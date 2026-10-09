Σάμος: Συνελήφθησαν 14χρονοι μαθητές επειδή έκαναν κατάληψη!

Στο αστυνομικό τμήμα πέρασαν τη νύχτα 14χρονoι μαθητές Γυμνασίου στη Σάμο μαζί με τους γονείς τους, μετά από κατάληψη που κράτησε περίπου 13 ώρες.

Όλα ξεκίνησαν όταν οι μαθητές αποφάσισαν να κάνουν κατάληψη στο σχολείο τους, θέλοντας να διαμαρτυρηθούν για προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Όπως ανέφερε γονέας μαθητή, στις αίθουσες μπαίνουν νερά όταν βρέχει, ενώ υπάρχουν και άλλα ζητήματα που αφορούν τις συνθήκες διδασκαλίας.

Σύμφωνα με τους γονείς, η κινητοποίηση ήταν ειρηνική και δεν προκλήθηκαν ζημιές στο σχολείο, ενώ τα παιδιά είχαν ενημερώσει από πριν τον καθηγητή τους για τη διαμαρτυρία.

Το βράδυ, οι γονείς δέχθηκαν τηλεφώνημα από την αστυνομία και τους ζητήθηκε να περάσουν από το τμήμα, χωρίς, όπως λένε, να γνωρίζουν τι ακριβώς είχε συμβεί.

«Απλά μας πήραν τηλέφωνο και μας είπαν “περάστε από την αστυνομία”. Λέω κάτι έγινε. Σαν νόμιμοι πολίτες και σαν καλοί γονείς πάμε να δούμε τι έχει να λύσει το θέμα», περιέγραψε γονέας στην εκπομπή Super Κατερίνα.

Όπως ανέφερε, όταν έφτασαν στο τμήμα ενημερώθηκαν ότι συλλαμβάνονται και ότι θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες του αυτοφώρου. Έτσι, γονείς και παιδιά παρέμειναν εκεί όλη τη νύχτα.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι γονείς, η κατάληψη είχε ήδη λήξει με πρωτοβουλία των διευθυντών των σχολείων και ο χώρος είχε παραδοθεί σε καλή κατάσταση, χωρίς να έχει προκληθεί κάποια φθορά.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Η υπόθεση έφτασε στη Βουλή, με βουλευτές της αντιπολίτευσης να καταθέτουν σχετική ερώτηση.

Η δίκη έχει προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο.