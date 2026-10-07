Τον τελευταίο καιρό ακούμε όλο και περισσότερο τον όρο AI agents -δρώσα τεχνητή νοημοσύνη στα ελληνικά, ίσως επειδή η λέξη "πράκτορας", που είναι η ακριβής μετάφραση, ακούγεται απειλητική στα αυτιά μας. Πόσο μάλλον όταν ακούς σαν εργαζόμενος πως αυτοί οι agents έρχονται να αναλάβουν μέρος της δουλειάς σου.

Η Ίλια Τζωρτζοπούλου, Γενική Διευθύντρια της Wonderful για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μίας εταιρίας που φτιάχνει AI agents για εταιρίες, εξηγεί με παραδείγματα πώς αυτοί οι "πράκτορες" έρχονται να αναλάβουν επαναλαμβανόμενες εργασίες χαμηλής αξίας, ώστε να ξεκλειδώσουν χρόνο για τους υπαλλήλους να κάνουν πιο δημιουργικά πράγματα.

Η τεχνολογία έχει εξελιχθεί με τρόπο, που λειτουργίες που δεν ήταν δυνατές μέχρι το τέλος του 2024, ίσως και το 2025, είναι πλέον ιδιαίτερα αποτελεσματικές. Για παράδειγμα οι φωνητικοί βοηθοί, που όπως μας λέει ήταν φτιαγμένοι να ανταποκρίνονται μόνο σε συγκεκριμένες εντολές, δίνοντας συγκεκριμένες απαντήσεις, απαντούν σήμερα σε ερωτήσεις διατυπωμένες με διαφορετικό τρόπο, σύνταξη, προφορά, ενώ η εταιρία θέτει και τους αντίστοιχους περιορισμούς σε ευαίσθητα θέματα, όπως για παράδειγμα στον κλάδο της υγείας. Πόσες φορές έχουμε βρεθεί στο σημείο να φωνάζουμε στο τηλέφωνο "Εκπρόσωπος", ελπίζοντας να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο. AI agents μπορούν να βοηθήσουν και στον τραπεζικό ή ασφαλιστικό τομέα στη σύνταξη συμβολαίων, ανάμεσα σε άλλα παραδείγματα που δίνει η κα Τζωρτζοπούλου.

Οι εργαζόμενοι που θα βγουν κερδισμένοι από αυτή την τεχνολογική επανάσταση, που υπόσχεται να μειώσει το κόστος και τον χρόνο εκτέλεσης κάποιων εργασιών, θα είναι αυτοί που... ήταν πάντα. Όσοι μπορούν να προσαρμόζονται, να μαθαίνουν, να προσπαθούν, να βρίσκουν λύσεις, όλα αυτά ίσως λίγο πιο εντατικά με μάτια και αυτιά ανοιχτά για τις αλλαγές που συντελούνται με ραγδαίο ρυθμό και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε ανύποπτο χρόνο, όπως λέει η κα. Τζωρτζοπούλου.

Όσο για τις εταιρίες, ο τρόπος που χρειάζεται να αντιμετωπίσουν την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στις διαδικασίες τους για να έχουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα είναι διαφορετικός από τον τρόπο που αντιμετωπιζόταν η ενσωμάτωση νεών τεχνολογιών έως σήμερα, σύμφωνα με την κα. Τζωρτζοπούλου. Αντί να προσπαθήσουν να βρουν μία λύση για ένα συγκεκριμένο τμήμα, στη Wonderful προσπαθούν να βρουν λύσεις που θα καλύπτουν όλο το εταιρικό σύστημα, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις απαραίτητες αλληλεπιδράσεις διαφορετικών τμημάτων για την ολοκλήρωση μιας εργασίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η νέα αυτή τεχνολογία φέρνει μία μεγάλη αλλαγή και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι εταιρίες. Αντί να σχεδιαστεί και να επιβληθεί η αλλαγή από πάνω προς τα κάτω, οι υπάλληλοι στα διαφορετικά τμήματα είναι αυτοί που καλούνται να εντοπίσουν τις ανάγκες, τα προβλήματα που θα έρθει να λύσει η τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινότητά τους.

Η Ίλια Τζωρτζοπούλου ξεκίνησε την καριέρα της δουλεύοντας για νεοφυείς επιχειρήσεις, τα λεγόμενα start-ups. Ήταν η πρώτη εργαζόμενη σε μία εταιρία στην Ελβετία και στα 23 της είχε την ευκαιρία να βρεθεί σε διοικητικά συμβούλια δίπλα στον CEO. Αναλάμβανε περισσότερα από όσα θα μπορούσε να φανταστεί για την ηλικία της, κάτι που την ώθησε να ανοίξει τελικά και το δικό της start-up. Βασισμένο σε μία ρομαντική ιδέα, τη μετάδοση ανθρώπινων δεξιοτήτων (soft skills) σε νέους, με την ονομασία Morphoses (από τη λέξη μόρφωσις), συνεχίζει να πιστεύει, παρόλο που έφυγε από την εταιρία για να συνεχίσει στην ολλανδική Wonderful, πως το κλειδί για την επαγγελματική επιτυχία είναι το συναίσθημα, η περιέργεια και όλες αυτές οι δεξιότητες που μας κάνουν ανθρώπους και μας διαφοροποιούν τελικά από οποιαδήποτε έξυπνη τεχνολογία.