Πανούτσος: Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ - Προσβλήθηκε από τον ιό του Δυτικού Νείλου

Τα πρώτα στοιχεία για την κατάσταση της υγείας του

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ
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Στον «Ευαγγελισμό» νοσηλεύεται ο γνωστός αθλητικογράφος, Αντώνης Πανούτσος, ο οποίος είχε προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Ο γνωστός δημοσιογράφος εμφάνισε ανησυχητικά συμπτώματα και προσήλθε στο νοσοκομείο πρίν περίπου έναν μήνα. Έκτοτε νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

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Σε κρίσιμη κατάσταση στον «Ευαγγελισμό» νοσηλεύεται ο γνωστός αθλητικογράφος, Αντώνης Πανούτσος, ο οποίος είχε προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού ο Αντώνης Πανούτσος / NDP PHOTO

Λίγα λόγια για τον Αντώνη Πανούτσο 

Γεννημένος το 1948 στην Καλλίπολη του Πειραιά, με ρίζες από την Ύδρα, έχει διαγράψει σημαντική πορεία στον χώρο της δημοσιογραφίας και των Μέσων Ενημέρωσης. Στη διάρκεια της επαγγελματικής του διαδρομής έχει συνεργαστεί με σημαντικές αθλητικές και πολιτικές εφημερίδες, αλλά και με περιοδικές εκδόσεις που απευθύνονταν κυρίως στους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Μεταξύ των εφημερίδων στις οποίες εργάστηκε περιλαμβάνονται το «Φως των Σπορ», ο «Φίλαθλος», «Το Βήμα» και η «SPORTDAY». Παράλληλα, ασχολήθηκε ενεργά με τον περιοδικό Τύπο και ειδικότερα με τον χώρο της μοτοσυκλέτας. Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας εργάστηκε σε σχετικά περιοδικά, ενώ προχώρησε και στην έκδοση των εντύπων «Μοτό» και «Οζ».

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Η παρουσία του δεν περιορίστηκε στον έντυπο Τύπο, καθώς κατάφερε να αποκτήσει σημαντική αναγνωρισιμότητα και μέσα από την τηλεόραση. Ιδιαίτερα γνωστή υπήρξε η συνεργασία του με τον δημοσιογράφο Αντώνη Καρπετόπουλο, με τον οποίο παρουσίασαν κατά καιρούς διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές. Ξεχωριστή θέση στη διαδρομή τους είχε η καθημερινή αθλητική εκπομπή «Tora Tora Tora», που προβλήθηκε τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2002 με αφορμή το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η επαγγελματική του πορεία συνδέθηκε αργότερα και με την πολιτική. Στις 13 Νοεμβρίου 2018 έγινε γνωστό ότι θα ήταν υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές του 2019 με τη Νέα Δημοκρατία, στον Δυτικό Τομέα της Β΄ Αθηνών. Παρά την υποψηφιότητά του, δεν κατάφερε να εκλεγεί.

Λίγους μήνες αργότερα, τον Νοέμβριο του 2019, ανέλαβε καθήκοντα ειδικού συμβούλου στην ΕΡΤ, με αντικείμενο τον σχεδιασμό του προγράμματος της Γενικής Διεύθυνσης Ενημέρωσης.

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ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ
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ΙΟΣ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ
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