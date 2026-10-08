Νάξος: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε παράνομα ναυτιλιακό πετρέλαιο

Συνελήφθησαν 7 άτομα - Ανάμεσά τους τελωνειακός

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.10.26 , 22:06 Τάσος Χατζηβασιλείου για Ρούμπιο: Τι κερδίζει η Ελλάδα από την επίσκεψη
08.10.26 , 22:00 First Dates: Θα Ξαναβγούν Μικέλα & Αντώνης:
08.10.26 , 21:30 First Dates: Πέντε αρραβώνες κι ένας γάμος για τον Τάσο
08.10.26 , 21:29 BMW iX4: Τι πρέπει να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο
08.10.26 , 21:25 First Dates: «Είναι Red Flag» Είπε Η Μελίνα Για Τον Ηλία!
08.10.26 , 21:20 First Dates: Ο ενθουσιασμός του Ηλία για τη Μελίνα
08.10.26 , 21:16 Νάξος: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε παράνομα ναυτιλιακό πετρέλαιο
08.10.26 , 21:15 First Dates: Το κρύο ανέκδοτο της Μελίνας στον Τάσο
08.10.26 , 21:13 Η ομιλία του Ρούμπιο στην Πνύκα που «ταρακούνησε» τη Δύση
08.10.26 , 21:10 First Dates: Ο Αντώνης ξέχασε το όνομα της κοπέλας που βγήκε ραντεβού
08.10.26 , 21:05 First Dates: Η Ζενεβιέβ βρήκε ποιο εργαλείο ταιριάζει στον Τάσο
08.10.26 , 21:05 Δεληκούρα: Σε πρεμιέρα με τη μαμά της και τον 11χρονο γιο της
08.10.26 , 20:47 Ελευσίνα: Μαχαίρωσαν άνδρα έξω από το σπίτι του
08.10.26 , 20:38 Γκράβα: Μέσω τηλεκπαίδευσης τα μαθήματα για όσο μείνουν κλειστά τα σχολεία
08.10.26 , 20:37 Το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης που ενοχλεί την Τουρκία
Μαζωνάκης: Τι είναι οι βενζοδιαζεπίνες που βρέθηκαν στις τοξικολογικές
Επίδομα 200 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται για 12 μήνες
Μπήλιου: Το Κάρμα στον άξονα Λέοντα- Υδροχόου -Πώς θα επηρεάσει έως το 2028
Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου: Πώς επιλέγονται οι σημαιοφόροι στα σχολεία
Τα ατού του Renault Captur full hybrid E-Tech 160
Ελευσίνα: Μαχαίρωσαν άνδρα έξω από το σπίτι του
Συντάξεις Νοεμβρίου 2026: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής
Λιάγκας σε Τσιμιτσέλη για Ουγγαρέζο: «Δεν ήθελα να σας παγιδεύσω»
Νέο επίδομα ανεργίας: Τι αλλάζει μετά τους 12 μήνες
Μαρία Ηλιάκη: Το περιστατικό σε εστιατόριο - Απίστευτο σκηνικό
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (8/10/2026)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομης διακίνησης ναυτιλιακού πετρελαίου στη Νάξο από την Ελληνική αστυνομία.
  • Συνελήφθησαν 7 άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός τελωνειακού που δωροδοκούνταν για να αγνοεί την παράνομη δραστηριότητα.
  • Το κύκλωμα μετέφερε 3.650 λίτρα πετρελαίου από σκάφη με φορολογική απαλλαγή σε άλλα σκάφη χωρίς δικαίωμα.
  • Βρέθηκαν 4 αρχαία πήλινα αντικείμενα και πάνω από 100.000 ευρώ σε έρευνες στα σπίτια των συλληφθέντων.
  • Η παράνομη διαδικασία περιλάμβανε αποφυγή καταβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και ΦΠΑ.

Ένα ακόμα χτύπημα στην παράνομη διακίνηση ναυτιλιακού πετρελαίου κατάφεραν στη Νάξο οι «Αδιάφθοροι» της Ελληνικής αστυνομίας. Συνέλαβαν τα μέλη μιας σπείρας, αλλά και έναν τελωνειακό που κατηγορείται ότι έπαιρνε χρήματα για να κάνει τα «στραβά μάτια». Το ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star είναι του Παναγιώτη Μπούσιου.

Με μια σωλήνα από ένα σκάφος που κατέληγε σε άλλο πιάστηκαν επ' αυτοφώρω σε μαρίνα της Νάξου τα μέλη του κυκλώματος. Είχε προηγηθεί ανώνυμη καταγγελία και έτσι ξεκίνησε η διερεύνηση της υπόθεσης.

«Ράμπο» ΑΑΔΕ: Εντόπισαν 75.000 λίτρα αδήλωτο ναυτιλιακό πετρέλαιο!

Νάξος: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε παράνομα ναυτιλιακό πετρέλαιο

Όταν μετρήθηκε η ποσότητα, ήταν 3.650 λίτρα ναυτιλιακού καυσίμου. Κέρδιζαν μεταφέροντας πετρέλαιο από σκάφη που δικαιούνταν φορολογική απαλλαγή σε άλλα σκάφη για τα οποία δε συνέτρεχαν οι αντίστοιχες προϋποθέσεις. Επίσης, με τον τρόπο αυτό απέφευγαν την καταβολή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ με αποτέλεσμα να κερδίζουν ακόμα περισσότερα.

Συνελήφθησαν 7 άτομα ενώ ανάμεσα τους είναι και ένας τελωνειακός ο οποίος έπαιρνε από 10 έως 30 ευρώ για να μην σταματά την παράνομη διαδικασία. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 3 άτομα. Επίσης, ελέγχθηκε και το σκάφος και υπήρχε κίνδυνος λόγω μετασκευών που είχαν γίνει. Σε έρευνες που έγιναν στα σπίτια τους, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν 4 πήλινα αρχαία αντικείμενα αλλά και πάνω από 100 χιλιάδες ευρώ. 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΑΞΟΣ
 |
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
 |
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΚΥΚΛΩΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ελευσίνα: Μαχαίρωσαν Άνδρα Έξω Από Το Σπίτι Του
Ελλαδα
Ελευσίνα: Μαχαίρωσαν άνδρα έξω από το σπίτι του
Γκράβα: Αναστέλλεται Η Λειτουργία Του Σχολικού Συγκροτήματος
Ελλαδα
Γκράβα: Μέσω τηλεκπαίδευσης τα μαθήματα για όσο μείνουν κλειστά τα σχολεία
Ισόβια Στον Δράστη Της Δολοφονίας Του Πολωνού Καθηγητή
Ελλαδα
Αγία Παρασκευή: Ισόβια στον δράστη της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή
Εμβόλιο Γρίπης 2026: Πότε Ξεκινά Ο Αντιγριπικός Εμβολιασμός
Ελλαδα
Εμβόλιο γρίπης: Πότε ξεκινά και ποιοι πρέπει να το κάνουν πρώτοι
περιπολικό Αστυνομίας
Ελλαδα
ΕΛ.ΑΣ:  Επανήλθε η λειτουργία του τηλεφωνικού αριθμού 100
Αλλαγή Ώρας 2026: Πότε Γυρίζουμε Τα Ρολόγια Μία Ώρα Πίσω
Ελλαδα
Αλλαγή ώρας 2026: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω
28η Οκτωβρίου: Πώς Επιλέγονται Σημαιοφόροι Στα Σχολεία
Ελλαδα
Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου: Πώς επιλέγονται οι σημαιοφόροι στα σχολεία
Μαζί Για Το Παιδί ΕΚΠΑ
Ελλαδα
Μαζί για το Παιδί - ΕΚΠΑ Έναρξη του νέου κύκλου προγράμματος
Στο Νοσοκομείο Καμπούρης - Λιποθύμησε Στα Κρατητήρια
Ελλαδα
Στο νοσοκομείο ο Φίλιππος Καμπούρης: Λιποθύμησε στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top