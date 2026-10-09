Λ. Μεσογείων: Επικίνδυνες προσπεράσεις από οδηγό λεωφορείου

Σε πίστα αγώνων μετέτρεψε τη Λεωφόρο Μεσογείων οδηγός αστικού λεωφορείου, ο οποίος αγνοώντας όλους τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας έκανε επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ φέρεται να παραβίασε και φωτεινούς σηματοδότες.

Ο 65χρονος οδηγός του αστικού λεωφορείου άλλαζε διαδοχικά λωρίδες κυκλοφορίας, κάνοντας επικίνδυνες προσπεράσεις. Το ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star είναι του Δημήτρη Σταθουλόπουλου.

Ο οδηγός του λεωφορείου παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και έβαλε σε κίνδυνο οδηγούς

Ο οδηγός του λεωφορείου που ήταν στην άνοδο της Λεωφόρου Μεσογείων φαίνεται -σύμφωνα με καταγγελίες- να παραβίασε και δύο φορές ερυθρό σηματοδότη.

Κινούνταν με ταχύτητα περίπου 80 χιλιομέτρων, σύμφωνα με τις αρχές, ενώ κατά τη διάρκεια των επικίνδυνων ελιγμών, οδηγοί δύο αυτοκινήτων φέρεται να απέφυγαν την τελευταία στιγμή τη σύγκρουση.

Η δημοσιοποίηση του βίντεο κινητοποίησε την ειδική ομάδα ανάλυσης πληροφοριών και κοινωνικών δικτύων της ΟΕΠΤΑ. Οι αστυνομικοί της τροχαίας ταυτοποίησαν τον 65χρονο οδηγό και τον συνέλαβαν μετά το τέλος της βάρδιάς του.

Σε βάρος του 65χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα, ενώ άμεση ήταν η αντίδραση του ΟΑΣΑ.

«Ο ΟΑΣΑ συνεργάστηκε με τις αρχές για τον εντοπισμό του οδηγού, ο οποίος δεν θα ξαναεργαστεί στις αστικές συγκοινωνίες», αναφέρουν πηγές.