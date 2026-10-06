Τι ανέφερε η αρχική εγκύκλιος για τις αλλαγές στις σχολικές εκδρομές που είχε προκαλέσει αντιδράσεις -Βίντεο αρχείου Mega

Νέα εγκύκλιο με διευκρινίσεις για τις σχολικές εκδρομές και τις εκπαιδευτικές μετακινήσεις μαθητών εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας στις 5 Οκτωβρίου 2026, αποσαφηνίζοντας σειρά ζητημάτων που αφορούν τη διαδικασία οργάνωσης και πραγματοποίησής τους.

Οι νέες οδηγίες αφορούν, μεταξύ άλλων, τον προγραμματισμό των εκπαιδευτικών δράσεων, τα δικαιολογητικά, τις ασφαλιστικές καλύψεις, την ενημέρωση των αρμόδιων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και τη συνεργασία των σχολείων με τουριστικά γραφεία.

Σχολικές εκδρομές: Δεύτερη εκπαιδευτική δράση μέσα στον ίδιο μήνα

Μία από τις βασικές διευκρινίσεις αφορά τη δυνατότητα πραγματοποίησης και δεύτερης εκπαιδευτικής δράσης μέσα στον ίδιο μήνα για κάθε τμήμα.

Αυτό μπορεί να γίνει εφόσον υπάρχει τεκμηριωμένη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τηρούνται τα προβλεπόμενα όρια. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η ανώτατη διάρκεια μετακίνησης υπολογίζεται για κάθε εκπαιδευτική δράση ξεχωριστά και όχι αθροιστικά για το σύνολο των δράσεων.

Σχολικές εκδρομές: Πότε απαιτούνται δικαιολογητικά για πυρασφάλεια

Το Υπουργείο Παιδείας δίνει επίσης διευκρινίσεις για τα δικαιολογητικά που αφορούν άδειες λειτουργίας και πυρασφάλειας.

Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες, τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά απαιτούνται μόνο όταν η εκπαιδευτική δράση πραγματοποιείται σε ιδιωτικούς χώρους ή όταν οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται από ιδιωτικούς φορείς.

Για δημόσιους φορείς και δημόσιους χώρους δεν απαιτείται η υποβολή των συγκεκριμένων δικαιολογητικών.

Μία απόφαση για περισσότερες εκδρομές

Η απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων μπορεί να αφορά περισσότερες από μία εκπαιδευτικές δράσεις ή ακόμη και το σύνολο των δράσεων που έχουν προγραμματιστεί για το τρίμηνο, το τετράμηνο ή ολόκληρο το σχολικό έτος.

Αντίστοιχα, η ενημέρωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης μπορεί να πραγματοποιείται μία φορά για το σύνολο των προγραμματισμένων δράσεων. Σε περίπτωση αλλαγών, ωστόσο, απαιτείται επικαιροποίηση των στοιχείων.

Σχολικές εκδρομές: Τι ισχύει για τα τουριστικά γραφεία

Για τα συνεργαζόμενα τουριστικά γραφεία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται μία φορά ανά σχολικό έτος.

Παράλληλα, η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναρτά το σχολείο μπορεί να αφορά περισσότερες από μία εκπαιδευτικές δράσεις ή ακόμη και το σύνολο των δράσεων που έχουν προγραμματιστεί.

Σε ό,τι αφορά στην πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη για ατύχημα ή ασθένεια, αυτή αφορά, στις μετακινήσεις χωρίς διανυκτέρευση, την ημερήσια εκπαιδευτική επίσκεψη στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και την ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Σχολικές εκδρομές: Μαθητές χωρίς Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για μαθητές που δεν μπορούν να εκδώσουν Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) λόγω υπαγωγής στη νομοθεσία για ανασφάλιστους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Σε αυτή την περίπτωση, ο γονέας ή κηδεμόνας μπορεί να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στον/στη διευθυντή/ντρια του σχολείου, με την οποία δηλώνει ότι δεν διαθέτει ιδιωτική ασφάλιση.

Με βάση τη δήλωση αυτή, ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει για τη δυνατότητα συμμετοχής του μαθητή στην εκδρομή ή τη μετακίνηση.

Σχολικές εκδρομές: Πότε δεν χρειάζεται τουριστικό γραφείο

Τέλος, το Υπουργείο Παιδείας διευκρινίζει ότι όταν οι μαθητές μετακινούνται προς τον τόπο πραγματοποίησης της εκπαιδευτικής δράσης με μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν απαιτείται η συμμετοχή τουριστικού γραφείου.

Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται ούτε η υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών που προβλέπονται για τις μετακινήσεις με τη συμμετοχή τουριστικού γραφείου.

Οι νέες οδηγίες επιχειρούν να αποσαφηνίσουν πρακτικά ζητήματα που προκύπτουν κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των σχολικών εκδρομών και των εκπαιδευτικών μετακινήσεων.