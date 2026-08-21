Αυξημένη είναι η ανησυχία των υγειονομικών αρχών για την εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, καθώς τα φετινά κρούσματα έχουν ήδη ξεπεράσει σημαντικά τον συνολικό αριθμό που καταγράφηκε το 2025. Οι ειδικοί παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ενώ στις περιοχές με αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο πραγματοποιούνται συστηματικοί ψεκασμοί για τον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη εμφανίζεται η Ανατολική Αττική. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του ΕΟΔΥ, αρκετοί δήμοι της περιοχής έχουν καταγράψει περιστατικά που συνοδεύονται από σοβαρές εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Πρόκειται για τις περιπτώσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε πιο σοβαρή νόσηση.

Στην κορυφή της σχετικής καταγραφής βρίσκεται ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος με 14 κρούσματα. Ακολουθούν ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας με 11 και ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης με 9. Έξι περιστατικά έχουν καταγραφεί στον Δήμο Αγίας Παρασκευής, ενώ από πέντε καταγράφουν οι δήμοι Παλλήνης και Χαλανδρίου. Στη Γλυφάδα έχουν αναφερθεί τέσσερα κρούσματα.

Εκτός Αττικής, η περιοχή που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη επιβάρυνση είναι ο Δήμος Λαρισαίων, όπου έχουν καταγραφεί οκτώ τέτοια περιστατικά. Ακολουθεί ο Δήμος Βέροιας με τρία κρούσματα.

Η εικόνα για το 2026 είναι σαφώς πιο επιβαρυμένη σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Μέχρι τις 19 Αυγούστου έχουν καταγραφεί συνολικά 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Κατά τη διάρκεια ολόκληρου του 2025, ο ΕΟΔΥ είχε καταγράψει 96 κρούσματα και εννέα θανάτους.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται από τις υγειονομικές αρχές, η πραγματική διασπορά του ιού στην κοινότητα ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που αποτυπώνουν οι επίσημες διαγνώσεις. Εκτιμάται ότι για κάθε καταγεγραμμένο περιστατικό μπορεί να υπάρχουν περίπου 140 μη διαγνωσμένες λοιμώξεις.

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως μέσω μολυσμένων κουνουπιών. Οι πολίτες καλούνται να λαμβάνουν μέτρα προστασίας, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού.