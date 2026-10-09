Λ. Μεσογείων: Επικίνδυνες προσπεράσεις από οδηγό λεωφορείου

Ο 65χρονος συνελήφθη και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (9/10/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οδηγός λεωφορείου στη Λεωφόρο Μεσογείων πραγματοποίησε επικίνδυνες προσπεράσεις και παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες.
  • Ο 65χρονος οδηγός κινούνταν με ταχύτητα περίπου 80 χλμ/ώρα, θέτοντας σε κίνδυνο άλλους οδηγούς.
  • Δύο αυτοκίνητα απέφυγαν σύγκρουση την τελευταία στιγμή κατά τη διάρκεια των ελιγμών του οδηγού.
  • Η αστυνομία ταυτοποίησε και συνέλαβε τον οδηγό μετά το τέλος της βάρδιάς του.
  • Ο ΟΑΣΑ ανακοίνωσε ότι ο οδηγός δεν θα ξαναεργαστεί στις αστικές συγκοινωνίες.

Σε πίστα αγώνων μετέτρεψε τη Λεωφόρο Μεσογείων οδηγός αστικού λεωφορείου, ο οποίος αγνοώντας όλους τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας έκανε επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ φέρεται να παραβίασε και φωτεινούς σηματοδότες. 

Ο 65χρονος οδηγός του αστικού λεωφορείου άλλαζε διαδοχικά λωρίδες κυκλοφορίας, κάνοντας επικίνδυνες προσπεράσεις. Το ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star είναι του Δημήτρη Σταθουλόπουλου. 

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Ο οδηγός του λεωφορείου παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και έβαλε σε κίνδυνο οδηγούς 

Ο οδηγός του λεωφορείου παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και έβαλε σε κίνδυνο οδηγούς 

Ο οδηγός του λεωφορείου που ήταν στην άνοδο της Λεωφόρου Μεσογείων φαίνεται -σύμφωνα με καταγγελίες- να παραβίασε και δύο φορές ερυθρό σηματοδότη. 

Κινούνταν με ταχύτητα περίπου 80 χιλιομέτρων, σύμφωνα με τις αρχές, ενώ κατά τη διάρκεια των επικίνδυνων ελιγμών, οδηγοί δύο αυτοκινήτων φέρεται να απέφυγαν την τελευταία στιγμή τη σύγκρουση.

Η δημοσιοποίηση του βίντεο κινητοποίησε την ειδική ομάδα ανάλυσης πληροφοριών και κοινωνικών δικτύων της ΟΕΠΤΑ. Οι αστυνομικοί της τροχαίας ταυτοποίησαν τον 65χρονο οδηγό και τον συνέλαβαν μετά το τέλος της βάρδιάς του.

Σε βάρος του 65χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα, ενώ άμεση ήταν η αντίδραση του ΟΑΣΑ.

«Ο ΟΑΣΑ συνεργάστηκε με τις αρχές για τον εντοπισμό του οδηγού, ο οποίος δεν θα ξαναεργαστεί στις αστικές συγκοινωνίες», αναφέρουν πηγές. 

 

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