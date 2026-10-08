Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής στήθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στου Ρέντη, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Φλέμινγκ.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα του 2ου ορόφου, με πυκνούς καπνούς να καλύπτουν την περιοχή. Οι ένοικοι της πολυκατοικίας βγήκαν από το κτίριο, ενώ οι πυροσβέστες προχώρησαν σε επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους ενοίκους που απομακρύνθηκαν με ασφάλεια βρίσκονταν οικογένειες με παιδιά και ηλικιωμένοι.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες απομάκρυναν άνδρα που αντιμετώπιζε σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Του χορηγήθηκε οξυγόνο και στη συνέχεια, μαζί με τη σύζυγό του, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Στο σημείο επιχειρούσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ένα βραχιονοφόρο όχημα.

Μετά την κατάσβεση της φωτιάς, ξεκίνησε έρευνα από το Ανακριτικό της Πυροσβεστικής για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο η φωτιά να ξεκίνησε από φορτιστή και να επεκτάθηκε σε στρώμα.