηκε οργανωμένη εκστρατεία δολοφονίας χαρακτήρα κατά του Μαρινάκη, παραβιάζοντας το τεκμήριο αθωότητας.
  • Καταδικάστηκαν οι ψευδείς κατηγορίες σχετικές με την υπόθεση NOOR1, από τις οποίες ο Μαρινάκης έχει αθωωθεί.

Ο ισχυρός επιχειρηματίας Βαγγέλης Μαρινάκης προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για συκοφαντική επίθεση που δέχθηκε το 2018 και δικαιώθηκε.

Με μία απόφαση σταθμό το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε την Eλληνική Δημοκρατία  για παράνομες πρακτικές της τότε κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα και των τότε υπουργών Πάνου Καμμένου και Σταύρου Κοντονή, εκτιμώντας ότι ο κύριος Μαρινάκης το 2018, υπέστη οργανωμένη εκστρατεία δολοφονίας χαρακτήρα, ενώ παραβιάστηκε το τεκμήριο αθωότητας.

Αναγνωρίζεται σκοπός να επηρεαστεί εναντίον του κυρίου Μαρινάκη η Δικαιοσύνη και να περιοριστεί η ανεξαρτησία των μέσων που ο ίδιος κατέχει.

Η απόφαση καταδίκασε τις ψευδείς συκοφαντικές κατηγορίες περί NOOR1 κ.λπ., για τις οποίες ο κύριος Μαρινάκης έχει αμετάκλητα αθωωθεί.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top