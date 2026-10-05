Γυναίκες, άνδρες και παιδιά... Γιαγιάδες και εγγόνια, μαμάδες με τα μωρά στα καρότσια τους, οικογένειες παρέα με τους τετράποδους φίλους τους. Όλοι ήταν εκεί! Για να συμμετέχουν με αισιοδοξία, κέφι και χαμόγελο στη μεγάλη γιορτή - αγώνα κατά του καρκίνου του μαστού.

Για να... περπατήσουν μια ζωογόνο διαδρομή στο Βαθύ, την πόλη της Σάμου, με αφετηρία και τερματισμό στο Μαλαγάρι. Εκεί, όπου πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στο Μουσείο Οίνου του Ενιαίου Οινοποιητικού Αγροτικού Συνεταιρισμού του νησιού.

Ο Σύλλογος Φίλων Υποστηρικτών Καρκινοπαθών Νομού Σάμου ΕυΠο, με πρόεδρο την Θεοδώρα Παπαδάμ και συντονίστρια τη Δέσποινα Ψαρρά, συμμετείχε, για 4η συνεχόμενη χρονιά, στο Πανελλαδικό Greece Race for the Cure, στηρίζοντας έμπρακτα το τεράστιο έργο του Συλλόγου «Άλμα Ζωής».

Μ' αυτό το συμβολικό περίπατο, η Σάμος έστειλε και φέτος το δικό της ηχηρό μήνυμα δύναμης, ελπίδας, στήριξης και αλληλεγγύης.

To Race for the Cure είναι η μεγαλύτερη αθλητική και κοινωνική διοργάνωση σε ολόκληρη την Ευρώπη, με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την ενίσχυση του αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού.

Τα έσοδα από τις εγγραφές χρηματοδοτούν δωρεάν προγράμματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ενημέρωσης και πρόληψης για τις γυναίκες που νοσούν ή έχουν βιώσει τον καρκίνο του μαστού.