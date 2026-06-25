Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 25 Ιουνίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

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Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com

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Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Πέμπτη 25 Ιουνίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Οσίας Λιβύης, Αγίου Έρωτος και Οσίας Ευφροσύνης Φεβρωνίας δουκίσης των Ρώσων.

Η Φεβρωνία ήταν περιζήτητη νύμφη για την ομορφιά της, αλλά σε ηλικία 17 ετών επέλεξε το δρόμο της άσκησης και της εγκράτειας στο μοναστήρι όπου ηγουμένη ήταν η θεία της Βρυένη. Γρήγορα και παρά το νεαρό της ηλικίας της, προσαρμόσθηκε στους δύσκολους κανόνες της μοναχικής ζωής, βρίσκοντας παράλληλα και χρόνο για να μελετά και εμβαθύνει στις Θείες Γραφές. Έγινε δε υπόδειγμα ανάμεσα στις άλλες μοναχές για τη σύνεση, το ζήλο της, την προθυμία της και το ταπεινό της φρόνημα.

Αγία Φεβρωνία

Αγία Φεβρωνία

Κάποια ημέρα, ένα στρατιωτικό σώμα, το οποίο καταδίωκε χριστιανούς με επικεφαλής το Σεληνό, έφθασε και στο μοναστήρι της Φεβρωνίας. Οι άλλες μοναχές κατόρθωσαν να διαφύγουν, η Φεβρωνία όμως, η οποία ήταν άρρωστη, δεν κατόρθωσε να μετακινηθεί. Κοντά της παρέμειναν η ηγουμένη Βρυένη και η αδελφή Θωμαΐς, οι οποίες βρήκαν μαρτυρικό θάνατο.


Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Λίβιος, Λίβας
  • Λιβύη
  • Έρως, Έρωτας
  • Φεβρωνία, Φευρωνία, Φεύρω, Φέβρω, Φέβρα, Φεύρα, Φεβρούλα, Φευρούλα, Φευρωνίτσα, Φεβρωνίτσα

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:03 και θα δύσει στις 20:51. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 48 λεπτά.

Σελήνη 10.6 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Λεύκης

Η 25η Ιουνίου έχει οριστεί ως η Παγκόσμια Ημέρα Λεύκης (World Vitiligo Day) με πρωτοβουλία διεθνών οργανώσεων πασχόντων από τη νόσο, όπως «Οι Φίλοι της Λεύκης» («Vitiligo Friends») και το «Ίδρυμα υποστήριξης και ενημέρωσης για τη Λεύκη» («Vitiligo Support and Awareness Foundation»), με σκοπό την καταπολέμηση των παρανοήσεων σχετικά με τη λεύκη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Η 25ης Ιουνίου επελέγη ως Παγκόσμια Ημέρα Λεύκης για να τιμήσει την επέτειο του θανάτου του Μάικλ Τζάκσον, ο οποίος διαγνώστηκε με λεύκη το 1986.

Η λεύκη είναι μία επίκτητη δερματοπάθεια που εκδηλώνεται με την εμφάνιση λευκών κηλίδων στο δέρμα. Πέρα από την αλλαγή στο χρώμα, το δέρμα παραμένει φυσιολογικό στη σύσταση και την υφή του. Προσβάλλει εξίσου και τα δύο φύλα και η συχνότητά της υπολογίζεται στο 1-2% του γενικού πληθυσμού.

Συνήθως εμφανίζεται σε άτομα από 5 έως 30 ετών, αλλά μπορεί να εμφανιστεί και σε μεγαλύτερα ή νεότερα άτομα. Δεν είναι μεταδοτική νόσος. Η λεύκη εμφανίζει κληρονομικό υπόβαθρο σε κάποιο βαθμό, καθώς το 20-30% των ασθενών αναφέρουν προσβολή από τη νόσο και άλλου μέλους της οικογένειάς τους.

Η λεύκη είναι μια χρόνια νόσος. Δεν απειλεί τη σωματική υγεία του ασθενή, αλλά συχνά προκαλεί ψυχολογικά προβλήματα και υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των ατόμων που πάσχουν από αυτή. Θεραπευτική αγωγή που να οδηγεί σε ίαση της νόσου σε όλους τους ασθενείς δεν υπάρχει.

Σε πολλές αφρικανικές χώρες οι ασθενείς με λεύκη αντιμετωπίζουν κοινωνικό στιγματισμό και διακρίσεις και χαρακτηρίζονται «παιδιά του διαβόλου».

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