Ένα ακόμα χτύπημα στην παράνομη διακίνηση ναυτιλιακού πετρελαίου κατάφεραν στη Νάξο οι «Αδιάφθοροι» της Ελληνικής αστυνομίας. Συνέλαβαν τα μέλη μιας σπείρας, αλλά και έναν τελωνειακό που κατηγορείται ότι έπαιρνε χρήματα για να κάνει τα «στραβά μάτια». Το ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star είναι του Παναγιώτη Μπούσιου.

Με μια σωλήνα από ένα σκάφος που κατέληγε σε άλλο πιάστηκαν επ' αυτοφώρω σε μαρίνα της Νάξου τα μέλη του κυκλώματος. Είχε προηγηθεί ανώνυμη καταγγελία και έτσι ξεκίνησε η διερεύνηση της υπόθεσης.

Όταν μετρήθηκε η ποσότητα, ήταν 3.650 λίτρα ναυτιλιακού καυσίμου. Κέρδιζαν μεταφέροντας πετρέλαιο από σκάφη που δικαιούνταν φορολογική απαλλαγή σε άλλα σκάφη για τα οποία δε συνέτρεχαν οι αντίστοιχες προϋποθέσεις. Επίσης, με τον τρόπο αυτό απέφευγαν την καταβολή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ με αποτέλεσμα να κερδίζουν ακόμα περισσότερα.

Συνελήφθησαν 7 άτομα ενώ ανάμεσα τους είναι και ένας τελωνειακός ο οποίος έπαιρνε από 10 έως 30 ευρώ για να μην σταματά την παράνομη διαδικασία. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 3 άτομα. Επίσης, ελέγχθηκε και το σκάφος και υπήρχε κίνδυνος λόγω μετασκευών που είχαν γίνει. Σε έρευνες που έγιναν στα σπίτια τους, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν 4 πήλινα αρχαία αντικείμενα αλλά και πάνω από 100 χιλιάδες ευρώ.