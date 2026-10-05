Greece race for the cure: Διαδρομή δύναμης, ελπίδας & αλληλεγγύης στη Σάμο

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αθλητική και κοινωνική διοργάνωση στην Ευρώπη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σάμος συμμετείχε στο Greece Race for the Cure, έναν αγώνα κατά του καρκίνου του μαστού, με συμμετοχή γυναικών, ανδρών και παιδιών.
  • Ο Σύλλογος Φίλων Υποστηρικτών Καρκινοπαθών Νομού Σάμου ΕυΠο συμμετείχε για 4η συνεχόμενη χρονιά, στηρίζοντας το έργο του Συλλόγου «Άλμα Ζωής».
  • Η διοργάνωση προώθησε μηνύματα δύναμης, ελπίδας και αλληλεγγύης.
  • Τα έσοδα από τις εγγραφές χρηματοδοτούν δωρεάν προγράμματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για γυναίκες που έχουν βιώσει καρκίνο του μαστού.
  • Το Race for the Cure είναι η μεγαλύτερη αθλητική και κοινωνική διοργάνωση στην Ευρώπη για τον καρκίνο του μαστού.

Γυναίκες, άνδρες και παιδιά... Γιαγιάδες και εγγόνια, μαμάδες με τα μωρά στα καρότσια τους, οικογένειες παρέα με τους τετράποδους φίλους τους. Όλοι ήταν εκεί! Για να συμμετέχουν με αισιοδοξία, κέφι και χαμόγελο στη μεγάλη γιορτή - αγώνα κατά του καρκίνου του μαστού.

Νατάσα Παζαΐτη: Mε τα δίδυμα παιδιά της στο Greece Race for the Cure

Greece race for the cure: Διαδρομή δύναμης, ελπίδας & αλληλεγγύης στη Σάμο

Για να... περπατήσουν μια ζωογόνο διαδρομή στο Βαθύ, την πόλη της Σάμου, με αφετηρία και τερματισμό στο Μαλαγάρι. Εκεί, όπου πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στο Μουσείο Οίνου του Ενιαίου Οινοποιητικού Αγροτικού Συνεταιρισμού του νησιού.

Greece race for the cure: Διαδρομή δύναμης, ελπίδας & αλληλεγγύης στη Σάμο

Ο Σύλλογος Φίλων Υποστηρικτών Καρκινοπαθών Νομού Σάμου ΕυΠο, με πρόεδρο την Θεοδώρα Παπαδάμ και συντονίστρια τη Δέσποινα Ψαρρά, συμμετείχε, για 4η συνεχόμενη χρονιά, στο Πανελλαδικό Greece Race for the Cure, στηρίζοντας έμπρακτα το τεράστιο έργο του Συλλόγου «Άλμα Ζωής».

Μ' αυτό το συμβολικό περίπατο, η Σάμος έστειλε και φέτος το δικό της ηχηρό μήνυμα δύναμης, ελπίδας, στήριξης και αλληλεγγύης.

Greece race for the cure: Διαδρομή δύναμης, ελπίδας & αλληλεγγύης στη Σάμο

To Race for the Cure είναι η μεγαλύτερη αθλητική και κοινωνική διοργάνωση σε ολόκληρη την Ευρώπη, με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την ενίσχυση του αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού.

Greece race for the cure: Διαδρομή δύναμης, ελπίδας & αλληλεγγύης στη Σάμο

Τα έσοδα από τις εγγραφές χρηματοδοτούν δωρεάν προγράμματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ενημέρωσης και πρόληψης  για τις γυναίκες που νοσούν ή έχουν βιώσει τον καρκίνο του μαστού.

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