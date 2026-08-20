Θεσσαλονίκη: Ανατροπή στην υπόθεση της 25χρονης που τραυμάτισε 31χρονος

Εκείνη προσπάθησε πρώτη να του επιτεθεί με μαχαίρι πριν της το αποσπάσει

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Πηγή: εξωτερική φωτογραφία αρχείου ΙΝΤΙΜΕ Μωυσιάδης Γιάννης
Πρώτη Δημοσίευση: 20.08.26, 11:54
Θεσσαλονίκη: 31χρονος μαχαίρωσε 25χρονη που φιλοξενούσε/ βίντεο από Ant1, Καλοκαίρι Μαζί

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στη Θεσσαλονίκη, 31χρονος μαχαίρωσε 25χρονη που φιλοξενούσε, μετά από απόπειρα ληστείας.
  • Η 25χρονη επιτέθηκε πρώτη με μαχαίρι, αλλά ο 31χρονος της το απέσπασε και την τραυμάτισε.
  • Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή Σαράντα Εκκλησιών, μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης.
  • Η γυναίκα νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο Γεννηματάς, φρουρούμενη από την αστυνομία.
  • Ο 31χρονος συνελήφθη και θα οδηγηθεί στις δικαστικές αρχές.

Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη, όπου 31χρονος μαχαίρωσε 25χρονη που φιλοξενούσε στο σπίτι του, επειδή επιχείρησε να τον ληστέψει. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, η γυναίκα ήταν αυτή που προσπάθησε πρώτη να επιτεθεί με μαχαίρι στον 31χρονο, αλλά εκείνος της το απέσπασε και την τραυμάτισε. 

Όλα έγιναν στην περιοχή των Σαράντα Εκκλησιών, μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης. Γείτονες που άκουσαν τις φωνές, είδαν τον 31χρονο να κρατά το μαχαίρι και προσπαθούσαν να τον μεταπείσουν να την αφήσει. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο, χρειάστηκε να κάνουν χρήση χημικού ιμάντα, προκειμένου να σταματήσουν την αιμορραγία στην 25χρονη. 

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο Γεννηματάς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για το περιστατικό, «από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι έπειτα από διαδικτυακή γνωριμία, η 25χρονη μετέβη στην οικία του 31χρονου, όπου κατά τη διάρκεια παραμονής της, έγινε αντιληπτή να περιεργάζεται ένα ρολόι ιδιοκτησίας του με σκοπό την αφαίρεσή του. Ακολούθως, όταν ο 31χρονος προσπάθησε να την αποτρέψει, εκείνη προσπάθησε να του επιτεθεί με μαχαίρι, το οποίο πήρε από την κατοχή της και την τραυμάτισε».

Ο 31χρονος συνελήφθη και θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ η 25χρονη, που επίσης συνελήφθη, νοσηλεύεται φρουρούμενη σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης

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